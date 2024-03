AM Best Afirma Calificaciones Crediticias de Assurant Daños México, S.A. y Assurant Vida México, S.A.

CIUDAD DE MÉXICO--(BUSINESS WIRE)--AM Best ha afirmado la Calificación de Fortaleza Financiera (FSR, por sus siglas en inglés) de A- (Excelente), y la Calificación Crediticia de Emisor (ICR, por sus siglas en inglés) de Largo Plazo de “a-” (Excelente) de Assurant Daños México, S.A. (ADM) y Assurant Vida México, S.A. (AVM). La perspectiva de estas Calificaciones Crediticias (calificaciones) es positiva. AM Best también ha afirmado la Calificación en Escala Nacional México (NSR, por sus siglas en inglés) de “aaa.MX” (Excepcional) de ADM y AVM. La perspectiva de la NSR es estable.

Las calificaciones de ADM y AVM reflejan la fortaleza de su balance, la cual AM Best evalúa como fuerte, así como el desempeño operativo adecuado de cada compañía, perfil de negocio limitado y administración integral de riesgos (ERM, por sus siglas en inglés) apropiada.

La perspectiva positiva en la FSR y la ICR de largo plazo refleja la expectativa de AM Best de que la fortaleza del balance de la compañía seguirá mejorando, respaldada por resultados positivos. Las calificaciones de ADM y AVM también reflejan su afiliación e importancia estratégica para Assurant, Inc., su empresa matriz, como un punto clave para su crecimiento en el mercado latinoamericano. Las calificaciones también consideran su sólido programa de reaseguro respaldado principalmente por el grupo. ADM y AVM iniciaron operaciones en 2004 y son propiedad de Assurant Holding México, S. de R.L. de C.V., la cual es parte de Assurant, Inc. El canal de distribución para ambas compañías se basa en una estrategia de ventas a través de instituciones financieras, compañías automotrices y de telecomunicaciones, así como minoristas, entre otros.

ADM y AVM se adhieren a las prácticas de suscripción, así como de administración integral de riesgos y de gobierno corporativo de su grupo, al mismo tiempo que reciben soporte de reaseguro y se benefician de su reconocimiento de marca para expandir su participación de mercado en México. Ambas subsidiarias se benefician de las aportaciones de capital de su grupo cuando son necesarias, para respaldar sus metas de crecimiento.

En 2022 y 2023, ADM mantuvo su fortaleza de balance en niveles fuertes, dado que la compañía continuó fortaleciendo su base de capital mediante la reinversión de las ganancias. El crecimiento de primas durante 2022 se vio beneficiado por una mejora de las ventas en las líneas de negocio de automóviles, móviles, minoristas y fabricación de equipos originales y domésticos de la compañía, así como de alianzas comerciales con distribuidores de alto perfil. A partir de diciembre de 2023, ADM aumentó su rentabilidad a través de resultados técnicos y de suscripción positivos, y del control de gastos administrativos, respaldado por un aumento en los ingresos por inversiones, en parte como resultado de su asignación estratégica de activos.

La fortaleza de balance de AVM se mantuvo en un nivel fuerte en 2022-2023, respaldada principalmente por su rentabilidad. Los resultados técnicos de AVM también se beneficiaron en 2023 principalmente debido a la anualización de sus pólizas. La compañía presentó resultados netos positivos a diciembre de 2023, respaldados por una suscripción rentable y fortalecidos por ingresos por inversiones.

Factores que podrían llevar a acciones positivas de calificación para ADM y AVM incluyen un reforzamiento sostenido de su fortaleza de balance fuerte, respaldado por la capitalización ajustada por riesgos en el nivel más fuerte, con base en el Coeficiente de Adecuación de Capital de Best (BCAR, por sus siglas en inglés), así como resultados favorables en el desempeño operativo. Por el contrario, podrían ocurrir acciones negativas de calificación si se produce un deterioro sustancial en el desempeño operativo que resulte en un decremento en la capitalización ajustada por riesgos a niveles que no respalden las calificaciones actuales.

Podrían ocurrir acciones negativas de calificación si el apoyo de la matriz o la importancia estratégica de las subsidiarias para el grupo se deteriora en la opinión de AM Best.

