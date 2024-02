Terra Firma Energy Limited haalt 120 MW aan contracten binnen via recordbrekende T-4-capaciteitsmarktveiling

LONDEN--(BUSINESS WIRE)--Terra Firma Energy heeft met succes 120 MW aan contracten binnengehaald in de recordbrekende T-4-capaciteitsmarktveiling. Na twee biedrondes eindigde de veiling op £ 65/kW/jaar, waarmee het record van £ 63/kW/jaar van vorig jaar werd verbroken. Door dit uitstekende resultaat zullen onze gecontracteerde activa meer dan £ 7,3 miljoen per jaar ontvangen om stand-by te staan om indien nodig te voorzien in kritische ondersteuning aan National Grid.

De capaciteitsmarkt van het VK zorgt ervoor dat het elektriciteitsaanbod voldoet aan de vraag, vooral tijdens piekuren, door investeringen in opwekking te stimuleren en de netstabiliteit te handhaven. De veilingresultaten bepalen de prijzen die aan producenten worden betaald om de beschikbaarheid van elektriciteit te garanderen. De T-4-veiling stelt capaciteit voor levering binnen vier jaar veilig via langetermijnovereenkomsten van 15 jaar, terwijl T-1-veilingen capaciteit vlak voor levering verwerven via overeenkomsten van 12 maanden. Op 27 februari 2024 werd de T-4-veiling goedgekeurd voor £ 65/kW/jaar voor levering in oktober 2027 / september 2028.

William Davies, Managing Director van Terra Firma Energy, verklaarde: “Ik ben verheugd om aan te kondigen dat ons team met succes 120 MW aan contracten heeft binnengehaald tijdens de laatste T-4-capaciteitsmarktveiling. De recordbrekende toewijzingsprijs van de veiling benadrukt het toenemende belang om ervoor te zorgen dat we onze strategie voor de ontwikkeling van opwekking bepalen met energiezekerheid als kerncomponent. We zijn enthousiast dat we een sleutelrol kunnen spelen bij het voorzien van gemeenschappen in het hele land van de energiezekerheid die ze nodig hebben voor de toekomst.”

Over Terra Firma Energy Limited

Terra Firma Energy Limited is een particulier bedrijf gevestigd in het Verenigd Koninkrijk dat zich bezighoudt met de ontwikkeling van hernieuwbare en duurzame energieprojecten. We ontwerpen, ontwikkelen en bouwen zorgvuldig geselecteerde projecten, waarbij we er de nadruk op leggen om van deze projecten een schonere en respectvollere bron van energieproductie te maken voor toekomstige generaties.

