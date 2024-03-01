日本主辦烏克蘭經濟增長暨復甦促進會議

日本東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 2月19日，日本和烏克蘭兩國政府以及企業組織的代表在東京聚首，參加日烏經濟增長暨重建促進會議。

由日本首相岸田文雄率領的日本政府代表團承諾，透過公私伙伴關係為烏克蘭的復甦提供長期支援。由烏克蘭總理Denys Shmyhal率領的烏克蘭代表團感謝日本的援助，並邀請日本企業投資烏克蘭重建。每支代表團由100多名政府和企業官員組成。共有約300人和130家公司參加了此次會議。兩國政府同意在七大關鍵領域開展合作：掃雷行動和殘骸清除、人道主義援助和民生重建、農業發展、生物技術、數字和資訊技術、交通和能源基建以及反腐敗和加強治理措施。

岸田文雄首相在主旨演講中稱，支援烏克蘭從目前的戰爭中恢復是「對未來的投資」，並呼籲國際社會做出貢獻。他在演講中表示:「日本的公共和私營部門將透過舉國方式共同努力，運用日本戰後和災難重建工作中獲得的知識。然而，促進經濟重建不僅是對烏克蘭未來的投資，也是對日本和全球的投資。他概述了日本公共和私營部門支援烏克蘭的新舉措。岸田文雄還宣布，日本將放寬參與日烏合作專案的烏克蘭公民的入境簽證要求。

Shmyhal總理感謝日本的持續援助，並感謝岸田文雄首相於2023年訪問烏克蘭。他還表示:「今天的會議將是兩國關係繼續發展的下一步。Shmyhal提到了迄今為止日本企業在烏克蘭取得的財務成功，並邀請企業進一步投資即將到來的「烏克蘭經濟奇蹟」。他強調，能源、農業和基礎設施等關鍵領域提供了良好的投資機會，具有強勁的增長潛力。

兩位領導人都強調承諾合作，以及私營部門在烏克蘭重建中的重要性。

此次會議公布了包括政府間協議在內的56份文件。兩國政府簽署了一項消除雙重徵稅的協定，這將促進日本企業在烏克蘭投資。他們還簽署了一項雙邊信貸協定，交換了關於緊急恢復贈款援助的照會，並保證在教育和技術領域開展合作。

其他文件則包括政府機構與個體企業和企業組織之間的協議。日本公司與烏克蘭公司和政府機構簽署協議，開發能源設施、重建基礎設施、清除地雷等。

自俄羅斯於2022年2月入侵烏克蘭以來，日本一直向烏克蘭提供人道主義援助和其他援助。通過這次會議上宣布的公私伙伴關係，日本計劃運用其在災後恢復和重建方面的技術專長和經驗，加強對烏克蘭的支援。

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