PUMA 將成為RB 萊比錫足球俱樂部新的裝備供應商

德國荷索金勞勒--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 體育用品公司PUMA已與德國足球甲級聯賽的RB萊比錫足球俱樂部簽署長期合作協議，將從2024-2025賽季起為所有男子、女子和青年隊提供裝備。

隨著這家俱樂部從德國足球的第五梯隊迅速崛起到頂級聯賽，RB萊比錫已經成為德甲的一股新鮮空氣，並且六次獲得歐洲冠軍聯賽資格。該俱樂部還兩次獲得德國杯冠軍和一次德國超級盃冠軍。女隊則於2023年升入德甲。

PUMA執行長Arne Freundt表示：「RB萊比錫在很短時間內聲名大噪，不僅在德國，而且在國際上亦大放光彩。我們期待出現諸多精彩的足球時刻，並很高興在未來幾年加入俱樂部，踏上這段成功的旅程。」

除了為不同的球隊提供球衣外，PUMA還獲得了廣泛的贊助、商品銷售、在紅牛競技場和RB萊比錫足球學院的比賽日廣告以及數字啟用的權利。PUMA還將為RB萊比錫的電子競技隊提供裝備。

RB萊比錫董事總經理Johann Plenge表示：「我們很高興與這樣一家知名公司建立了長期合作伙伴關係。對於萊比錫RB來說，與PUMA的合作是俱樂部發展的又一重要一步。我們不僅將受益於PUMA一流的知識，為我們的團隊提供最大可能的成功，而且我們還將共同致力於不同的項目，推動足球領域的創新。PUMA年輕、有活力、快速，這與我們俱樂部的價值觀以及RB萊比錫的DNA完美契合。」

PUMA

PUMA是全球首屈一指的體育品牌之一，致力設計、開發、銷售並行銷各種鞋類、服裝以及配飾產品。75年來，PUMA一直透過為全球最快的運動健將打造飛一般的產品，不懈推動體育和文化發展。PUMA提供足球、跑步和訓練、籃球、高爾夫以及賽車運動等品類的高性能或運動風格日常單品。它與知名設計師和品牌通力合作，將體育影響力融入街頭文化和時尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA產品行銷120多個國家和地區，在全球範圍內擁有約2萬名員工，總部位於德國黑措根奧拉赫。

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