Salute dévoile une toute nouvelle identité visuelle dans une démarche visant à étendre sa présence au niveau mondial

FRANKLIN, Wisconsin--(BUSINESS WIRE)--Dans le cadre d’une démarche stratégique témoignant de son engagement envers une expansion mondiale, l’innovation et l’excellence dans le secteur des services de centres de données, Salute Mission Critical devient Salute avec un nouveau logo dynamique percutant et une nouvelle identité visuelle.

Fondée il y a plus d’une décennie, Salute, dont le siège social est aux États-Unis, a évolué pour devenir un leader de la fourniture de services de cycle de vie complets et intégrés pour les centres de données, gagnant la confiance des exploitants d’infrastructures hyperscale, de colocation, d'entreprise et edge dans le monde entier. L’entreprise compte aujourd’hui un impressionnant portefeuille de clients, représentant 80 % de l’ensemble des services d’infrastructures cloud et essentielles dans le monde – un témoignage de son expertise et du service de grande qualité qu’elle fournit.

Le nouveau logo symbolise l’approche avant-gardiste et innovante de Salute, et sa capacité à fournir des services de bout en bout pour l’ensemble du cycle de vie des centres de données. L’appareil figurant dans le logo s’inspire de la silhouette d’une salutation – un geste qui exprime le respect et la précision, rendant hommage à l’intégrité de la marque d’origine.

Erich Sanchack, PDG de Salute, a souligné l'importance du renouvellement de la marque, déclarant : « Notre nouveau logo et notre nouvelle identité visuelle sont plus qu'un simple changement cosmétique. Le renouvellement représente tout ce qui concerne notre entreprise – l’innovation et la prise des choses en main, la fourniture de services de bout en bout pour les centres de données, et notre engagement à offrir l'excellence à nos client. »

M. Sanchack a conclu en ces termes : « Notre ambition est d'être le leader mondial de la fourniture de services de cycle de vie intégrés, incarnant le principe que “ça commence et ça se termine avec nous”. Alors que nous faisons progresser nos plans d'expansion au-delà des États-Unis, vers l’Europe, le Moyen-Orient et l’Afrique, il est important que notre identité résonne avec les leaders des centres de données dans le monde, et notre capacité à proposer les services les plus complets pour notre secteur. »

À propos de Salute

Salute est l’un des plus importants fournisseurs de services de cycle de vie complets et intégrés pour les centres de données. Créée en 2013 par ses cofondateurs Lee Kirby et Jason Okroy, la société opère aujourd'hui depuis 12 bureaux internationaux sur plus de 102 marchés à travers le monde et emploie plus de 1200 personnes.

Dirigée par son PDG Erich Sanchack, la société se concentre exclusivement sur le secteur des centres de données. Son ambition est d'être un leader mondial de la fourniture de services de bout en bout pour les propriétaires, les exploitants, les investisseurs et les maîtres d’œuvre. Au cours des deux prochaines années, Salute mettra en œuvre un programme ambitieux de fusions et acquisitions ; la société a tout récemment fait l’acquisition de trois marques d’infrastructures de mise en service et numériques majeures pour renforcer sa liste de services : Iconicx, OBMG et AMS Helix.

Depuis plus de dix ans, Salute est synonyme de développement de talents à l’intérieur comme à l’extérieur du secteur, fournissant les ressources essentielles dont ont besoin les grands fournisseurs sur les marchés hyperscale et cloud, dans les domaines de la colocation, edge, des entreprises et des centres de données spécialisés comme ceux consacrés aux cryptomonnaies.

