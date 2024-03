Del Monte Kenya conclut un partenariat avec le leader mondial de la sécurité G4S

THIKA, Kenya--(BUSINESS WIRE)--Del Monte Kenya, Ltd. annonce un partenariat stratégique avec G4S Kenya Limited, une filiale de G4S, une société d'Allied Universal® et un leader mondial dans les solutions de sécurité, afin de renforcer les efforts de sécurité au sein de ses opérations. Cette collaboration fait suite aux recommandations d'une récente étude d'impact sur les droits humains (EIDH), qui approuve l'externalisation du personnel de sécurité dans le cadre des meilleures pratiques.

Conformément aux conclusions de l'EIDH, Del Monte Kenya a engagé G4S Kenya pour superviser les opérations de sécurité, citant la réputation et l'expertise de la société dans le domaine. Cette décision souligne l'engagement de Del Monte Kenya à accorder la priorité à la sécurité et au bien-être de son personnel et des communautés environnantes.

G4S Kenya déploiera environ 270 professionnels de la sécurité qui ont suivi une formation très complète. Le programme de formation met l'accent sur des scénarios réels, des techniques de désescalade et une utilisation minimale de la force, avec des cours de recyclage prévus tous les six mois pour favoriser le maintien des compétences. Tous les agents de sécurité ont été soumis à des processus de contrôle approfondis afin de promouvoir les normes les plus élevées de professionnalisme et d'intégrité. Le nouveau personnel est également en train de finaliser une formation supplémentaire en matière de sécurité et de sensibilisation aux droits de l'homme, qui est dispensée par le groupe d'experts en droits de l'homme qui a dirigé l'EIDH et qui est conforme aux recommandations de l'EIDH.

G4S Kenya maintient un engagement ferme envers des pratiques commerciales éthiques et est aligné sur des normes internationales reconnues en matière de droits de l'homme dans l'ensemble de ses opérations.

« Dirigées par des agents expérimentés de G4S Kenya, nos équipes travailleront en étroite collaboration avec Del Monte Kenya et les forces de l’ordre locales lorsque des incidents de vol se produiront », a déclaré Laurence Okelo, directeur général de G4S Kenya. « L’engagement communautaire positif, inclusif et constructif est une considération centrale, et nous travaillerons avec les collectivités locales en mettant l’accent sur la prévention du vol, la résolution des conflits et l’amélioration des communications. »

En réponse au partenariat avec G4S Kenya, Del Monte Kenya a réitéré son engagement à relever les défis de sécurité.

« Nous nous engageons à faire face aux effets des opérations criminelles coordonnées ciblant nos champs et volant d'importantes quantités d'ananas », a déclaré Wayne Cook, directeur général adjoint par intérim de Del Monte Kenya. « La sécurité et la sûreté de chaque individu au sein de notre entreprise et de la communauté environnante sont nos priorités absolues. Nous collaborons activement avec G4S, les autorités locales et la police pour élaborer des stratégies visant à répondre à ces problèmes de manière sûre et efficace. »

Dans le cadre du partenariat, toutes les opérations de sécurité seront externalisées à G4S Kenya. Del Monte Kenya s’engage à veiller à ce que cette transition soit exécutée avec précision et efficacité, en accordant la priorité à la sécurité et à l’intégrité de ses opérations et de son personnel.

À propos de Del Monte Kenya Limited

Del Monte Kenya Limited, une filiale à part entière de Fresh Del Monte Produce Inc., est un important producteur, promoteur et distributeur de fruits frais de haute qualité et d'aliments préparés en Europe, en Afrique et au Moyen-Orient. En tant que plus grand et unique exportateur de produits kenyans, Del Monte Kenya Limited contribue de manière considérable au développement économique du pays et est fière d’investir dans le bien-être et la prospérité du Kenya. La société détient de nombreuses certifications, notamment Global GAP, Business Social Compliance Initiative (BSCI), Sedex Member Ethical Trade Audit (SMETA), et adhère à la norme Sustainably Grown de SCS Global Services, une certification axée sur la responsabilité environnementale et sociale. Del Monte Kenya Limited commercialise ses produits sous la marque Del Monte® (sous licence de Del Monte Foods, Inc.), un symbole d'innovation, de qualité, de fraîcheur et de fiabilité depuis plus de 135 ans. Fresh Del Monte Produce Inc. et ses filiales ne sont pas affiliées aux autres sociétés Del Monte du monde, notamment Del Monte Foods, Inc., la filiale américaine de Del Monte Pacific Limited, Del Monte Canada, ou Del Monte Asia Pte. Ltd.

À propos de G4S, une entreprise d’Allied Universal®

En 2021, G4S, une entreprise mondiale de sécurité basée à Londres, a été acquise par Allied Universal®, une entreprise leader dans le domaine de la sécurité et des services aux entreprises qui offre des services de sécurité proactifs et une technologie intelligente de pointe pour fournir des solutions de sécurité intégrées et adaptées. Cette acquisition élargit la portée et l'infrastructure d'Allied Universal à l'échelle mondiale et locale. Grâce à son vaste réseau d'environ 800 000 employés, nous profitons des meilleures pratiques mondiales dans des communautés du monde entier. Avec un chiffre d'affaires d'approximativement 20 milliards de dollars, nous sommes soutenus par des processus et des systèmes efficaces qui ne peuvent être obtenus qu'à grande échelle pour tenir notre promesse au niveau local : assurer la sécurité des personnes afin que nos communautés puissent prospérer. En Afrique et au Moyen-Orient, nous disposons d'un vaste réseau de bureaux et de plus de 124 000 employés pour soutenir nos communautés locales et nos clients. Nous croyons qu'il n'y a pas de plus grande mission que de servir et de protéger les clients, les communautés et les personnes dans le monde d'aujourd'hui. Pour plus d'informations, veuillez visiter www.g4s.com ou www.aus.com.

