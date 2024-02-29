 Eseye选择泰雷兹以简化物联网部署，实现无缝连接管理

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球物联网连接解决方案提供商 Eseye已选择泰雷兹，通过一款无缝连接的解决方案加速全球物联网部署并简化流程。泰雷兹的开创性解决方案使Eseye能够在物联网设备首次开机时自动将其与最适合的配置文件连接起来，并在整个设备生命周期中保持这一连接。基于eSIM（嵌入式SIM卡）技术的 Thales Adaptive Connect （TAC）极大地简化了物联网设备生命周期的管理，是市场上首个既无需在工厂提前配置订阅套餐，也无需技术人员实操指导的解决方案。

Eseye在全球范围内提供物联网蜂窝连接服务，TAC实现了对物联网设备的远程连接管理，帮助客户更轻松地推出和支持智慧公共设施、供应链、物流和汽车等领域的重大项目。无需事先配置，任何类型的物联网设备都能在全球任何国家/地区进行部署和连接。

TAC可远程管理eSIM的自动配置，为设备提供从首次使用开始，贯穿整个生命周期的最佳本地连接。通过携手泰雷兹，Eseye能够确保设备在需要时都能连接到首选的移动网络。例如，已部署的物联网设备可以随时通过无线方式远程切换到另一个移动网络。泰雷兹的解决方案完全符合GSMA eSIM物联网标准SGP.32，确保了大规模物联网应用案例的安全、可靠，并经得起未来考验。

得益于泰雷兹为基于eSIM设备提供的连接服务，Eseye将能够实现设备从生产端到应用端，贯穿整个生命周期操作的端到端连接。这意味着，从制造、物流到连接的整套操作都将变得更加流畅和简单。

Eseye首席运营官Adam Hayes表示，“Eseye很高兴能与泰雷兹携手，推出这一创新、符合市场规范SGP.32与SGP.41的物联网解决方案。我们确信，未来的物联网设备部署能够为客户提供最佳的效率和价值。企业客户不仅可以享受到一个完全经得起未来考验的eSIM平台，还可以自由选择是在生产端还是应用端个性化设置设备以适应本地移动网络。”

泰雷兹连接解决方案与嵌入式产品副总裁Guillaume Lafaix表示，“Eseye是一个充满活力的合作伙伴，我们还一道为对其设备进行厂内配置（IFPP）感兴趣的客户做了概念验证，实现在设备制造过程中安全地预配配置文件。例如，一个在工厂就已经配置好的血糖监测设备，由于无需在现场下载本地配置文件，因此将具有更长的电池寿命。该解决方案符合最新的市场规范（SGP.41），保留了自动连接首选本地网络的所有优势，且成本效益高。”

关于泰雷兹 作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。 集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技，如量子技术、边缘计算、6G和网络安全等。 泰雷兹全球77000*名员工遍布68个国家，2022年集团销售收入达176亿欧元。 _______________________________ *不包括正在剥离的轨道交通业务

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