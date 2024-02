Tikehau Capital annonce un partenariat avec UOB-Kay Hian pour renforcer sa présence en Asie

PARIS & SINGAPORE--(BUSINESS WIRE)--Regulatory News:

Tikehau Capital (Paris:TKO), groupe de gestion d'actifs alternatifs qui gère environ 17 milliards d'euros d’actifs en dette privée, s’associe à UOB-Kay Hian, le plus grand courtier en valeurs mobilières d'Asie du Sud-Est basé à Singapour, pour lancer une nouvelle stratégie de dette privée. UOB-Kay Hian est un groupe établi depuis plus de 100 ans en Asie.

Les deux partenaires s’engagent à investir 50 millions de dollars US chacun dans cette nouvelle stratégie, témoignant d’un fort alignement d'intérêts avec les clients investisseurs.

Cette nouvelle stratégie de dette privée a pour objectif d’apporter des financements aux entreprises de taille moyenne opérant dans des secteurs résilients et défensifs dans la région Asie-Pacifique, en mettant l'accent sur le financement de leur croissance, de leurs fonds de roulement et de leur besoin de refinancement.

Les relations de Tikehau Capital avec des investisseurs institutionnels internationaux et son expertise reconnue dans le domaine de la dette privée, associées au large réseau de UOB-Kay Hian, permettront à cette nouvelle stratégie de dette privée de bénéficier d’un accès privilégié à des canaux exclusifs de sourcing et de due diligence. Ce partenariat s'inscrit dans la stratégie de Tikehau Capital de poursuivre son expansion mondiale, notamment en Asie, et renforce ainsi son ancrage dans la région depuis son arrivée à Singapour en 2014.

D'après les données du Fonds monétaire international et de Preqin Pro (2023), l'Asie demeure sous-représentée en termes d’allocation dans la dette privée. En effet, bien que l'Asie contribue à hauteur de 36 % au PIB mondial, sa part dans les actifs mondiaux sous gestion dans le domaine de la dette privée ne s'élève qu'à 7 %. Cette disparité souligne un fort potentiel de croissance pour le marché de la dette privée en Asie.

Antoine Flamarion et Mathieu Chabran, cofondateurs de Tikehau Capital, ont déclaré : « Avec la croissance soutenue et les évolutions structurelles positives observées sur les marchés asiatiques, les entreprises de taille moyenne de la région ont besoin de financer leurs investissements, leur fonds de roulement et de refinancer leurs dettes existantes. Notre collaboration avec UOB-Kai Han proposera à ces entreprises un accès à des sources de financement alternatives, tout en offrant aux investisseurs l’opportunité de s’engager dans la dette privée en tant que classe d’actif ».

Bruno de Pampelonne, Président exécutif Asie, and Jean-Baptiste Feat, co-responsable Asie de Tikehau Capital ont ajouté : « Nous sommes très heureux de nous associer à UOB-Kai Han. Ce partenariat marque une étape significative dans notre expansion en Asie. Nous sommes convaincus que cette collaboration, aux synergies potentielles prometteuses, nous permettra de répondre efficacement à la forte demande de financement des entreprises de taille moyenne en Asie ».

Wee Ee Chao, Président et Managing Director d’UOB-Kay Hian a déclaré : « Nous sommes ravis de nous associer à Tikehau Capital, un gestionnaire d'actifs alternatifs mondial dont la croissance et le succès sont remarquables. Ce nouveau projet engageant s’appuiera sur les forces combinées de nos entreprises pour développer une stratégie forte de dette privée en Asie-Pacifique ».

À PROPOS DE TIKEHAU CAPITAL

Tikehau Capital est un groupe mondial de gestion d’actifs alternatifs qui gère 43,2 milliards d’euros d’actifs (au 31 décembre 2023). Tikehau Capital a développé un large éventail d’expertises dans quatre classes d’actifs (dette privée, actifs réels, private equity, capital markets strategies) ainsi que des stratégies axées sur les solutions multi-actifs et les situations spéciales. Dirigé par ses cofondateurs, Tikehau Capital est doté d’un modèle économique différenciant, d’un bilan solide, d’un accès privilégié à des opportunités de transactions au niveau mondial et d’une solide expérience dans l’accompagnement d’entreprises et de dirigeants de grande qualité. Profondément ancré dans l’économie réelle, Tikehau Capital fournit des solutions de financement alternatives surmesure et innovantes aux entreprises qu’elle accompagne, et s’emploie à créer de la valeur à long terme pour ses investisseurs tout en générant un impact positif sur la société. S’appuyant sur des fonds propres importants (3,1 milliards d’euros au 30 juin 2023), le Groupe investit son capital aux côtés de ses clients-investisseurs au sein de chacune de ses stratégies. Contrôlée par son management, aux côtés de partenaires institutionnels de premier rang, Tikehau Capital est guidé par un esprit et un ADN entrepreneurial forts, partagés par ses 758 collaborateurs (au 31 décembre 2023) répartis dans ses 15 bureaux en Europe, en Asie et en Amérique du Nord. Tikehau Capital est cotée sur le marché réglementé d’Euronext à Paris, Compartiment A (code ISIN : FR0013230612 ; Ticker : TKO.FP). Pour en savoir plus, visitez le site : www.tikehaucapital.com.

AVERTISSEMENT :

Ce document ne constitue pas une offre de vente de titres ni des services de conseil en investissement. Ce document contient uniquement des informations générales et n’est pas destiné à représenter des conseils en investissement généraux ou spécifiques. Les performances passées ne constituent pas un indicateur fiable des résultats futurs et les objectifs ne sont pas garantis. Certaines déclarations et données prévisionnelles sont basées sur les prévisions actuelles, les conditions actuelles de marché et la situation économique actuelle, les estimations, projections, et les opinions de Tikehau Capital et/ou de ses sociétés affiliées. En raison de divers risques et incertitudes. Les résultats réels peuvent différer considérablement de ceux reflétés ou envisagés dans ces déclarations prospectives ou dans n’importe laquelle des études de cas ou prévisions. Toutes les références aux activités de conseil de Tikehau Capital aux États-Unis ou à l’égard de ressortissants américains concernent Tikehau Capital North America.

1 Au travers de Tikehau Investment Management Asie