BURLINGTON, Mass. & PARIJS--(BUSINESS WIRE)--Precisely, de wereldwijde leider in data-integriteit, heeft vandaag aangekondigd dat Etam Group, een grote internationale retailer en toonaangevend lingeriemerk in Frankrijk, haar Automate Studio-oplossing heeft geĆÆmplementeerd in alle dochterondernemingen om de crediteurenadministratie in de hele Etam Group te ondersteunen. Met Automate Studio (voorheen Winshuttle Studio) hebben besluitvormers naadloze toegang tot SAP-gegevens in real time, en kunnen de boekhoudteams van Etam autonoom werken zonder ondersteuning van IT-personeel. Dit verlaagt de operationele kosten en stimuleert de innovatie in de hele onderneming.

