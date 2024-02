Türk Telekom réalise avec Zyxel et Netsia le premier déploiement massif au monde de fibre haut débit défini par logiciel

BARCELONE, Espagne--(BUSINESS WIRE)--Türk Telekom, le pionnier de la transformation numérique en Turquie, a achevé le premier déploiement de masse au monde de fibre haut débit par défini par logiciel. En utilisant la Suite BB de Netsia et l’OLT Whitebox de Zyxel, Türk Telekom a franchi une étape importante vers la réalisation de sa stratégie de réseau haut débit virtualisé et désagrégé et fournit ainsi des services haut débit de classe mondiale, modernes, de haute qualité et à haut débit.

« Au-delà de notre rôle d’opérateur de télécommunications, nous soutenons l’ambition de la Turquie de devenir un acteur important en termes d’exportation de technologies grâce à nos initiatives et partenariats pionniers. Tout en soutenant notre écosystème local grâce à des collaborations au sein de notre pays, nous rehaussons également le prestige et la valeur de notre nation grâce à nos efforts mondiaux », déclare Ümit Önal, PDG de Türk Telekom. « La technologie d’infrastructure de fibre optique d’avant-garde de Zyxel, développé par Argela, notre société réputée pour ses solutions innovantes, avec sa filiale américaine Netsia, est devenue une innovation qui fixe des normes mondiales. Nous sommes ravis de contribuer à la vision de notre pays de devenir une nation exportatrice de technologies grâce au contrat que nous avons signé avec Zyxel. »

Zyxel et Netsia ont achevé avec succès l’intégration de l’OLT Combo Whitebox de la série SDA de Zyxel avec la suite BB de Netsia pour réaliser un réseau d’accès haut débit entièrement désagrégé. Cette solution intégrée, qui a été testée sur le réseau actif de Türk Telekom, est désormais prête à être déployée par tous les fournisseurs de services dans le monde entier. Le partenariat a été officialisé lors d’une cérémonie de signature qui a eu lieu le 27 février dans le cadre du Mobile World Congress de cette année. Le vice-ministre des Transports et des Infrastructures de la République de Turquie , M. Ömer Fatih Sayan, a honoré de sa présence la cérémonie de signature .

La suite BB de Netsia offre aux opérateurs de réseau une plateforme ouverte et multifournisseurs basée sur le projet open source SEBA et les modèles de données BBF. La suite BB de Netsia permet aux opérateurs de réseau d’étendre la programmation définie par logiciel au réseau d’accès fixe avec une prise en charge personnalisée des services et des flux de travail spécifiques de chaque opérateur. En permettant de désagréger entièrement un réseau, les fournisseurs de services ne doivent plus s’engager auprès d’un seul fournisseur pour répondre à l’ensemble de leurs besoins. Ils disposent désormais d’une flexibilité totale pour choisir les produits et les partenaires qui leur conviennent le mieux, tout en ayant ainsi la possibilité de personnaliser la solution choisie en fonction de leurs besoins.

Türk Telekom a choisi les produits multi-SDA de Zyxel, qui sont des OLT Whitebox PON (Passive Optical Network) tout-en-un, entièrement équipés pour permettre à la suite BB de Netsia d’être évolutive, flexible et interopérable. Les OLT possèdent des fonctionnalités qui prennent en charge simultanément les technologies XGS-PON, GPON et Combo PON, conçues pour permettre aux opérateurs d’adopter plus facilement de nouvelles technologies facilement intégrable à cette solution.

« La suite BB de Netsia est l’une des solutions polyvalentes les plus matures du marché, et notre série SDA Combo est conçue pour favoriser conjointement l’évolution de la désagrégation des réseaux », déclare Karsten Gewecke, président de Zyxel Communications. « Nous souhaitions développer une solution flexible et évolutive qui crée un environnement ouvert d’accès au haut débit avec du matériel indépendant du fournisseur et qui permet aux fournisseurs de services de garder une longueur d’avance sur la concurrence. »

C. Bora Eliaçik, PDG de Netsia, déclare : « Türk Telekom, un leader mondialement reconnu du secteur des télécommunications, est à la pointe de l’innovation dans le domaine du haut débit par fibre défini par logiciel. C’est un honneur pour nous de nous associer à Türk Telekom pour accomplir ce voyage transformateur. Notre suite Netsia BB, qui fournit une solution de gestion unifiée et puissante, est conçue pour révolutionner la façon dont les opérateurs gèrent leurs réseaux d’accès. Cette collaboration représente une étape importante dans l’évolution de la gestion des réseaux d’accès. » M. Eliaçik ajoute : « Notre suite BB permet au réseau d’accès haut débit de s’adapter aux différentes exigences de service et aux besoins en expérience client. En mettant fin à la dépendance à l’égard du fournisseur, la solution aide également les opérateurs à optimiser leurs coûts CAPEX et OPEX et à créer des réseaux PON mieux contrôlables et plus flexibles tout en activant des fonctionnalités et des services critiques au sein du réseau. Notre coopération avec Zyxel est extrêmement fructueuse ; nous les remercions pour leur collaboration et sommes impatients de poursuivre notre partenariat réussi. »

À propos de Türk Telekom :

Créé il y a plus de 180 ans, Türk Telekom est le premier opérateur intégré de télécommunications de Turquie. Possédant un vaste réseau de services et une large gamme de produits dans les domaines des services aux particuliers et aux entreprises, Türk Telekom a unifié ses produits et services mobiles, internet, téléphone et TV sous la marque unique « Türk Telekom ». En tant que « fournisseur multiplay en Turquie », Türk Telekom comptait, au 30 septembre 2023, 17,4 millions d’abonnés à des lignes fixes, 15,1 millions d’abonnés au haut débit, 26,1 millions d’abonnés mobiles et 2,9 millions d’abonnés TV. Les sociétés du groupe Türk Telekom, qui emploient près de 38 000 personnes, fournissent des services aux 81 villes turques et comptent introduire de nouvelles technologies en Turquie pour accélérer la transformation du pays et en faire une société de l’information. www.turktelekom.com.tr

À propos de Netsia :

Netsia, filiale américaine d’Argela, est basée à Santa Clara, en Californie, au cœur de la Silicon Valley. Les architectes, les ingénieurs et les responsables produits de Netsia développent des solutions de pointe pour le secteur des télécommunications. Netsia collabore activement avec les communautés open source et les organismes de normalisation et fournit des distributions de plateformes open source enrichies, de qualité télécom et assistées. www.netsia.com

À propos de Zyxel Communications

Zyxel Communications fournit des innovations technologiques et connecte le monde à l’internet depuis plus de 30 ans. Qu’il s’agisse d’établir un accès grâce à des solutions à haut débit, fixes ou mobiles, Zyxel Communications propose une gamme de produits complète et flexible, permettant aux prestataires de services de garder une longueur d’avance sur leurs concurrents. Pour plus d’informations sur nos solutions et nos partenariats, rendez-nous visite à notre stand au MWC 2024 : Homepage | EMEA | Zyxel

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.