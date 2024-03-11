Telit Cinterion與泰雷茲合作增強其物聯網eSIM配置服務

法國默東--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 整合 Thales Instant Connect 的Telit Cinterion物聯網模塊，可在設備安裝時或現場操作期間遠程激活蜂窩連接。這提升了物聯網部署效率，因為它簡化了供應鏈、設備安裝和維護，確保物聯網設備隨時隨地保持連接。作為智能電錶解決方案的領導者，Aidon部署了來自單一供應商Telit Cinterion的物聯網模塊和初始連接，是首個從該合作伙伴關係和解決方案中受益的公司。

通過將泰雷茲技術整合到Telit Cinterion模塊中，企業可享受即時的「開箱即用」連接激活，無需考慮可用移動網絡覆蓋的情況。兩家公司在這一創新解決方案上的合作，使其能夠迅速將物聯網連接產品推向市場，從而在大勢所趨的數字化轉型中獲益。

在設備生產結束或現場部署時，Telit Cinterion模塊通過TIC提供的初始連接，能夠從物聯網服務提供商選擇的網絡營運商處下載目標本地連接。該解決方案允許設備製造商和服務提供商在設備製造完畢後再選擇連接提供商，確保連接貫穿整個部署過程。而在進行現場部署時，它還可以確保設備能夠在蜂窩網絡意外中斷期間保持連接。這種靈活性在設備需要部署在不同的國家或地區時尤為重要，因為它允許設備與本地網絡運營商進行無縫集成。

Telit Cinterion首席營銷和產品官Manish Watwani表示，「我們的使命是幫助企業客戶快速開發物聯網並從中獲利。通過將泰雷茲eSIM與我們的SIM配置服務和全球移動虛擬網絡運營商(MVNO)服務相結合，能夠簡化最終連接提供商的選擇，堪稱業界的一項顛覆性創新。單憑集成了TIC的eSIM，這一強大的解決方案可以針對不斷變化的環境提供前所未有的適應性，並提升供應鏈和物流效率，實現全球發貨。」

Aidon物聯網設備總監Petri Ounila表示，「該物聯網eSIM解決方案是一項重大創新，可確保我們的智能電錶即使在邊遠地區，亦能實現生產和使用的靈活性、連接性，而且無需處理SIM卡，在產品生命週期的任何階段，提供真正的運營商選擇和配置選項，從而提高我們在智能電錶連接、保持連接以及適應新的計量即服務業務模式的能力。」

泰雷茲移動連接解決方案高級副總裁Guillaume Lafaix表示，「泰雷茲旨在通過集成TIC服務的eSIM 實現初始連接，以支持物聯網使用者，簡化其設備部署。此舉簡化並加速了設備製造商的大規模物聯網部署，使價值鏈中的所有利益相關者受益。泰雷茲很高興與Telit Cinterion合作，支持其在蜂窩連接方面取得成功並加速設備部署。」

關於泰雷茲

作為全球先進科技的領導者之一，泰雷茲(泛歐證券交易所代碼：HO)專注於航空、航天、數字身份與安全等領域，為構建一個更安全、更環保、更包容的世界開發產品及解決方案。

集團每年投入約40億歐元研發資金用於關鍵科技，如量子技術、邊緣計算、6G和網絡安全等。

泰雷茲全球77,000*名員工遍佈68個國家，2022年集團銷售收入達176億歐元。

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*不包含正被剝離的軌道交通業務