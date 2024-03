Bahreïn : TotalEnergies et Bapco Energies s’associent dans le trading de produits pétroliers

MANAMA, Bahreïn--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Patrick Pouyanné, Président-Directeur général de TotalEnergies (Paris:TTE) (LSE:TTE) (NYSE:TTE), a rencontré hier à Bahreïn, Son Altesse Sheikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, représentant de Sa Majesté le Roi du Bahreïn pour les œuvres humanitaires et la jeunesse et Président de Bapco Energies, la compagnie nationale bahreïni en charge de la transition énergétique du Royaume, et Mark Thomas directeur général du groupe Bapco Energies.

Cette rencontre a permis d’établir les bases d’une coopération entre TotalEnergies et Bapco Energies : TotalEnergies accompagnera Bapco Energies dans l’optimisation de sa raffinerie de Sitra, dont la modernisation est en cours, et dans le trading de ses produits pétroliers. TotalEnergies apportera ainsi sa capacité mondiale d’approvisionnement en pétrole et en matières premières, et son expertise en matière de raffinage et de trading.

« Nous sommes ravis d’avoir été sélectionnés par les autorités bahreïnies pour accompagner Bapco Energies dans l’optimisation de leur aval pétrolier, en vue d’en maximiser la valeur pour Bahreïn. Je forme le vœu que ce nouveau partenariat marque le début d’une relation prometteuse entre TotalEnergies et le Royaume de Bahreïn. » a déclaré, Patrick Pouyanné, Président-directeur général de TotalEnergies. « TotalEnergies est en effet une entreprise intégrée multi-énergies globale et nous voulons apporter, au bénéficie du Royaume de Bahrein et de Bapco Energies, toute notre expertise dans les chaines de valeur du pétrole, du GNL et de l’électricité. Au-delà du pétrole et des produits pétroliers, nous travaillerons à étendre cette collaboration à d’autres énergies, comme le GNL ou les énergies renouvelables. »

« Nous sommes ravis d’accueillir un acteur mondial aussi respecté et reconnu dans le trading d’énergie. Cette collaboration entre Bapco Energies et TotalEnergies permettra d’identifier des opportunités de marché pour les produits pétroliers et gaziers du Royaume de Bahreïn, tout en proposant de nouvelles solutions énergétiques à nos clients. Plus tard dans l’année, dans le cadre du démarrage de la production de notre raffinerie, suite au projet de modernisation – le Bapco Modernization Programme (BMP) – d’une valeur de 7 milliards de dollars, ce partenariat avec TotalEnergies aidera à consolider une base solide de clients à même d’absorber notre supplément de production. Nous sommes impatients de travailler en collaboration avec leurs équipes qui apporteront à Bapco Energies leur expérience et technologies, » a ajouté Son Altesse Shaikh Nasser bin Hamad Al Khalifa, représentant de Sa Majesté le Roi du Bahreïn pour les œuvres humanitaires et la jeunesse.

« Grâce à l’expertise mondiale de TotalEnergies dans le trading de produits pétroliers et dans l’optimisation des charges alimentant une raffinerie, cette nouvelle collaboration avec TotalEnergies apportera une valeur ajoutée significative au Royaume de Bahreïn et à Bapco Energies. Nous sommes enthousiastes à l’idée de nous associer à TotalEnergies pour renforcer la marque Bapco Energies en tant que fournisseur mondial fiable de produits de qualité, » a conclu Mark Thomas, directeur général du groupe Bapco Energies.

À propos de TotalEnergies

TotalEnergies est une compagnie multi-énergies mondiale de production et de fourniture d’énergies : pétrole et biocarburants, gaz naturel et gaz verts, renouvelables et électricité. Ses plus de 100 000 collaborateurs s'engagent pour une énergie toujours plus abordable, plus propre, plus fiable et accessible au plus grand nombre. Présente dans près de 130 pays, TotalEnergies inscrit le développement durable dans toutes ses dimensions au cœur de ses projets et opérations pour contribuer au bien-être des populations.

