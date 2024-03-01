日本举行乌克兰经济复兴推进会议

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 2月19日，日本和乌克兰两国政府以及商业组织的代表齐聚东京，参加日本乌克兰经济复兴推进会议。

由日本首相岸田文雄率领的日本政府代表团承诺通过公私合作伙伴关系为乌克兰的复兴提供长期支持。由乌克兰总理杰尼斯·什梅加尔率领的乌克兰代表团感谢日本的援助，并邀请日本企业投资乌克兰的重建。各代表团由100多名政府和企业官员组成，共有约300人和130家公司参加了会议。两国政府同意在七个关键领域开展合作：扫雷和废墟清理、人道主义援助和民生重建、农业发展、生物技术、数字和信息技术、交通和能源基础设施，以及反腐败和加强治理措施。

岸田首相在主旨发言中将支持乌克兰从战争中恢复称为“投资未来”，并呼吁国际社会做出贡献。他在讲话中表示：“ 日本的公共和私营部门将利用日本战后和灾后重建工作中积累的知识，举全国之力共同努力。促进经济重建不仅是对乌克兰未来的投资，也是对日本乃至全球的投资。”岸田首相概述了日本公共和私营部门在支援乌克兰方面的新举措，并宣布日本将放宽参与日乌合作项目的乌克兰公民的入境签证要求。

什梅加尔总理感谢日本一直以来的援助，以及岸田首相在2023年对乌克兰的访问。他补充道：“今天的会议是两国关系继续发展向前迈进的一步。”什梅加尔提到了日本公司迄今为止在乌克兰取得的经济成就，并邀请企业进一步投资于即将出现的“乌克兰经济奇迹”。他强调道，能源、农业和基础设施等关键领域提供了具有强劲增长潜力的黄金投资机会。

两位领导人皆重申了他们的合作承诺以及私营部门在乌克兰重建中的重要性。

会议公布了包括政府间协议在内的56份文件。两国政府签署了一项消除双重征税的协定，旨在支持日本企业在乌克兰投资。同时，双方还签署了双边信贷协议，就紧急恢复赠款援助交换了意见，并承诺在教育和技术领域开展合作。

其他文件包括政府机构与个体企业和商业组织之间的协议。日本公司与乌克兰企业和政府机构签署了开发能源设施、重建基础设施、扫雷等方面的协议。

自2022年2月俄罗斯入侵以来，日本一直向乌克兰提供人道主义援助和其他援助。通过本次会议上宣布的公私合作伙伴关系，日本计划利用其在灾后恢复和重建方面的技术专长和经验，加强对乌克兰的支援。

免责声明：本公告之原文版本乃官方授权版本。译文仅供方便了解之用，烦请参照原文，原文版本乃唯一具法律效力之版本。