Türk Telekom erreicht mit Zyxel und Netsia den weltweit ersten Masseneinsatz von softwaredefiniertem Glasfaser-Breitband

BARCELONA, Spanien--(BUSINESS WIRE)--Türk Telekom, Pionier der digitalen Transformation in der Türkei, hat den weltweit ersten Masseneinsatz von Software-definiertem Glasfaser-Breitband abgeschlossen. Durch den Einsatz der BB Suite von Netsia und der Whitebox OLT von Zyxel hat Türk Telekom einen wichtigen Schritt zur Umsetzung ihrer Strategie für ein virtualisiertes und disaggregiertes Breitbandnetz unternommen und damit erstklassige, moderne, qualitativ hochwertige und schnelle Breitbanddienste bereitgestellt.

"Über unsere Rolle als Telekommunikationsbetreiber hinaus sind wir führend in dem Bestreben der Türkei, durch unsere bahnbrechenden Initiativen und Partnerschaften ein bedeutender Akteur im Technologieexport zu werden. Während wir unser lokales Ökosystem durch Kooperationen innerhalb unseres Landes unterstützen, steigern wir auch das Ansehen und den Wert unseres Landes durch unsere globalen Bemühungen", sagt Ümit Önal, CEO von Türk Telekom. "Das Spitzenprodukt der Glasfaserinfrastrukturtechnologie Zyxel, das von Argela, unserem für innovative Lösungen bekannten Unternehmen, zusammen mit seiner US-Tochter Netsia entwickelt wurde, hat sich zu einer Innovation entwickelt, die weltweit Maßstäbe setzt. Wir freuen uns, durch den Vertrag mit Zyxel einen Beitrag zur Vision unseres Landes zu leisten, eine Technologieexportnation zu werden."

Zyxel und Netsia haben die Integration der Combo Whitebox OLTs der SDA-Serie von Zyxel mit der BB Suite von Netsia erfolgreich abgeschlossen, um ein vollständig disaggregiertes Breitbandzugangsnetz zu realisieren. Die integrierte Lösung wurde im Live-Netz von Türk Telekom getestet und ist nun bereit für den Einsatz durch alle Service Provider weltweit. Die Partnerschaft wurde mit einer feierlichen Vertragsunterzeichnung auf dem diesjährigen Mobile World Congress am 27. Februar offiziell gemacht. An der Unterzeichnungszeremonie nahm auch der stellvertretende Verkehrs- und Infrastrukturminister der Republik Türkei , Ömer Fatih Sayan, teil.

Die Netsia BB Suite bietet Netzbetreibern eine offene, herstellerübergreifende Plattform, die auf dem Open-Source-Projekt SEBA und den BBF-Datenmodellen basiert. Die Netsia BB Suite ermöglicht es Netzbetreibern, die softwaredefinierte Programmierung auf das Festnetz auszudehnen und dabei die individuellen Dienste und Arbeitsabläufe der einzelnen Betreiber zu unterstützen. Durch die Ermöglichung eines vollständig disaggregierten Netzwerks sind Service Provider nicht mehr an einen Anbieter gebunden, der alle ihre Anforderungen erfüllt. Stattdessen haben sie die volle Flexibilität, die Produkte und Partner auszuwählen, die für sie am besten geeignet sind, und gleichzeitig die Möglichkeit, die Lösung an ihre Bedürfnisse anzupassen.

Türk Telekom hat sich für die Multi SDA-Produkte von Zyxel entschieden, bei denen es sich um All-in-One-PON-Whitebox-OLTs handelt, die vollständig ausgestattet sind, um Skalierbarkeit, Flexibilität und Interoperabilität für die Netsia BB Suite zu bieten. Die OLTs verfügen über Funktionen zur gleichzeitigen Unterstützung von XGS-PON-, GPON- und Combo-PON-Technologien, die es den Betreibern erleichtern, neue Technologien einzuführen, die sich nahtlos in diese Lösung integrieren lassen.

