solutions by stc與Mavenir達成開放式無線接入網絡（Open RAN）合作協議，共同在沙特阿拉伯推出首個商業化Open RAN

該簽約儀式於世界移動通信大會（MWC）在stc的展位上進行，位於3號展廳。參與儀式的高層代表包括solutions by stc的首席商務官Yousef Almarshad及Mavenir的首席執行官Pardeep Kohli。（照片：美國商業資訊）

該簽約儀式於世界移動通信大會（MWC）在stc的展位上進行，位於3號展廳。參與儀式的高層代表包括solutions by stc的首席商務官Yousef Almarshad及Mavenir的首席執行官Pardeep Kohli。（照片：美國商業資訊）

西班牙巴塞隆納--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- solutions by stc，沙特阿拉伯及其周邊地區數位轉型的先鋒，與致力於打造未來網絡的雲原生網絡基礎設施供應商Mavenir，宣布達成一項開放式無線接入網絡（Open RAN）合作協定，旨在沙特阿拉伯推出首個商業Open RAN網絡。此次宣布對stc集團推動將新興技術提供給王國移動用戶的戰略目標具有重大意義，這也支持了2030年願景下的數位轉型戰略。

服務預計在2024年正式啟動，屆時將推出其下一代Open RAN網絡。這項決策是基於與solutions by stc和Mavenir合作，在Open RAN平台上成功初步部署了支持多層4G及5G NSA接入網絡的結果之後做出的。

新推出的多層4G和5G無線網路將採用Mavenir的4G遠端無線單元（RRU）及5G大型多輸入多輸出（mMIMO）主動天線單元（AAU）技術，同時搭載雲原生的Mavenir Webscale平台（MWP），該平台特點是完全容器化的中心單元（CU）與分布式單元（DU）軟件。此解決方案將在x86的商用現成（COTS）硬件平台上運行，該平台是開放接口無線系統的頂尖技術代表。Mavenir與其位於沙特的合作夥伴solutions by stc將為stc提供一整套雲原生部署方案，這包括了全面的專業服務、先進的硬件與軟件，並將其無縫整合入stc的無線網絡。

solutions by stc的首席商務官Yousef Almarshad評論道：「Mavenir的Open RAN技術創新，結合solutions by stc在沙特市場上無與倫比的經驗，為這場開創性的Open RAN部署奠定了堅固的基礎。這不僅為stc在王國內的尊貴客戶帶來了下一代的性能和創新服務，更提供了一個更加可持續、安全且成本效益高的網絡，這一切都得益於Mavenir的Open RAN。」

Mavenir的接入網絡、平台和數位啟用部門總裁BG Kumar補充說：「Mavenir非常榮幸能夠與solutions by stc合作，在沙特阿拉伯建立首個商業Open RAN部署的機會。Mavenir有信心，stc在沙特阿拉伯的Open RAN網絡將成為進一步加速中東地區運營商數位轉型之旅的催化劑，引領一波以客戶為中心的創新浪潮，充分利用開放標準和架構產生的獨特潛力。」

關於stc集團：

stc集團是該地區數字轉型的核心動力，提供尖端解決方案並主導數位化進程。集團服務範疇涵蓋固網與固定基礎設施、移動與數據服務，以及寬頻和雲計算服務。更多資訊請造訪www.stc.com.sa

關於solutions by stc：

solutions by stc在沙特阿拉伯及周邊地區推進數字轉型，成為該領域的領軍者，並且是沙特領先的信息技術解決方案提供商。

solutions致力於透過滿足數位時代的需求和吸納最新趨勢，賦予公共及私營領域新的能力。公司亦努力為客戶提供一系列多樣化的服務與產品，支援他們的日常業務運營。公司所提供的基礎通信與資訊科技服務，旨在助力業務的管理和擴展。

自25年前開始運營以來，solutions by stc已在沙特阿拉伯及其周邊地區的35個城市，為近24,000名客戶提供了服務。公司的服務經驗遍及多個關鍵行業，包括銀行、健康護理、教育、石油與天然氣、房地產和電信等。公司目前擁有約1,700名員工，其中超過1,000名擁有核心技術領域的專業認證。欲了解更多資訊請造訪www.solutions.com.sa

關於Mavenir：

Mavenir利用雲端原生、人工智慧驅動的解決方案，在當下打造未來網路。這些解決方案遵循綠色設計(green by design)原則，賦能營運商實現5G的優勢以及智慧化、自動化的可程式化網路。身為開放式RAN的先驅和久經考驗的產業顛覆者，Mavenir屢獲殊榮的解決方案正在全球行動網路中推動自動化和變現，為120多個國家的300多家通訊服務提供者加速軟體網路轉型，這些供應商服務於全球50%以上的用戶。如欲瞭解更多資訊，請造訪www.mavenir.com

與Mavenir相約2024年世界行動通訊大會（巴塞隆納，2024年2月26日至29日）

欲深入了解我們的最新創新、MWC展會的最新消息，以及Mavenir如何今日即實現網絡的未來，敬請光臨我們位於2號展廳（展位2H60）的團隊。

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