Eseye seleciona a Thales para agilizar implementações de IoT com gerenciamento de conectividade contínuo

MEUDON, França--(BUSINESS WIRE)--A Eseye, fornecedora mundial de soluções de conectividade IoT, selecionou a Thales para acelerar e otimizar a implementação de IoT no mundo inteiro com uma solução de conectividade contínua. A solução pioneira da Thales permite que a Eseye conecte automaticamente dispositivos IoT com o perfil mais apropriado na primeira vez que eles são ligados e colocados em funcionamento. O Thales Adaptive Connect (TAC) é baseado na tecnologia eSIM (SIM integrado) e simplifica drasticamente o gerenciamento do ciclo de vida dos dispositivos IoT. Trata-se da primeira solução pronta para o mercado que elimina a necessidade de configurar assinaturas móveis na fábrica ou de visitas técnicas em campo.

A Eseye fornece serviços de conectividade celular IoT no mundo todo e o TAC oferece gerenciamento de conectividade de dispositivos IoT de forma remota para tornar muito mais fácil para seus clientes implementar e apoiar grandes projetos em áreas como serviços públicos inteligentes, cadeias de suprimentos, logística e automotiva. De fato, qualquer tipo de dispositivo IoT pode ser implementado e conectado em qualquer região ou país sem ser configurado previamente.

O TAC gerencia de forma remota a configuração automática do eSIM para fornecer a melhor conectividade local desde seu primeiro uso e durante toda sua vida útil em campo. Com a Thales, a Eseye pode garantir que todos se conectem à rede móvel preferida sempre que necessário. Por exemplo, os dispositivos IoT implementados podem ser transferidos para outra rede móvel remotamente, sem fio, a qualquer momento. A solução da Thales está em total conformidade com a especificação SGP.32 para eSIM IoT da GSMA, garantindo segurança, confiabilidade e capacidade preparada para o futuro para casos de uso massivo de IoT.

Graças à oferta de conectividade da Thales para dispositivos baseados em eSIM, a Eseye será capaz de operar e gerenciar conectividade flexível de ponta a ponta, desde a fábrica até o campo, e durante todo o ciclo de vida do dispositivo. O que significa a agilização e otimização de toda a operação, incluindo fabricação, logística e conectividade.

“A Eseye está muito satisfeita com a parceria com a Thales para levar adiante esta nova e inovadora solução de IoT. A combinação dos padrões SGP.32 e SGP.41 vai garantir que futuras implementações de dispositivos IoT possam oferecer eficiência e valor ideais aos nossos clientes. Os clientes empresariais não apenas obtêm uma plataforma eSIM totalmente preparada para o futuro, mas também permite escolher ao máximo entre personalizar os dispositivos para redes móveis locais antes da implementação ou usar o TAC para fazer isso em campo”, disse Adam Hayes, diretor de Operações da Eseye.

“A Eseye é uma parceira dinâmica com quem também trabalhamos em uma prova de conceito para clientes interessados no provisionamento na fábrica (IFPP) para seus dispositivos. Isso permite que os perfis sejam provisionados com segurança durante o processo de fabricação do dispositivo. Por exemplo, um dispositivo de monitoramento de açúcar no sangue que tenha sido configurado na fábrica terá uma duração de bateria substancialmente mais longa, uma vez que não há necessidade de fazer download de um perfil local em campo. Esta solução, que atende às especificações mais recentes do mercado (SGP.41), mantém todas as vantagens de uma conexão automática e econômica à rede local preferida”, disse Guillaume Lafaix, vice-presidente de Soluções de Conectividade e Produtos Integrados da Thales.

Sobre a Thales A Thales (Euronext Paris: HO) é líder internacional em tecnologias avançadas em três domínios: defesa e segurança; aeronáutica e espaço; e identidade e segurança digital. Ela desenvolve produtos e soluções que ajudam a fazer do mundo um lugar mais seguro, ecológico e inclusivo. O Grupo investe cerca de € 4 bilhões por ano em Pesquisa e Desenvolvimento, principalmente em áreas-chave como tecnologias quânticas, computação de borda, 6G e segurança cibernética. A Thales tem 77 mil funcionários[1] em 68 países. O Grupo gerou vendas de €17,6 bilhões em 2022. [1] Excluindo a divisão de Transportes

