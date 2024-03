Europcar Mobility Group se développe en Inde, et accueille Satguru Travel comme nouveau franchisé Europcar

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Europcar Mobility Group est présent dans 133 pays, avec des filiales détenues à 100 %, complétées par un solide réseau de partenaires et un réseau historique de franchisés. L'objectif du Groupe est d’offrir à ses clients la possibilité d’utiliser ses services dans le monde entier, avec les mêmes standards élevés de qualité.

Satguru Travel est l'un des principaux acteurs indiens du travel management et de la location de véhicules, avec une empreinte mondiale (125 bureaux dans plus de 70 pays). Le groupe Satguru Travel a été créé en 1989 par Anil Chandirani, actuel Directeur Général. Au fil des ans, l'entreprise a connu une croissance remarquable, passant d’une couverture régionale à une présence internationale de premier plan. Europcar Mobility Group et Satguru travaillent ensemble depuis 2010, Satguru étant déjà le partenaire franchisé du Groupe en Tanzanie, au Rwanda et en Égypte.

Dans le cadre de l’accord de franchise qui a pris effet le 1er mars 2024, Satguru Travel développera un réseau complet de stations Europcar en Inde. Tout d'abord, avec l'ouverture de 12 stations (dans des villes majeures telles que Delhi, Mumbai, Bangalore, Hyderabad, Chennai), avec une flotte renouvelée et une équipe d'experts taillée pour fournir aux clients loisirs et business des services sur mesure. Europcar Inde sera notamment en mesure d'offrir à la fois un service de location traditionnel et une gamme complète de services avec chauffeur.

En s'associant à Europcar Mobility Group et en devenant son franchisé, Satguru Travel ambitionne d'accélérer sa croissance, en positionnant la marque Europcar comme une solution de mobilité haut-de-gamme en Inde, destinée à la fois aux clients indiens et aux voyageurs étrangers.

Ce partenariat est également une opportunité pour la marque Europcar de bénéficier des flux importants de touristes indiens à travers le monde - et en particulier en Europe. Avec près de 1,5 milliard d'habitants et un PIB qui augmente d'environ 8 % chaque année, le pays offre un énorme potentiel de croissance pour les voyages à l'étranger.

Jose Blanco, Directeur des Ventes, Europcar Mobility Group, commente : "Europcar Mobility Group est très heureux d'annoncer la signature d'un nouvel accord de franchise avec Satguru Travel, l'Inde étant l'une des cibles principales de sa stratégie d'expansion géographique. Nous souhaitions étendre l’empreinte de la marque Europcar ainsi que notre gamme de services de mobilité au marché indien et nous pensons que Satguru Travel est le partenaire idéal pour offrir une expérience de service inégalée à tous nos clients. Ensemble, nous avons un plan d'expansion ambitieux".

Nilesh Thakkar, Directeur des Ventes, Satguru Travel, ajoute : "C'est un grand plaisir d'annoncer notre partenariat avec Europcar Mobility Group, qui marque une étape importante dans le développement de notre entreprise. Notre mission est de fournir un service exceptionnel à nos clients. Rejoindre le réseau de franchisés Europcar s’inscrit pleinement dans celle-ci. Nous sommes convaincus que cet accord sera mutuellement bénéfique et couronné de succès".

A propos d’Europcar Mobility Group

Europcar Mobility Group est un acteur mondial de la mobilité, avec 75 ans d’expertise des services de mobilité et une position de leader en Europe. “We help to change the way you move” est notre raison d’être et ce qui nous rassemble. Plus que jamais, nous nous engageons à fournir des solutions simples, transparentes et innovantes qui rendent la mobilité simple, plus agréable et de plus en plus respectueuse de l'environnement.

Pour ce faire, nous proposons aux particuliers et aux entreprises une large gamme de services de location de voitures et d'utilitaires, que ce soit pour quelques heures, quelques jours, une semaine, un mois ou plus, à la demande ou sur abonnement, grâce à une flotte de plus de 250 000 véhicules, dotée des motorisations les plus récentes et une part croissante de véhicules électriques.

Nos marques répondent à des besoins, des cas d'utilisation et des attentes différenciés : Europcar® - un des leaders mondiaux de la location de voitures et de véhicules utilitaires, Goldcar® - leader de la location de voitures « low cost » en Europe, FoxRent-A-Car®, l'un des principaux acteurs du marché de la location de voitures aux États-Unis, avec un positionnement "value for money", et Ubeeqo® - l'un des leaders européens du car sharing (BtoB, BtoC). La satisfaction client est au cœur de l’ambition du Groupe et de celle de ses 8000 collaborateurs partout où il opère, à travers un vaste réseau dans 133 pays (comprenant 16 filiales, complétées par des franchisés et des partenaires).

Plus d’inforrmations : www.europcar-mobility-group.com