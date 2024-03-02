Room to Read與華納兄弟探索公司合作首映屢獲殊榮的系列影片《She Creates Change》，值此國際婦女節之際促進性別平等

Room to Read與華納兄弟探索公司合作首映《She Creates Change》，這是首個由非營利組織主導的動畫和真人電影專案，旨在透過世界各地年輕女性的故事推動性別平等。（圖片：美國商業資訊）

Room to Read與華納兄弟探索公司合作首映《She Creates Change》，這是首個由非營利組織主導的動畫和真人電影專案，旨在透過世界各地年輕女性的故事推動性別平等。（圖片：美國商業資訊）

舊金山--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Room to Read是一家致力於創造一個沒有文盲和性別不平等的世界的全球教育非營利組織，該組織今天宣布與華納兄弟探索公司合作首映《 She Creates Change 》，這是首個由非營利組織主導的動畫和真人電影專案，旨在透過世界各地年輕女性的故事推動性別平等。

為慶祝國際婦女節，該系列影片將於3月8日、15日和22日這三個週五面向亞洲觀眾首映。影集將在香港、印尼、馬來西亞、蒙古、緬甸、菲律賓、新加坡、台灣、泰國和越南的Discovery ASIA頻道以及孟加拉、印度、馬爾地夫、尼泊爾和斯里蘭卡的TLC和Discovery+ India頻道播出。

《She Creates Change》由六部動畫短片組成，並附有真人迷你紀錄片，講述了來自孟加拉、印度、尼泊爾、斯里蘭卡、坦尚尼亞和越南傳統低收入社區的六位勇敢的年輕女性的故事。影集講述了每個女孩如何透過為自己和未來爭取權益，來應對其生活中特有的挑戰，例如騷擾、食物短缺或早婚。

Room to Read執行長Geetha Murali表示：「Room to Read與華納兄弟探索公司的合作加速了《She Creates Change》目標的實現，將鼓舞人心且豐富的內容帶給全球4.32億的青春期女孩。當女孩們看到其他面臨著與自己類似困境的年輕女性利用她們的技能和知識塑造自己的未來時，她們也會發現挖掘自己力量和潛力的途徑。我們很榮幸能和與我們一樣致力於創建和傳播高品質多媒體內容的媒體公司合作，幫助女孩們發展技能、發現身邊的榜樣，並激發她們打破性別規範限制所需的勇氣。 」

《She Creates Change》的創意團隊以女性為主導，執行製作人包括Geetha Murali博士、Brenda Chapman（《勇敢傳說》）、Jill Culton（《壞壞萌雪怪》）、Freida Pinto（《 麥爾坎先生的清單》），以及榮獲英國電影學院獎（BAFTA）和艾美獎的娛樂工作室Nexus Studios。艾美獎得主Martha Adams（《女孩站起來（Girl Rising）》）擔任影集導演，並與Ian Blei共同擔任影集製作人。Moonshine Pictures在Cineflix Media Inc.的製作支援下主導真人製作。影集由Freida Pinto、Charithra Chandran、Prajakta Koli、Dilshad Vadsaria、Adhir Kalyan、Amita Suman、Amrita Acharia和Quyen Ngo配音。動畫由Nexus Studios集結的多位多元化女性導演執導，包括Bonnie Taylor Forsyth、Claudia Chinyere Akole、Hannah Lau-Walker、Neeraja Raj、Prashanti Aswani和Siqi Song。Karun Mungai將演唱由Warsan Shire創作、Lucie Treacher作曲的原創歌曲《Who I Am》。聲音和音樂製作由Brain Audio提供。《She Creates Change》得到了Troper Wojcicki Foundation、Comic Relief US和Tatcha的慷慨支援。

《She Creates Change》曾入圍翠貝卡電影節（Tribeca X Award）、曼徹斯特動畫節（最佳兒童短片獎）、倫敦短片電影節和英國動畫獎（2024觀眾票選獎）。該系列將於2024年3月5日作為SXSW EDU電影計畫的官方精選長片首映。

《She Creates Change》的發布與Room to Read的旗艦募資活動「You Create Change」的啟動相呼應，該活動透過Room to Read的計畫，目標募集1,000萬美元來支援女孩教育和性別平等。

透過包括書籍、聲音故事和影集在內的《She Creates Change》專案，Room to Read旨在為全球處於青春期的女孩提供支援，激勵並幫助她們在生活和社區中創造正面改變。與故事相輔相成的課程包以Room to Read的綜合女童教育計畫課程為基礎，將透過廣播媒體和現場節目以線上方式提供。

媒體資源可在此處取得。

關於Room to Read

Room to Read成立於2000 年，秉承「世界變革從受教育兒童開始」（World Change Starts with Educated Children®）的信念，致力於透過教育創造一個沒有文盲和性別不平等的世界。為了實現這一目標，我們幫助持續低收入社區的兒童培養識字技能和閱讀習慣，並支援女孩培養生活技能，以便在學校取得成功並作出正確的關鍵人生決定。我們與政府和其他合作夥伴組織合作，使大量兒童展現出正面成果。Room to Read已讓超過3,900萬名兒童受益，並在23個國家和超過182,000個社區開展工作，透過促進課堂外學習的遠距解決方案提供額外支援。Room to Read的目標是到2025年獲助兒童人數達4,000萬。若要瞭解更多資訊，請造訪www.roomtoread.org。

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