Spendesk intègre plus de 40 plateformes RH pour simplifier la gestion des dépenses et des ressources humaines

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Spendesk, référence européenne de la gestion des dépenses pour les entreprises, intègre plus de 40 plateformes RH à sa solution. Des références telles que PayFit, Personio, HiBob, ou Deel sont notamment incluses. Cette extension établit un nouveau standard de gestion des dépenses et des ressources humaines, offrant à toutes les entreprises une plus grande efficacité et une sécurité renforcée.

Grâce à cette intégration, Spendesk fluidifie la gestion des utilisateurs en permettant de les synchroniser automatiquement depuis la plateforme RH. La mise en place et la prise en main de la solution de gestion des dépenses est ainsi beaucoup plus rapide et la cohérence des données utilisateurs est garantie.

Une intégration rapide : la connexion simplifiée entre l’outil RH et le logiciel d'authentification unique (SSO) permet d’intégrer en toute sécurité tous les collaborateurs en quelques minutes, tout en bénéficiant de la flexibilité de choisir lesquels sont ajoutés.

Une intégration automatique : les données essentielles des nouveaux salariés ajoutées à l'outil RH sont automatiquement intégrées à Spendesk, telles que le nom, l'adresse e-mail et les informations bancaires.

Une désactivation fluide : l'accès utilisateur est automatiquement révoqué pour les salariés quittant l'entreprise, assurant une base d'utilisateurs constamment à jour.

Une synchronisation en temps réel : les informations des salariés sont constamment maintenues à jour grâce à la synchronisation automatique dans Spendesk de toute modification apportée à l'outil RH.

Une gestion avancée des utilisateurs : la base d’utilisateurs est personnalisable, grâce à des filtres flexibles et des indicateurs visuels clairs qui permettent une identification rapide des salariés actifs, gérés manuellement ou désynchronisés.

Richard Rosenberg, Directeur des produits et de la technologie chez Spendesk, déclare : « Avec notre intégration à plus de 40 outils RH, Spendesk réduit de manière significative la charge opérationnelle et le niveau de risque auxquels nos clients sont confrontés. En automatisant l’intégration, la gestion et le retrait des utilisateurs, nous renforçons notre engagement à intégrer Spendesk de manière transparente parmi les différents outils numériques de nos utilisateurs. Nous sommes heureux de constater que cette avancée se traduit déjà par une rationalisation des opérations et un gain de temps substantiel pour nos clients ».

« Notre intégration avec Spendesk constitue un important bond en avant pour l'efficacité financière des entreprises et la sérénité des salariés. Cette collaboration permet non seulement un gain de temps opérationnel à nos clients, mais elle offre également aux salariés une transparence sur le traitement de leurs notes de frais et leur transcription sur le bulletin de paie », ajoute Thomas Jeanjean, directeur des opérations chez PayFit.

Pour en savoir plus sur les intégrations RH de Spendesk, cliquez ici.

A propos de Spendesk

Solution de spend management tout-en-un, Spendesk connecte les dépenses des entreprises. Elle leur permet de contrôler facilement leurs coûts, d'avoir une visibilité totale sur leurs dépenses et de gagner un temps précieux grâce à l'automatisation intégrée. Ses outils sont pensés pour optimiser l’expérience utilisateur des professionnels et des équipes financières.

Fintech de référence en France et en Europe, Spendesk a été fondée en 2016 et est dirigée par Rodolphe Ardant. L’entreprise est présente sur tout le continent européen et dispose de locaux en France, au Royaume-Uni, en Allemagne et en Espagne. Ses 600 salariés accompagnent 5 000 entreprises, des start-ups aux marques établies, telles que Soundcloud, Doctolib, Sezane, Printemps, SeLoger, Deezer.

Au sein de la communauté CFO Connect, Spendesk fédère plus de 12.000 responsables financiers dans le monde.

Pour plus d'informations : https://www.spendesk.com/fr/press/