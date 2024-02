Ikonisys : Hospitex International conclut un partenariat avec Allianz Value pour lancer le premier programme de dépistage à grande échelle dédié au diagnostic oncologique des voies urinaires en Italie

PARIS--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Ikonisys SA (Euronext Growth Paris : ALIKO), une entreprise spécialisée dans la détection précoce et précise des cancers grâce à une solution unique et entièrement automatisée pour les laboratoires d’analyses médicales, annonce aujourd’hui la collaboration d’Hospitex International avec Allianz Value, société du groupe Allianz S.p.A. spécialisée dans la mise en œuvre de solutions de protection sociale et de services de prévention et de santé à domicile, pour la mise en œuvre du premier programme de dépistage à grande échelle dédié au diagnostic du cancer des voies urinaires grâce aux kits urinaires d'Hospitex, en Italie.

Le programme de dépistage sera proposé gratuitement aux clients membres des grandes communautés qui ont déjà mis en place des programmes d'aide sociale et qui décideront de participer à cette nouvelle initiative. Hospitex enverra le kit Urine241, le service le plus innovant disponible sur le marché dans ce domaine, au domicile des patients.

En moyenne, les cancers des voies urinaires - principalement les cancers de la vessie - touchent près de 30 000 nouvelles personnes par an en Italie, la plupart d’entre elles étant souvent asymptomatiques. Au moment de leur découverte, ces personnes sont déjà à un stade avancé, avec des conséquences pouvant leur être fatales. Ce programme de dépistage permettra ainsi d’identifier d’éventuelles tumeurs à un stade précoce et d’intervenir avec des traitements moins lourds et avec une plus forte probabilité de guérison.

Mario Crovetto, Directeur Général d'Ikonisys et Alessandro Nosei, Directeur Général d'Hospitex et responsable du développement de Hospitex Solutions - Urine24, ont déclaré : « Il s'agit d'une étape importante que nous venons de franchir, qui démontre une fois de plus la pertinence de combiner nos expertises uniques, ce qui se matérialisera officiellement et prochainement lors de la clôture de l’acquisition d’Hospitex par Ikonisys. La collaboration avec Allianz Value en Italie, la société spécialisée dans les services de sécurité sociale au sein d’Allianz S.p.A, témoigne de leur confiance pour notre technologie et nous permettra d’adresser un domaine où les besoins médicaux demeurent insatisfaits. Cette collaboration nous ouvre également de nouvelles opportunités dans le domaine de la prévention, grâce à l’analyse prédictive. En effet, nous avons l'intention de déployer ces initiatives par la mise en œuvre à grande échelle du dépistage afin d’être en mesure d’identifier les patients qui ignorent être atteints d’une maladie, comme ce qui a déjà été réalisé avec succès avec les programmes de frottis et de HPV, ou encore les tests de sang occulte dans les selles ».

À propos d’Allianz Value

Allianz Value, une entité entièrement contrôlée par Allianz S.p.A. en Italie, est active depuis 2018 dans le segment des services de prévoyance pour les employés des entreprises et les membres des grandes communautés. Hormis les services de prestations variables, l'entreprise propose d'autres services pour la santé, fournis via des plateformes médicales dédiées, en mettant l'accent sur la prévention primaire et secondaire.

À propos d’Hospitex International

Hospitex International est le leader mondial des préparations de monocouches standardisées pour la cytologie. Avec CYTOfast, la société a réinventé le diagnostic cytologique. Hospitex propose une gamme complète de solutions intégrées visant à rationaliser les processus de diagnostic en cytologie. La pénurie mondiale d'expertise en pathologie nécessite des outils et des technologies qui permettent la sécurité du diagnostic, l'efficacité et le renforcement des capacités. Dans ce domaine, Hospitex est reconnu comme l'acteur du diagnostic de précision en cytologie.

À propos d’Ikonisys

Ikonisys SA est une société de diagnostic cellulaire basée à Paris (France), New Haven (Connecticut, USA) et Milan (Italie) spécialisée dans la détection précoce et précise du cancer. La société développe, produit et commercialise la plateforme propriétaire Ikoniscope20®, une solution entièrement automatisée conçue pour assurer une détection et une analyse précises et fiables des cellules rares et très rares. Ikonisys a reçu l'autorisation de la FDA pour plusieurs applications de diagnostic automatisé, commercialisées en Europe et marquées CE. Grâce à sa plateforme révolutionnaire de microscopie à fluorescence, l'entreprise continue de développer une série de nouveaux tests, notamment des tests de biopsie liquide basés sur les cellules tumorales circulantes (CTC).

Le présent communiqué de presse contient des indications sur les perspectives et axes de développement de la Société. Ces indications sont parfois identifiées par l’utilisation du futur, du conditionnel et de termes à caractère prospectif tels que « penser », « avoir pour objectif de », « s’attendre à », « entendre », « estimer », « croire », « devoir », « pourrait », « souhaite » ou, le cas échéant, la forme négative de ces termes ou toute autre variante ou expression similaire. Ces informations ne sont pas des données historiques et ne doivent pas être interprétées comme des garanties que les faits et données énoncés se produiront. Ces informations sont fondées sur des données, des hypothèses et estimations considérées comme raisonnables par la Société. Elles sont susceptibles d’évoluer ou d’être modifiées en raison des incertitudes liées notamment à l’environnement économique, financier, concurrentiel et réglementaire. Ces informations contiennent des données relatives aux intentions, estimations et objectifs de la Société concernant notamment, le marché, la stratégie, la croissance, les résultats, la situation financière et la trésorerie de la Société. Les informations prospectives mentionnées dans le présent communiqué de presse sont données uniquement à la date du présent communiqué. La Société ne prend aucun engagement de publier des mises à jour des informations prospectives contenues dans le présent communiqué, excepté dans le cadre de toute obligation légale ou réglementaire qui lui serait applicable. La Société opère dans un environnement concurrentiel et en évolution rapide ; il ne peut donc pas être en mesure d’anticiper tous les risques, incertitudes ou autres facteurs susceptibles d’affecter son activité, leur impact potentiel sur son activité ou encore dans quelle mesure la matérialisation d’un risque ou d’une combinaison de risques pourrait avoir des résultats significativement différents de ceux mentionnés dans toute information prospective, étant rappelé qu’aucune de ces informations prospectives ne constitue une garantie de résultats réels.

1 Urine24 est un examen cytologique urinaire, prélevé avec un fixateur non toxique exclusif, réalisé en monocouche standardisée (S-LBC), et présenté sur la base du standard médical le plus avancé « The Paris System 2019 ». Le service comprend l'envoi et la collecte du kit de prélèvement au domicile du patient, ainsi que l'envoi du rapport en format numérique.