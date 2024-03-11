Telit Cinterion与泰雷兹合作增强其物联网eSIM配置服务

法国默东--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 集成泰雷兹即时连接服务（Thales Instant Connect ）的Telit Cinterion物联网模块，可在设备安装时或现场操作期间远程激活蜂窝连接。这提升了物联网部署效率，因为它简化了供应链、设备安装和维护，确保物联网设备随时随地保持连接。作为智能电表解决方案的领导者，Aidon部署了来自单一供应商Telit Cinterion的物联网模块和初始连接，是首个从该合作伙伴关系和解决方案中受益的公司。

通过将泰雷兹技术集成到Telit Cinterion模块中，企业可以享受即时的“开箱即用”连接激活，而不受可用移动网络覆盖的影响。两家公司在这一创新解决方案上的合作，使其能够迅速将物联网连接产品推向市场，从而在大势所趋的数字化转型中获益。

在设备制造完毕或进行现场部署时，Telit Cinterion模块通过TIC提供的初始连接，能够从物联网服务提供商选择的网络运营商处下载目标本地连接。该解决方案允许设备制造商和服务提供商在设备制造完毕后再选择连接提供商，确保连接贯穿整个部署过程。而在进行现场部署时，它还可以确保设备能够在蜂窝网络意外中断期间保持连接。这种灵活性在设备需要部署在不同的国家或地区时尤为重要，因为它允许设备与本地网络运营商进行无缝集成。

Telit Cinterion首席营销和产品官Manish Watwani表示，“我们的使命是帮助企业客户快速开发物联网并从中获利。通过将泰雷兹eSIM与我们的SIM配置服务和全球移动虚拟网络运营商（MVNO）服务相结合，能够简化最终连接提供商的选择，堪称业界的一项颠覆性创新。单凭集成了TIC的eSIM，这一强大的解决方案可以针对不断变化的环境提供前所未有的适应性，并提升供应链和物流效率，实现全球发货。”

Aidon物联网设备总监Petri Ounila表示，“该物联网eSIM解决方案是一项重大创新，可确保我们的智能电表即使在边远地区，亦能实现生产和使用的灵活性、连接性，而且无需处理SIM卡，在产品生命周期的任何阶段，提供真正的运营商选择和配置选项，从而提高我们在智能电表连接、保持连接以及适应新的‘计量即服务’业务模式的能力。”

泰雷兹移动连接解决方案高级副总裁Guillaume Lafaix表示，“泰雷兹旨在通过集成TIC服务的 eSIM 实现初始连接，以支持物联网使用者，简化其设备部署。此举简化并加速了设备制造商的大规模物联网部署，使价值链中的所有利益相关者受益。泰雷兹很高兴与Telit Cinterion合作，支持其在蜂窝连接方面取得成功并加速设备部署。”

关于泰雷兹

作为全球先进科技的领导者之一，泰雷兹（泛欧证券交易所代码：HO）专注于航空、航天、数字身份与安全等领域，为构建一个更安全、更环保、更包容的世界开发产品及解决方案。

集团每年投入约40亿欧元研发资金用于关键科技，如量子技术、边缘计算、6G和网络安全等。

泰雷兹全球77000*名员工遍布68个国家，2022年集团销售收入达176亿欧元。

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*不包含正被剥离的轨道交通业务

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