solutions by stc与Mavenir签署Open RAN协议，在沙特阿拉伯推出首个商用Open RAN

世界移动大会 (MWC) 上的签约仪式在3号展厅的stc展位举行。公司执行代表： solutions by stc首席商务官Yousef Almarshad和Mavenir首席执行官Pardeep Kohli。 （照片：美国商业资讯）

世界移动大会 (MWC) 上的签约仪式在3号展厅的stc展位举行。公司执行代表： solutions by stc首席商务官Yousef Almarshad和Mavenir首席执行官Pardeep Kohli。 （照片：美国商业资讯）

西班牙巴塞罗那--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- 沙特阿拉伯及该地区数字化转型的领先推动者solutions by stc宣布与构建网络未来的云原生网络基础设施提供商Mavenir签署Open RAN 协议，在沙特阿拉伯推出首个商用Open RAN网络。该公告进一步推动了stc集团的战略使命，即向沙特移动客户提供新兴技术，支持“2030年愿景”数字化转型战略。

该服务预计将于2024年通过其下一代Open RAN网络投入商业使用。在此决定之前，通过solutions by stc与Mavenir的合作关系已成功将Open RAN平台的多层4G和5G NSA接入网络初步部署到stc。

新推出的多层4G和5G无线电网络将利用Mavenir的4G远程无线电单元（RRU）和5G大规模MIMO（mMIMO）有源天线单元（AAU）技术，并利用配备完全容器化的集中式单元 (CU) 和分布式单元 (DU) 软件的云原生Mavenir Webscale平台（MWP）。该解决方案将在x86商用现成 (COTS) 硬件平台上运行，该平台代表了开放接口无线电系统的一流技术。Mavenir和沙特阿拉伯合作伙伴solutions by stc将为stc提供云原生部署解决方案，发挥完整结合专家专业服务与尖端软硬件的优势，并无缝集成到stc的无线电网络中。

solutions by stc首席商务官Yousef Almarshad评论道：“ Mavenir的Open RAN技术创新，加上solutions by stc在沙特阿拉伯市场无与伦比的经验，为此开拓性Open RAN部署打下坚实基础，为stc在王国各地的尊贵客户带来下一代性能和突破性服务 ，超越唯数据速度标准，打造由Mavenir的Open RAN提供支持的更可持续、更安全和更具成本效益的网络。”

Mavenir接入网络、平台和数字支持总裁BG Kumar补充道：“ Mavenir非常高兴有机会与solutions by stc合作在沙特阿拉伯实施第一个商业Open RAN部署项目。 Mavenir相信stc在沙特阿拉伯的Open RAN网络将进一步加速中东地区运营商数字化转型之旅，引领一波以客户为中心的创新浪潮，从而能够充分利用开放标准和架构带来的独特潜力。”

关于stc Group：

stc Group以推动该地区数字化转型为己任，提供先进解决方案，并在数字化进程中发挥推动作用。该集团提供固定线路和固定基础设施、移动和数据服务以及宽带和云计算服务。www.stc.com.sa

关于solutions by stc：

solutions by stc致力于推动沙特阿拉伯王国及该地区数字化转型，也是沙特第一大信息技术解决方案提供商。

solutions by stc旨在通过满足数字时代的要求并采用最新技术来为公共和私营部门赋能。该公司还致力于为客户提供多样化的服务和产品组合，支持其日常运营。该公司提供基本通信和信息技术服务的目的是实现业务管理和扩展。

solutions by stc于25年前开始运营，已为沙特阿拉伯及该地区35个城市的近24,000名客户提供服务。该公司的业务跨越多个关键领域，包括银行业务、医疗保健、教育、石油和天然气、房地产和电信。公司拥有员工约1,700人，其中拥有核心技术领域认证的员工1,000多人。www.solutions.com.sa

关于 Mavenir:

Mavenir利用云原生、人工智能驱动的解决方案，在当下打造未来网络。这些解决方案遵循绿色设计(green by design)原则，赋能运营商实现5G的优势以及智能化、自动化的可编程网络。作为开放式RAN的先驱和久经考验的行业颠覆者，Mavenir屡获殊荣的解决方案正在全球移动网络中推动实现自动化和变现，为120多个国家的300多家通信服务提供商加速软件网络转型，这些提供商服务于全球50%以上的用户。如需了解更多信息，请访问www.mavenir.com

请在2024世界移动通信大会（2024年2月26日至29日，巴塞罗那）期间造访Mavenir

如需了解我们的最新创新、世界移动通信大会展会公告，以及更多有关Mavenir如何在当下打造未来网络的信息，请与我们在2号展厅（2H60展台）的团队接洽。

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