PUMA se tornará a nova fornecedora de kits do RB Leipzig

Sports company PUMA has signed a long-term partnership with Bundesliga football club RB Leipzig and will equip all men’s, women’s and youth teams from the 2024/25 season onwards. (Graphic: Business Wire)

HERZOGENAURACH, Alemanha--(BUSINESS WIRE)--A empresa esportiva PUMA assinou uma parceria de longo prazo com o RB Leipzig, clube de futebol da Bundesliga, e equipará todas as equipes masculinas, femininas e juvenis a partir da temporada 2024/25.

Após a ascensão meteórica do clube da quinta divisão do futebol alemão para a primeira divisão, o RB Leipzig tem sido uma novidade revigorante na Bundesliga e conseguiu se classificar para a Liga dos Campeões seis vezes. O clube também ganhou a Copa da DFB duas vezes e a Supercopa da DFL uma vez. A equipe feminina foi promovida à Bundesliga em 2023.

“ Os Red Bulls do RB Leipzig fizeram seu nome em um período muito curto, não apenas na Alemanha, mas também internacionalmente”, disse o CEO da PUMA, Arne Freundt. “ Estamos ansiosos por muitos momentos fantásticos de futebol e animados para nos juntarmos ao clube nessa jornada de sucesso nos próximos anos.”

Além de fornecer os uniformes para as diferentes equipes, a PUMA também garantiu amplos direitos de patrocínio, merchandising, publicidade nos dias de jogo na Red Bull Arena e na Academia de Futebol do RB Leipzig, como também ativações digitais. A PUMA também equipará a equipe de esportes eletrônicos do RB Leipzig.

“ Estamos felizes por termos garantido uma parceria de longo prazo com uma empresa tão conhecida. Para o RB Leipzig, a parceria com a PUMA é mais um grande e importante passo no desenvolvimento do clube”, disse Johann Plenge, diretor-executivo do RB Leipzig. “ Não apenas nos beneficiaremos do conhecimento de primeira classe da PUMA e equiparemos nossas equipes para o maior sucesso possível, mas também trabalharemos em projetos diferentes juntos e impulsionaremos a inovação no futebol. A PUMA é jovem, dinâmica e rápida, o que combina perfeitamente com nossos valores como clube e com nosso DNA do RB Leipzig.”

A PUMA é uma das principais marcas esportivas do mundo, projetando, desenvolvendo, vendendo e comercializando calçados, roupas e acessórios. Por 75 anos, a PUMA tem impulsionado incansavelmente o esporte e a cultura, criando produtos rápidos para os atletas mais rápidos do mundo. A PUMA oferece produtos de desempenho e estilo de vida inspirados no esporte em categorias como futebol, corrida e treinamento, basquete, golfe e esportes motorizados. Ela colabora com designers e marcas renomados para trazer influências esportivas para a cultura de rua e para a moda. O Grupo PUMA é proprietário das marcas PUMA, Cobra Golf e stichd. A empresa distribui seus produtos em mais de 120 países, emprega cerca de 20.000 pessoas no mundo inteiro e tem sede em Herzogenaurach/Alemanha.

