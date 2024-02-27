PUMA成为RB Leipzig新装备供应商

体育公司PUMA与德甲足球俱乐部RB Leipzig签署长期合作伙伴关系协议，将从2024/25赛季开始为该俱乐部所有男子、女子和青年队提供装备。 （图示：美国商业资讯）

体育公司PUMA与德甲足球俱乐部RB Leipzig签署长期合作伙伴关系协议，将从2024/25赛季开始为该俱乐部所有男子、女子和青年队提供装备。 （图示：美国商业资讯）

德国黑措根奥拉赫--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 体育公司PUMA与德甲足球俱乐部RB Leipzig签署长期合作伙伴关系协议，将从2024/25赛季开始为该俱乐部所有男子、女子和青年队提供装备。

随着RB Leipzig从德国第五级联赛蹿升到顶级联赛，该俱乐部球队在德甲联赛中的表现令人耳目一新，并六次获得欧冠资格。俱乐部还两次赢得德国足协杯冠军和一次德国足球超级杯冠军。女队于2023年升入德甲。

PUMA首席执行官Arne Freundt表示：“ Red Bulls of RB Leipzig（莱比锡红牛队）在很短时间内就在德国乃至全球声名鹊起。我们期待球队奉献众多精彩足球时刻，并很高兴能与俱乐部携手踏上未来几年的成功之旅。”

除了向不同球队提供装备外，PUMA还获得了广泛的赞助权、商品销售权、红牛竞技场和RB Leipzig足球学院比赛日的广告以及数字激活权。 PUMA还将为RB Leipzig的电子竞技队提供装备。

RB Leipzig董事总经理Johann Plenge表示，“ 我们很高兴与如此著名的公司建立长期合作伙伴关系。对于RB Leipzig来说，与PUMA的合作是俱乐部发展过程中的又一重大举措。我们不仅将受益于PUMA的一流知识并让团队为取得最大成功最好充分准备，我们还将共同开展不同的项目，推动足球创新。 PUMA体现了年轻活力，快如闪电，这与我们俱乐部的价值观和RB-Leipzig的传统不谋而合。”

PUMA

PUMA是全球首屈一指的体育品牌之一，致力于设计、开发、销售并营销各种鞋类、服装以及配饰产品。75年来，PUMA一直通过为全球最快的运动健将打造飞一般的产品，不懈推动体育和文化发展。PUMA提供足球、跑步和训练、篮球、高尔夫以及赛车运动等品类的高性能或运动风格日常单品。它与知名设计师和品牌通力合作，将体育影响力融入街头文化和时尚。PUMA Group旗下品牌包括：PUMA、Cobra Golf以及stichd。PUMA产品行销120多个国家和地区，在全球范围内拥有约2万名员工，总部位于德国黑措根奥拉赫。

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