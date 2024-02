ByteDance entre en partenariat avec Tecnotree Moments pour la monétisation de prochaine génération de l'IA et de la 5G

ESPOO, Finlande--(BUSINESS WIRE)--Tecnotree, leader mondial des plateformes et services numériques pour l’IA, la 5G et les technologies natives cloud, est ravi d’annoncer un partenariat novateur avec BytePlus, la branche entreprise de ByteDance, pour révolutionner la monétisation d’entreprise en gros grâce à la gestion de campagne Tecnotree Moments pour les CSP. Cette collaboration marque une étape importante dans la gestion de l’écosystème numérique B2B2X, mettant en relief une étape audacieuse vers des stratégies optimisées de monétisation de l’IA et des API pour les CSP du monde entier.

Tirant parti de son expertise dans la monétisation de l’écosystème des partenaires télécoms, Tecnotree Moments entre en partenariat avec BytePlus, dans les médias numériques et la distribution, en introduisant des solutions de pointe qui stimulent la valeur et la croissance des CSP. Le partenariat souligne l’engagement de Tecnotree Moments à fournir des solutions d’IA telles que la personnalisation des canaux et des expériences interactives sur une plateforme de données client unifiée axée sur les télécoms, permettant aux CSP de créer de nouveaux flux de revenus d’entreprise grâce à la gestion des modèles AIML et Multi-AIML pour un apprentissage basé sur les objectifs, offrant une hyperpersonnalisation dans la vidéo, la musique et la publicité ARVR pour le monde 5G tridimensionnel.

L’intégration de l’API revendeur verra Tecnotree Moments revendre la technologie média avancée de BytePlus sur la campagne et la place de marché de Moments à un écosystème de partenaires de services numériques par le biais de CSP. Tecnotree intégrera la publicité en gros, la personnalisation du contenu et les modèles de recommandation AIML, afin d’aider les CSP dans la monétisation B2B2X sur les télécoms, les médias sociaux et les canaux numériques. La suite complète de monétisation, tout en améliorant l’expérience client, débloquera de nouvelles sources de revenus pour les entreprises de télécoms au-delà du regroupement de données, ce qui permettra aux CSP de maximiser les opportunités de revenus grâce aux modèles Cost Per Click (CPC), Cost Per Mille (CPM) et d’autres modèles d’abonnement basés sur le cloud pour la publicité.

Commentant le partenariat, Prianca Ravichander, CMO et Global Head of Partnerships, Tecnotree Corporation, déclare : « L’avenir de l’IA 5G est tridimensionnel avec l’évolution rapide de l'écosystème numérique, il existe une opportunité d’aider les CSP à monétiser l’hyperpersonnalisation pour les entreprises sur la plateforme de communication-service de Tecnotree Moments. Nous sommes ravis de la collaboration et de son potentiel pour remodeler la personnalisation des canaux par l’intermédiaire des télécoms. En combinant la plateforme de personnalisation des canaux de Tecnotree Moments pour les CSP avec les outils de création avancés de BytePlus et la technologie de recommandation de contenu pour une valorisation garantie, nous cherchons à donner aux créateurs, aux entreprises et aux entreprises de télécoms les moyens de prospérer dans la nouvelle économie numérique. »

Charlie Sung, Global Head Partnership & Ecosystem, ByteDance et BytePlus déclarent : « Notre collaboration avec Tecnotree Moments représente une avancée significative dans notre mission de révolutionner la monétisation numérique et notre engagement envers la région. Ensemble, nous nous réjouissons à la perspective de fournir aux CSP des solutions innovantes, de capitaliser sur la demande croissante de personnalisation et de nous placer sur le chemin de la réussite dans l’économie numérique d’aujourd’hui. »

À propos de Tecnotree

Tecnotree est un acteur de la prise en charge commerciale (BSS) numérique prêt pour la 5G, avec des capacités d’IA/ML et une extensibilité multi-cloud. Tecnotree est à la pointe de la conformité des API ouvertes du TM Forum avec 59 API ouvertes certifiées, dont 9 API ouvertes du monde réel, ce qui témoigne de l’engagement de l’entreprise en faveur de l’excellence et de ses efforts constants pour offrir des expériences et des services différenciés aux CSP et DSP. Notre pile BSS numérique agile et open source inclut la gamme complète (de la commande à l’encaissement) de processus commerciaux et de gestion des abonnements pour les télécommunications et d’autres industries de services numériques afin de créer des opportunités au-delà de la connectivité. Tecnotree offre également une technologie financière et un marché numérique B2B2X multi-expérience à sa base d’abonnés par le biais de la plateforme Tecnotree Moments afin de renforcer les communautés numériquement connectées à travers les jeux vidéo, la santé, l’éducation, les services OTT et d’autres écosystèmes verticaux. Tecnotree est cotée au Nasdaq Helsinki (TEM1V).

À propos de BytePlus

BytePlus est conçu pour aider les entreprises à se développer et à améliorer leur efficacité en leur fournissant des solutions technologiques de pointe qui sont optimisées par les vastes connaissances et l’expertise de ByteDance acquises en servant des milliards d’utilisateurs dans le monde. La plateforme offre une gamme de services, y compris des algorithmes de recommandation personnalisés, des technologies d’IA, l’apprentissage automatique, la reconnaissance vidéo et d’image, le stockage de données cloud et la fourniture de contenu. Grâce à ces outils, les entreprises peuvent améliorer leur expérience client, optimiser leurs produits et services et gagner un avantage concurrentiel sur le marché.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.