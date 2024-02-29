Eseye 選擇泰雷茲以簡化物聯網部署，實現無縫連接管理

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- -全球物聯網連接解決方案的領先提供商Eseye已選擇泰雷茲，通過一款無縫連接的解決方案加快全球物聯網部署的速度並簡化流程。泰雷茲創新的解決方案使Eseye能夠在物聯網設備首次開機時自動將其與最適合的配置文件連接起來，並在整個設備生命周期中保持這一連接。 基於eSIM（嵌入式SIM卡）技術的Thales Adaptive Connect （TAC）極大地簡化了物聯網設備生命周期的管理，是市場上首個既無需在工廠提前配置移動訂閱，也無需技術人員實操指導的解決方案。

Eseye在全球範圍內提供物聯網蜂窩連接服務，TAC實現了對物聯網設備的遠程連接管理，幫助客戶更輕松地推出和支持智慧公共設施、供應鏈、物流和汽車等領域的重大項目。無需事先配置，任何類型的物聯網設備都能在全球任何國家/地區進行部署和連接。

TAC能夠遠程管理eSIM的自動配置，為設備提供從首次使用開始，貫穿整個生命周期的最優本地連接。通過泰雷茲，Eseye能夠確保設備在需要時都能連接到首選的移動網絡。例如，已部署的物聯網設備可隨時通過無線遠程切換到另一移動網絡。泰雷茲的解決方案完全遵循GSMA eSIM物聯網標準SGP.32，確保了大規模物聯網應用案例的安全、可靠，並經得起未來考驗。

得益於泰雷茲為基於eSIM設備提供的連接服務，Eseye將能夠實現設備從生產端到應用端，貫穿整個生命周期操作的端到端連接。這意味着，從製造、物流到連接的整套操作將變得更加流暢和簡單。

Eseye首席運營官Adam Hayes表示，「Eseye很高興能與泰雷茲攜手，推出這一創新、符合市場規範SGP.32與SGP.41的物聯網解決方案。我們確信，未來的物聯網設備部署能為客戶提供最佳的效率和價值。企業客戶不僅可以享受到一個完全經得起未來考驗的eSIM平台，還可以自由選擇是在生產端還是應用端個性化設置設備以適應本地移動網絡。」

泰雷茲連接解决方案與嵌入式產品副總裁Guillaume Lafaix表示，「Eseye是一個充滿活力的合作伙伴，我們還一道为對其設備進行廠內配置（IFPP）感興趣的客户做了概念驗證，實現在設備製造過程中安全地預配配置文件。例如，一個在工廠就已經配置好的血糖監測設備，由於無需在現場下載本地配置文件，因此將具有更長的電池壽命。該解決方案符合最新的市場規範（SGP.41），保留了自動連接首選本地網絡的所有優勢，且成本效益高。」 "

關於泰雷茲 作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲（泛歐證券交易所代碼：HO）專註於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。 集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。 泰雷茲全球77,000*名員工遍布68個國家，2022年集團銷售收入達176億歐元。 *不包括正在剝離的軌道交通業務

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