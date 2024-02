Le groupe Etam s’appuie sur la plateforme Automate Studio de Precisely pour maximiser sa capacité d’innovation et son agilité métier

BURLINGTON, États-Unis, et PARIS, France--(BUSINESS WIRE)--Precisely, un leader mondial de l’intégrité des données, annonce que le Groupe Etam, enseigne internationale de premier plan et leader du marché de la lingerie en France, a déployé sa plateforme Automate Studio dans l’ensemble de ses filiales afin de prendre en charge les processus de comptabilité fournisseurs à tous les niveaux de son infrastructure. En accordant aux décideurs un accès transparent et en temps réel aux données SAP, la solution Automate Studio (anciennement Winshuttle Studio) permet au service comptabilité du Groupe de travailler de manière autonome sans l’aide du personnel IT, de réduire les coûts opérationnels et de favoriser l’innovation d’un bout à l’autre de l’entreprise.

L’agilité métier joue un rôle essentiel dans le secteur de la vente de détail, dans la mesure où les entreprises doivent concilier des marges serrées avec la nécessité d’innover et de préserver leur compétitivité. Compte tenu des pressions de plus en plus fortes qu’elles subissent pour optimiser leurs marges en utilisant les structures et les processus opérationnels existants, il n’est guère surprenant que l’automatisation constitue en 2024 un enjeu majeur pour les enseignes de la grande distribution. Les entreprises spécialisées dans la vente de détail sont de plus en plus conscientes de la nécessité de simplifier et d’accélérer les processus exploités par leurs fonctions majeures pour favoriser l’efficacité métier, améliorer l’expérience client et assurer la conformité dans un contexte règlementaire en évolution permanente.

« Dans le secteur de la distribution, les entreprises doivent rester agiles et être capables de mettre en œuvre des idées rapidement, ce qui est également primordial dans le domaine de la comptabilité, observe Stéphane Delattre, directeur des comptabilités Europe du groupe Etam. La plateforme Automate Studio augmente notre productivité et notre efficacité en contribuant à simplifier les données massives et en permettant aux décideurs d’accéder à des données fiables en temps réel. C’est notre "produit miracle" ! »

Sur le plan de l’innovation, le groupe Etam affiche un solide palmarès en matière d’optimisation de son infrastructure et d’expérience client ; à titre d’exemple, le Groupe a inventé dès 1965 le concept de réapprovisionnement automatique en flux tendus. Mais avec plus de 1 500 boutiques réparties dans 57 pays, le détaillant avait besoin d’une solution compatible avec son progiciel de gestion intégré (ERP) SAP et qui aiderait toutes ses filiales à rationaliser la gestion de leurs données.

Automate Studio est la première plateforme de solutions Excel-SAP de haute performance permettant aux utilisateurs d’automatiser des processus métiers SAP complexes, et de modifier d’important volumes de données rapidement et facilement. Les clients peuvent ainsi éliminer le processus de saisie manuelle, mais également téléverser et télécharger des données SAP en un temps record tout en améliorant leur qualité. En outre, la plateforme Automate Studio responsabilise les équipes commerciales en réduisant leur dépendance à l'égard du support informatique pour l'automatisation des processus Excel vers SAP. Désormais, les développeurs citoyens des équipes métier peuvent créer et gérer leurs propres solutions avec une rapidité accrue et dans le respect des standards de conformité et de sécurité en vigueur.

« Avant de déployer Automate Studio, nous traitions manuellement des centaines de factures par mois, ce qui s’avérait extrêmement fastidieux, ajoute Stéphane Delattre. En adoptant cette solution pratique, nous avons non seulement réussi à accroître notre productivité en interne, mais également à gagner du temps. Auparavant, l’édition d’une facture prenait trois minutes ; alors qu’Automate Studio permet désormais de créer près de 600 factures en un quart d’heure ! Autre exemple, la réduction significative du délai nécessaire pour ajouter des conditions d’achat aux commandes dans SAP : avec Precisely, deux heures suffisent pour exécuter une opération qui récemment encore nécessitait deux jours. »

« Precisely s’engage à aider ses clients à automatiser leurs processus SAP dans l’optique de maintenir leur agilité, d’accélérer leur capacité d’exécution et d’assurer l’intégrité de leurs données, ajoute Pat McCarthy, Chief Revenue Officer chez Precisely. Alors que de plus en plus d'organisations se lancent dans la transformation numérique à travers leurs fonctions principales, elles réalisent la puissance de l'automatisation des processus, alimentée par des données précises, cohérentes et contextuelles pour aider à assurer le succès. »

Retrouvez de plus amples informations sur la solution Precisely Automate Studio ici.

À propos du Groupe ETAM

Centenaire, toujours familial et indépendant, le Groupe Etam, aujourd'hui leader en France et à l’international, est un acteur incontournable de la lingerie & de la mode innovante et créative.​ Fort de son identité et de son savoir-faire historique, le Groupe Etam cultive cette relation unique avec sa clientèle au travers de ses marques Etam, Maison 123, Undiz Livy et Ysé, ​et d’une forte présence omnicanale basée sur plus de 1500 magasins dans 57 pays

À propos de Precisely

Precisely est un leader mondial de l’intégrité des données, fournissant précision, fiabilité et mise en contexte pour les données de 12 000 clients dans plus de 100 pays, dont 99 des entreprises du classement Fortune 100. Ses produits d’intégration, de qualité, de gouvernance et d’enrichissement des données, ainsi que d’intelligence de localisation, permettent de prendre les meilleures décisions, pour les meilleurs résultats. Pour en savoir plus, consultez le site www.precisely.com/fr.