L'Internet of Things di 1NCE sbarca in Brasile: ora è disponibile su tutte le reti locali

Barcellona, Spagna--(BUSINESS WIRE)--1NCE, un'azienda che offre una piattaforma software per prodotti connessi, è operativa da oggi anche in Brasile. Offrendo una copertura di rete completa e software IoT a prezzi dirompenti, 1NCE è l'opzione migliore per tutte le aziende che necessitano di un accesso IoT illimitato in Brasile.

Dal Canada a fino all'Argentina, 1NCE garantisce una copertura completa nelle Americhe e in 168 paesi in tutto il mondo. L'azienda si è assicurata accordi con tutte le reti cellulari brasiliane in modo che i clienti abbiano l'IoT più affidabile possibile in Brasile.

Con la licenza Lifetime Flat di 1NCE, i clienti raccolgono dati e gestiscono sensori a un prezzo inferiore alla metà del prezzo corrente di mercato. 1NCE è ora un operatore di rete IoT completamente autorizzato con sede regionale a San Paolo, che offre la gestione locale dei dati, la fatturazione e la logistica nel pieno rispetto delle normative brasiliane in materia di commercio, telecomunicazioni e tasse.

Ivo Rook, direttore operativo di 1NCE: "L'attesa per un IoT affidabile in Brasile è terminata. Non è stata una sorpresa che i nostri clienti volessero iniziare a beneficiare del servizio sin dal primo minuto in cui abbiamo aperto a San Paolo. Stiamo crescendo rapidamente e serviamo già vari clienti con progetti IoT di qualsiasi dimensione in tutto il Brasile".

1NCE continua ad affermarsi come nuovo standard nell'IoT. A gennaio, l'azienda ha annunciato 1NCE Plugins, aggiornando la piattaforma con software prodotti dai migliori sviluppatori del settore. Di recente, 1NCE ha anche iniziato a vendere dati, elevati, consentendo ai clienti Lifetime Flat di accedere a velocità fino a 25 Mb/s.

Il servizio clienti, disponibile in portoghese e in altre 24 lingue, può fornire assistenza con schede SIM e chip compatibili in Brasile. I nuovi clienti possono iniziare a lavorare nel webshop 1NCE.

Informazioni su 1NCE

1NCE è un'azienda che offre una piattaforma software per prodotti connessi che offre un IoT a prova di futuro e senza problemi in 168 paesi e regioni. La piattaforma software consente ai clienti di raccogliere in modo semplice, sicuro e affidabile i dati dei dispositivi e di trasformarli in informazioni fruibili. Ciò accelera di mesi il time-to-market per i progetti di raccolta dati, aumenta la durata dei dispositivi di anni e consente una gestione efficiente dei sensori dall'implementazione iniziale alla fine del ciclo di vita del prodotto. Più di 18.000 clienti e 60 aziende Fortune 500 si sono affidati a 1NCE con più di 22 milioni di prodotti connessi. Scopri di più su www.1NCE.com e seguici su Facebook, LinkedIn e Twitter.