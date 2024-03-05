Banglalink与CSG合作提升客户体验以实现面向未来的增长

孟加拉国达卡--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 在数字服务普及和对可靠无线连接需求不断增长的推动下，孟加拉国电信市场成为全球最具活力和增长最快的市场之一。为了管理其每日通话详细记录（CDR），该国创新数字运营商 Banglalink 与 CSG ® （NASDAQ: CSGS）合作提供模块化批发计费和结算解决方案，以满足未来五年预期的CDR增长。

Banglalink采购和供应链管理总监K M Zakaria表示：“ 作为一家以客户为中心的组织，Banglalink致力于为我们的尊贵客户提供无缝体验。与CSG的合作标志我们在产品创新方面迈出了重要一步，并着眼于提高客户满意度。通过利用CSG的专业知识和先进技术，我们不仅优化了运营效率，而且为未来的增长和机遇做好了准备。这一战略合作伙伴关系将帮助我们更好地为客户赋能，为他们提供在动态环境中蓬勃发展的工具，并巩固我们作为创新数字运营商的地位。”

随着通信服务提供商（CSP）希望在数字经济中蓬勃发展，他们需要能够提供敏捷性、效率和创新的合作伙伴，从而帮助他们赢得客户的青睐并扩大增长机会。 CSG与亚太 (APAC) 地区的Banglalink、 Airtel Africa 、 M1 和 PLDT 等注重创新的CSP合作，简化运营、实现透明的自助计费并推动企业细分市场的增长。在此过程中，这些行业领先的通信服务提供商获得了所需的工具和专业知识，从而实现运营转型并为数字化未来做好准备。

CSG亚太区副总裁Letchu Narayanan表示：“ CSG 致力于提供具有持久影响力的创新，帮助全球电信运营商在快速发展的市场中蓬勃发展。客户的成功就是我们的成功，我们很荣幸能够帮助亚太地区一些最具影响力的运营商成长壮大。这种势头证明了所有人的力量，以及我们团队在解决客户最大业务挑战方面的艰苦工作和勤奋努力。我们行业领先的SaaS解决方案始终通过创新解决问题，帮助客户在竞争中保持领先位置。因此CSP总是信赖CSG实现其业务现代化。”

CSG通过推动创新、提升客户体验和实现可持续增长的解决方案，帮助企业获得面向未来的增长引擎并提高敏捷性。请在下面了解更多内容：

关于 CSG

CSG 助力企业打造难忘的体验，使人与企业更容易连接、使用和支付他们重视的服务。CSG 的客户体验、计费和支付解决方案可帮助任何规模的企业营利并对行业产生影响力。借助 SaaS 解决方案，企业领导者可以掌控企业的未来，并从全球极具专业素养和具有前瞻性思维的 CSG 员工那里获得指导。

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