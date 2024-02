CloudNC kiest HTEC om wereldwijde technische capaciteit uit te breiden in een hyperconcurrerende talentenmarkt

CloudNC, a UK-based manufacturing technology company, has expanded its software engineering capacity, thanks to a new partnership with HTEC, a global end-to-end digital product development and engineering services company. (Photo: Business Wire)

CloudNC, a UK-based manufacturing technology company, has expanded its software engineering capacity, thanks to a new partnership with HTEC, a global end-to-end digital product development and engineering services company. (Photo: Business Wire)

SAN MATEO, Calif.--(BUSINESS WIRE)--CloudNC, een in het Verenigd Koninkrijk gevestigd bedrijf voor productietechnologie, breidt zijn capaciteiten op het gebied van software-engineering uit dankzij een nieuwe samenwerking met HTEC, een wereldwijd bedrijf dat end-to-end digitale productontwikkeling en engineeringdiensten levert.

Volgens de voorwaarden van de overeenkomst krijgt CloudNC toegang tot een ervaren ingenieursteams, waardoor het bedrijf over extra expertise beschikt om zijn softwareoplossingen, zoals CAM Assist, sneller te integreren met aanvullende CAM-pakketten en bredere technologieplatformen. Hierrmee kan CloudNC zijn missie nakomen en inspelen op de uitgebreide behoeften van klanten, nieuwe producten sneller op de markt brengen en zijn concurrentiepositie versterken, zodat de basis voor verdere groei kan worden gelegd.

Dr. Andy Cheadle, Chief Technology Officer bij CloudNC, zei: "Het werven van bekwame ingenieurs en ontwikkelaars is een voortdurende uitdaging voor alle Britse techbedrijven, gezien de grote vraag en het concurrerende landschap. De samenwerking met HTEC geeft ons grotere flexibiliteit, zodat we snel kunnen opschalen en veel voorkomende problemen bij het werven van talent kunnen vermijden. Hierdoor kunnen we onze oplossingen sneller op de markt brengen."

Darko Todorovic, Vice President Engineering & Delivery bij HTEC, zei: "Er is een enorme gelijkenis tussen HTEC en CloudNC: beide bedrijven hebben een DNA voor het oplossen van supercomplexe problemen en het leveren van baanbrekende oplossingen. HTEC's bewezen staat van dienst op het gebied van hoogwaardige service, in combinatie met onze aanwezigheid in wereldwijde technische expertisecentra, betekent dat we in de juiste positie zijn om CloudNC te helpen met een snelle opschaling van zijn medewerkers. We kijken uit naar nog veel meer releases in CloudNC's zoektocht naar volledig geautomatiseerde fabrieken."

Over CloudNC:

CloudNC is een technologiebedrijf dat precisieproductie opnieuw uitvindt door CNC CAM-programmering te automatiseren, met behulp van de gegevens en ervaring uit onze hoogwaardige fabriek. Het bedrijf is opgericht in 2015 en bestaat uit een team van wereldklasse dat expertise in computerwetenschappen en fysieke productie bundelt. CloudNC wordt gesteund door toonaangevende durfkapitaalbedrijven Atomico en Episode 1 Ventures, naast Autodesk en Lockheed Martin als strategische partners.

Over HTEC:

HTEC is een wereldwijd bedrijf voor digitale ontwikkeling, productontwikkeling en technologie-engineering dat de technologische evolutie van 's werelds meest invloedrijke organisaties stimuleert - van baanbrekende startups tot Fortune 500-bedrijven. Met meer dan 2.000 experts verspreid over Noord-Amerika en Europa is HTEC een ideale technologiepartner voor zijn klanten en het ultieme groeiplatform voor zijn medewerkers.

