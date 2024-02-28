Brightcove與Google Ad Manager合作，擴大廣告獲利服務

波士頓--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 全球最值得信賴的串流科技公司Brightcove（納斯達克代號：BCOV）今天宣布與Google Ad Manager達成一項戰略性合作關係，以增強其廣告獲利服務。此番合作將擴大Brightcove的服務，支援既有與未來客戶運用Google Ad Manager的綜合數位廣告行銷平台經營數位廣告。這也讓Brightcove能夠為客戶提供更多展示次數給數量更大的受眾。

「與Google Ad Manager締結這份合作關係，可讓Brightcove增加支援與服務項目，最終達成幫助客戶運用視訊內容獲利、並從其網站及應用程式獲得更多收益的目標。」Brightcove執行長Marc DeBevoise表示，「這份合作關係反映我們有充分決心，要為客戶獻上最佳串流解決方案，使他們的視訊內容觸及更多受眾，將廣告戰略最佳化、廣告收益最大化。」

Brightcove與Google Ad Manager整合，將為希望把廣告收入來源從傳統管道轉向OTT串流服務和CTV設備的媒體公司、出版商、廣告商帶來更多便利性。Brightcove也因此得以利用Google的程序化廣告市場為其客戶的廣告庫存創造更多需求。

使用Google Ad Manager或Ad Manager 360的Brightcove客戶現在可以：

透過伺服器到伺服器連接管理視訊庫存，提高每千次廣告曝光的成本 (CPM) 的競爭力，讓更動態的定價和更具競爭力的費率成為可能

利用Google Multiple Customer Management計畫，輕鬆使用擴大Brightcove視訊平台價值的應用程式和整合生態系統Brightcove Marketplace

透過Google Advertising Exchange (AdX) 管理有額外需求的視訊庫存

將歷史報告匯出到儀表板，接收更多統包報告

減少限制跨裝置廣告請求的致命VAST錯誤數量

除了與Google Ad Manager建立合作關係之外，Brightcove還繼續加強它的廣告獲利服務（該公司自2023推出Ad Insights以來便一直這麼做），並與Magnite和PubMatic這類公司締結合作關係。最近建立的這些合作關係堅實Brightcove代表客戶與業界最出色的廣告平台建立關係的承諾，以提供可解決主要挑戰以從視訊內容獲利的無縫體驗。

如需進一步資訊，請造訪：Brightcove.com。

關於Brightcove Inc.

Brightcove打造可靠性、可擴充性和安全性俱屬全球一流的串流科技解決方案，讓企業與其受眾之間的聯繫更加緊密，不受地點和所使用裝置的限制。Brightcove的智慧視訊平臺在60多個國家/地區幫助企業更有效地對顧客進行銷售工作，使媒體領袖以更可靠的方式串流內容並從中獲利，使機構組織能夠更有效地與團隊成員溝通。我們憑藉長期領先同業的創新和正常執行時間獲得兩項科技和工程艾美獎 (Technology and Engineering Emmy® Award)，同時具有無與倫比的可擴充性，從而不斷地推動視訊科技的發展。請在LinkedIn、X（前Twitter）、Facebook、Instagram、Threads和YouTube關注Brightcove，並造訪：Brightcove.com。

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