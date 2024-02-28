Brightcove与Google Ad Manager合作拓展其广告获利服务

波士顿--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 全球最值得信赖的流媒体技术公司Brightcove (NASDAQ: BCOV)今天宣布与Google Ad Manager建立战略合作关系以增强其广告盈利服务。此次合作支持当前和未来的客户利用Google Ad Manager的综合数字广告销售平台进行数字广告运营，从而扩展了Brightcove的产品范围，它还使Brightcove能够帮助客户扩大知名度。

Brightcove首席执行官Marc DeBevoise表示：“与Google Ad Manager建立合作关系，Brightcove能够增加支持和服务选项，最终帮助客户通过视频内容获利，并从其网站和应用程序中获得更多收入。此次合作体现了我们致力于为客户提供最佳流媒体解决方案，增强他们的视频内容、覆盖更广泛的受众、优化其广告策略并最大限度提高广告收入。”

Brightcove和Google Ad Manager的集成为希望将广告资金从更传统的渠道流向OTT流媒体服务和CTV设备的媒体公司、出版商和广告商带来了更多便利。它还使Brightcove能够访问 Google的程序化广告市场，以释放对其客户广告库存的更多需求。

使用Google Ad Manager或Ad Manager 360的Brightcove客户现在可以：

通过服务器到服务器连接管理视频库存，推动更高CPM的竞争，实现更动态的定价和更具竞争力的费率

利用“Google多客户管理”计划轻松加入应用程序和集成的生态系统Brightcove Marketplace，扩展Brightcove视频平台的价值

通过Google Advertising Exchange (AdX)管理具有额外需求的视频广告资源

通过将历史报告导出至仪表板，接收更多一站式报告

减少限制跨设备广告请求的致命VAST错误数量

除了与Google Ad Manager合作外，自2023年成立以来，Brightcove不断加强其广告获利服务，引入Ad Insights并与Magnite和PubMatic等公司建立合作伙伴关系。这些最新的合作伙伴关系强化了Brightcove的承诺，即代表其客户与业内最著名的广告平台建立关系，提供无缝体验，消除视频内容获利的主要挑战。

有关更多信息，请访问Brightcove.com。

关于Brightcove Inc.

Brightcove创建全球最可靠、最具可扩展性且最安全的流媒体技术解决方案，在公司与其受众之间建立更紧密的联系，并且覆盖任何位置以及任何内容应用设备。在60多个国家/地区，Brightcove的智能视频平台使企业能够更有效地向客户销售产品，媒体领导者能够更可靠地传输内容并通过内容获利，并且每个组织都能够与团队成员进行更有效的沟通。凭借创新、持续领先行业的正常运行时间以及无与伦比的可扩展性，Brightcove荣获两项技术和工程Emmy®奖，我们不断突破视频功能界限。敬请关注Brightcove的LinkedIn 、X（前Twitter）、Facebook、Instagram、Threads和YouTube。请访问Brightcove.com。

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