“Die BB Suite von Netsia ist eine der ausgereiftesten und vielseitigsten Lösungen auf dem Markt, und unsere SDA Series Combo wurde entwickelt, um gemeinsam die Entwicklung der Netzdisaggregation voranzutreiben", sagt Karsten Gewecke, Präsident bei Zyxel Communications. "Wir wollten eine flexible, zukunftssichere Lösung entwickeln, die eine offene Breitband-Access-Umgebung mit herstellerunabhängiger Hardware schafft und Service Providern einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft."

C. Bora Eliaçık, CEO von Netsia, sagt: "Türk Telekom, ein weltweit anerkannter Marktführer in der Telekommunikation, steht an der Spitze der Innovation im Bereich des softwaredefinierten Glasfaserbreitbandes. Wir fühlen uns geehrt, mit ihnen auf dieser transformativen Reise zusammenzuarbeiten. Unser Produkt Netsia BB Suite wurde entwickelt, um die Art und Weise, wie Betreiber ihre Zugangsnetze verwalten, zu revolutionieren, indem es eine einheitliche, leistungsstarke Managementlösung bietet. Diese Zusammenarbeit ist ein wichtiger Meilenstein in der Entwicklung des Zugangsnetzmanagements." Eliaçık fügt hinzu: "Unsere BB Suite ermöglicht es dem Breitband-Zugangsnetz, sich an unterschiedliche Serviceanforderungen und Kundenbedürfnisse anzupassen. Die Lösung unterstützt die Betreiber auch dabei, die CAPEX- und OPEX-Kosten zu optimieren, indem sie die Anbieterbindung durchbricht, kontrollierbarere und flexiblere PON-Netze ermöglicht und so wichtige Funktionen und Dienste im Netz ermöglicht. Unsere Zusammenarbeit mit Zyxel ist äußerst fruchtbar, wir danken dem Unternehmen für die Kooperation und freuen uns auf die Fortsetzung unserer erfolgreichen Partnerschaft."

Über Türk Telekom:

Türk Telekom, mit einer über 180-jährigen Geschichte, ist der erste integrierte Telekommunikationsbetreiber in der Türkei. Türk Telekom verfügt über ein umfangreiches Servicenetz und eine breite Produktpalette in den Bereichen Privat- und Unternehmensdienstleistungen und hat seine Mobilfunk-, Internet-, Telefon- und TV-Produkte und -Dienste unter der einheitlichen Marke "Türk Telekom" zusammengefasst. "Türkiye's Multiplay Provider" Türk Telekom hat zum 30. September 2023 17,4 Millionen Festnetzanschlüsse, 15,1 Millionen feste Breitbandanschlüsse, 26,1 Millionen Mobilfunk- und 2,9 Millionen TV-Kunden. Die Unternehmen der Türk Telekom Gruppe bieten Dienstleistungen in allen 81 Städten der Türkei an und beschäftigen fast 38.000 Mitarbeiter mit der Vision, neue Technologien in der Türkei einzuführen und die Transformation der Türkei in eine Informationsgesellschaft zu beschleunigen. www.turktelekom.com.tr

Über Netsia:

Netsia, eine US-Tochtergesellschaft von Argela, hat ihren Sitz in Santa Clara, Kalifornien, im Herzen des Silicon Valley. Mit Architekten, Ingenieuren und Produktspezialisten entwickelt Netsia führende Lösungen für die Telekommunikationsbranche. Netsia beteiligt sich aktiv an Open-Source-Gemeinschaften und Standardisierungsgremien und bietet erweiterte, für Telekommunikationsunternehmen geeignete und unterstützte Distributionen der Open-Source-Plattformen an. www.netsia.com

Über Zyxel Communications

Zyxel Communications liefert technologische Innovationen und verbindet die Welt seit mehr als 30 Jahren mit dem Internet. Zyxel Communications bietet ein umfassendes und flexibles Produktportfolio, das Service Providern einen Vorsprung vor der Konkurrenz verschafft, ganz gleich, ob sie den Zugang über feste oder mobile Breitbandlösungen herstellen. Besuchen Sie unseren Stand auf dem MWC 2024 und erfahren Sie mehr über unsere Lösungen und Partnerschaften: Startseite | EMEA | Zyxel

