La PI de GPU intégrée de pointe de VeriSilicon propulse la gamme HPM6800 haute performance de HPMicro basée sur un noyau MCU RISC-V

SHANGHAI--(BUSINESS WIRE)--VeriSilicon (688521.SH) a annoncé aujourd’hui que la gamme HPM6800 de HPMicro, une plateforme d’applications pour systèmes de tableau de bord numérique et d’interface homme-machine de nouvelle génération, a adopté la PI d’unité de traitement graphique (GPU) 2.5D haute performance de VeriSilicon

Basée sur des noyaux CPU RISC-V, la gamme HPM6800 affiche une puissance de calcul robuste, une faible consommation électrique, une forte capacité d'intégration et des capacités multimédia exceptionnelles. C’est la solution idéale pour les applications nécessitant un traitement graphique complexe, un affichage haute résolution et des interfaces utilisateur multimédia haute performance comme les tableaux de bord automobiles, les interfaces homme-machine et les systèmes à caméra-moniteur.

La PI de GPU 2.5D de VeriSilicon, qui prend en charge OpenVG, peut offrir aux dispositifs MCU/MPU un traitement graphique haute efficacité et la production d'images de haute qualité, tout en réduisant significativement la charge CPU. Avec son évolutivité éprouvée, elle a été largement utilisée dans des produits automobiles, industriels et portables de premier plan. VeriSilicon a par ailleurs collaboré avec des fournisseurs de services de logiciels d’interface graphique de premier plan pour enrichir l’écosystème pour des applications GPU clés, accélérant concrètement le processus de mise sur le marché des produits des clients.

« La gamme HPM6800 constitue une nouvelle innovation et avancée pour notre gamme actuelle de produits MCU haute performance », a déclaré Jintao Zeng, PDG de HPMicro. « En intégrant la PI de GPU 2.5D avancée de VeriSilicon, non seulement la gamme HPM6800 hérite de la grande puissance de calcul, du contrôle précis et des excellentes performances de communication de nos produits MCU existants, mais elle intègre également un traitement graphique efficace, un affichage haute résolution et d’autres capacités multimédia. Nous espérons voir un plus grand nombre de solutions de systèmes industriels et automobiles équipées des MCU haute performance HPM6800. »

« Cette collaboration combine la PI de GPU 2.5D riche en fonctionnalités et à faible consommation de VeriSilicon avec la MCU haute performance de HPMicro basée sur RISC-V, dans le but de lancer conjointement des produits leaders pour saisir les opportunités de marché croissantes dans le domaine de l'affichage », a déclaré Wei-Jin Dai, vice-président exécutif et directeur général de la division PI de VeriSilicon. « Au cours de la dernière décennie, la PI de GPU 2.5D de VeriSilicon a été largement utilisée dans de nombreux produits de pointe dans l’automobile et l’industrie. Nous nous réjouissons à l’idée d’introduire cette technologie de traitement graphique mature dans l’écosystème RISC-V afin de satisfaire un éventail plus large des besoins des clients. »

À propos de HPMicro

HPMicro est une entreprise chinoise de semi-conducteurs qui s'engage à offrir des solutions embarquées et des MCU haute performance, ses activités couvrant les microcontrôleurs, les microprocesseurs, les chipsets, ainsi que des écosystèmes et outils de développement connexes. La société, qui a son siège social à Shanghai, a été fondée en juin 2020 et dispose de succursales à Tianjin, Shenzhen, Suzhou et Hangzhou. À ce jour, HPMicro a obtenu la certification de gestion de la qualité ISO 9001 et la certification de système de gestion de la sécurité fonctionnelle ISO 26262/IEC 61508, servant pleinement les marchés de l’industrie, de l’automobile et de l’énergie en Chine et dans le monde. Pour de plus amples informations, veuillez consulter notre site https://hpmicro.com/

À propos de VeriSilicon

VeriSilicon s’engage à fournir à ses clients des services de silicium personnalisés, complets et uniques, basés sur une plateforme, ainsi que des services de licences PI pour semi-conducteurs en tirant parti de sa PI interne de semi-conducteurs. Pour plus d’informations, rendez-vous sur : www.verisilicon.com

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.