TELEPERFORMANCE : COMMUNIQUÉ DE PRESSE

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Le titre Teleperformance (Paris:TEP) est aujourd’hui fortement affecté à la suite d’une action de communication d’un acteur du secteur financier annonçant une automatisation élevée de ses processus dans le domaine de la relation clients (chat).

La direction de Teleperformance indique que l’activité actuelle du groupe ne reflète en aucun cas les conclusions négatives qui pourraient être tirées des évolutions technologiques évoquées dans cette communication.

Elle précise aussi que l’intelligence artificielle est déjà largement déployée dans les solutions offertes par Teleperformance, essentiellement pour gérer des processus simples pour le compte de ses clients. Par ailleurs, le groupe continue de développer des programmes de R&D, par lui-même et en partenariat avec des acteurs technologiques leaders du domaine, en vue d’enrichir cette intégration et ainsi conforter sa position de leader mondial sur son marché.

Teleperformance communiquera comme prévu ses résultats pour l’exercice 2023, ses perspectives 2024 ainsi que ses principaux axes de développement stratégique le 6 mars prochain après bourse.

D’autre part, le programme de rachat d’actions annoncé le 2 août dernier pour 500 millions d’euros se poursuit. Il continue de se dérouler activement dans le cadre de la règlementation en vigueur compte tenu du cours actuel de l’action.

###

À PROPOS DU GROUPE TELEPERFORMANCE

Teleperformance (TEP – ISIN : FR0000051807 – Reuters : TEPRF.PA – Bloomberg : TEP FP) est un leader mondial des services aux entreprises en solutions digitales qui allient le meilleur des technologies de pointe à l’empathie humaine. Elles améliorent la gestion de l’expérience client en la rendant plus simple, plus rapide et plus sûre au service des plus grandes marques du monde et de leurs clients. L’offre complète du groupe, qui s’appuie sur l’intelligence artificielle, s’étend du service client en front office aux fonctions de back-office, incluant les services de modération de contenu (Trust & Safety) qui aident à protéger à la fois les utilisateurs en ligne et la réputation de la marque. Teleperformance propose également une gamme de services spécialisés tels que le recouvrement de créances, l’interprétariat et la localisation, les services aux consulats et la gestion des demandes de visa, ainsi que les services d’externalisation des processus de recrutement. Avec près de 500 000 collaborateurs inspirés et passionnés parlant plus de 300 langues aujourd’hui, son envergure mondiale et sa connaissance des marchés locaux lui permettent d’œuvrer au service des communautés, des clients et de l’environnement. En 2022, Teleperformance a réalisé un chiffre d’affaires consolidé de 8 154 millions d’euros (8,6 milliards de dollars US) et un résultat net de 645 millions d’euros.

Les actions Teleperformance, cotées sur Euronext Paris, compartiment A, sont éligibles au service de règlement différé et appartiennent aux indices CAC 40, STOXX 600, S&P Europe 350, MSCI Global Standard et Euronext Tech Leaders. Dans les domaines de la Responsabilité sociétale des entreprises, l’action Teleperformance fait partie de l’indice CAC 40 ESG depuis septembre 2022, de l’indice Euronext Vigeo Euro 120 depuis 2015, de l’indice EURO STOXX 50 ESG depuis 2020, de l’indice MSCI Europe ESG Leaders depuis 2019, de l’indice FTSE4Good depuis 2018 et de l’indice S&P Global 1200 ESG depuis 2017.

Pour plus d’informations sur le groupe : www.teleperformance.com.