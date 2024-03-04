芯原業界首屈一指的內建式GPU IP賦能先楫高效能的HPM6800系列RISC-V MCU

中國上海--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 芯原股份（芯原，股票代號：688521.SH）今日宣布，先楫半導體（簡稱「先楫」）的HPM6800系列下一代數位儀錶顯示及人機介面系統應用平台採用了芯原的高效能2.5D圖形處理器（GPU）IP。

HPM6800系列產品採用RISC-V CPU內核，具備高算力、低功耗、高整合度和出色的多媒體功能，適用於汽車儀錶、人機互動介面（HMI），以及電子後視鏡（CMS）等需要複雜圖形處理、高解析度顯示和高效能多媒體使用者介面的應用。

芯原支援OpenVG的2.5D GPU IP能夠為MCU/MPU裝置提供高能效的圖形處理和優質的影像輸出，同時顯著降低CPU負載。憑藉成熟的可擴展性，該GPU已廣泛應用於首屈一指的汽車、工業和穿戴式產品中。此外，芯原還與首屈一指的GUI軟體服務提供者展開合作，以豐富針對GPU關鍵應用的生態系統，有效加快客戶產品的上市進程。

先楫CEO曾勁濤表示：「HPM6800系列是先楫在已有的高效能MCU系列產品中的又一個創新與突破。透過整合芯原先進的 2.5D GPU IP，HPM6800不僅秉承了我們現有MCU產品一貫的強大算力、精準控制、卓越通訊等特點，還融合了高效的圖形處理、高解析度顯示以及其他多媒體功能。我們期待看到更多搭載HPM6800高效能MCU的工業及汽車系統解決方案的推出。」

芯原執行副總裁、IP事業部總經理戴偉進表示：「此次合作將芯原功能豐富且低功耗的2.5D GPU IP與先楫採用RISC-V的高效能MCU相結合，旨在共同推出首屈一指的優秀產品，以因應顯示領域不斷成長的市場商機。在過去十多年裡，芯原的2.5D GPU IP已經廣泛應用於許多首屈一指的汽車和工業產品中。我們非常期待能將這項成熟的圖形處理科技引進RISC-V生態系統，滿足更廣泛的客戶需求。」

關於先楫半導體

先楫半導體（HPMicro）是一家致力於高效能內建式解決方案的半導體公司，總部位於上海，產品涵蓋微控制器、微處理器和周邊芯片，以及配套的開發工具和生態系統。公司成立於2020年6月，總部坐落于上海市張江高科技園區，並在天津、蘇州、深圳和杭州均設立分公司。公司已完成ISO 9001品質管理認證和ISO 26262/IEC 61508功能安全管理體系雙認證，全力服務中國乃至全球的工業、汽車和能源市場。如欲瞭解更多資訊，請造訪 https://hpmicro.com/

關於芯原

芯原微電子（上海）股份有限公司（芯原股份，688521.SH）是一家憑藉自主半導體IP，為客戶提供平台化、全方位、一站式晶片客製化服務和半導體IP授權服務的企業。如欲瞭解更多資訊，請造訪：http://www.verisilicon.com

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