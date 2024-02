Mainstay Medical annonce une opération de financement par actions de 125 millions USD

DUBLIN--(BUSINESS WIRE)--Mainstay Medical Holdings plc a annoncé aujourd’hui un financement par actions dans le cadre duquel elle recevra un produit brut de 125 millions USD. Mainstay a l’intention d’utiliser ces fonds pour soutenir la croissance commerciale continue de ReActiv8® Restorative Neurostimulation aux États-Unis, en Europe et en Australie, des études cliniques post-commercialisation et de la recherche supplémentaires, ainsi que des opérations générales.

Ce financement a été codirigé par de nouveaux investisseurs, Gilde Healthcare et Viking Global Investors. Les principaux investisseurs existants ayant participé au financement sont Ally Bridge Group, Sofinnova Partners (Crossover Fund), Fountain Healthcare Partners et Perceptive Advisors.

« Un financement de cette ampleur va nous permettre d’accélérer nos efforts visant à révolutionner le traitement de la lombalgie mécanique grâce à ReActiv8 Restorative Neurostimulation, notamment en poursuivant notre croissance commerciale rapide et en nous appuyant sur notre couverture d’assurance pour ReActiv8 », déclare Jason Hannon, directeur général de Mainstay Medical. « Nous sommes désormais bien armés pour atteindre nos objectifs d’entreprise. Outre l’expansion commerciale sur nos marchés cibles, ces objectifs incluent la production de données cliniques et économiques supplémentaires pour démontrer que l’approche réparatrice de ReActiv8 pour le traitement de la lombalgie chronique mécanique est supérieure aux thérapies concurrentes conçues à l’origine pour d’autres indications, ainsi que la poursuite du développement et de l’application de notre portefeuille de propriété intellectuelle dominante. »

« Nous sommes ravis de diriger ce financement et de travailler avec Mainstay pour continuer à exploiter le potentiel de la thérapie ReActiv8 », déclare Geoff Pardo, partenaire chez Gilde Healthcare, qui rejoint également le conseil d’administration de Mainstay Medical. « Les patients souffrant de lombalgie chronique mécanique ont eu des options de traitement très limitées et le mécanisme d’action réparateur offert par ReActiv8 est à la fois unique et très prometteur. »

Deux assemblées générales extraordinaires des actionnaires de Mainstay se sont tenues le 23 février 2024 pour approuver le financement et les questions connexes. Lors de ces AGE, toutes les résolutions ont été dûment adoptées. Les résultats du vote sur chacune des résolutions sont disponibles sur le site Web de la société.

À propos de ReActiv8®

ReActiv8 est un dispositif médical implantable conçu pour traiter les adultes souffrant de lombalgie chronique réfractaire associée à un dysfonctionnement du muscle multifide. Le dysfonctionnement du muscle multifide peut être mis en évidence par des tests d’imagerie ou des tests physiologiques chez les adultes dont le traitement a échoué, y compris des analgésiques et la kinésithérapie, et qui ne sont pas candidats à une chirurgie de la colonne vertébrale. ReActiv8 a reçu l’approbation réglementaire dans plusieurs zones géographiques et est disponible dans l’Espace économique européen, en Australie, au Royaume-Uni et aux États-Unis.

À propos de Mainstay Medical

Mainstay Medical est une entreprise de dispositifs médicaux axée sur la commercialisation de son système innovant de neurostimulation restauratrice implantable, le ReActiv8, pour les personnes souffrant de lombalgie chronique mécanique invalidante. Le siège de Mainstay Medical se trouve à Dublin, en Irlande, et l'entreprise possède des filiales en Irlande, aux États-Unis, en Australie, en Allemagne et aux Pays-Bas.

Plus d'informations sont disponibles sur www.mainstaymedical.com.

Déclarations prospectives de Mainstay

Toutes les déclarations contenues dans cette annonce, autres que les déclarations de faits historiques, sont ou peuvent être considérées comme des déclarations prospectives. Ces déclarations prospectives peuvent inclure, sans s’y limiter, des déclarations concernant les intentions, les croyances ou les attentes actuelles de la société concernant, entre autres, ses besoins de financement, ses stratégies, ses alternatives et ses transactions, sa capacité à financer ses objectifs à l’avenir, ses efforts et ses performances commerciales, ses études et ses résultats de recherche, sa situation financière, la conception et le développement de ses produits, son portefeuille de propriété intellectuelle et sa portée, ses demandes et ses approbations réglementaires, et ses accords de remboursement.

Les déclarations prévisionnelles impliquent des risques et des incertitudes et ne constituent pas des garanties de performance future. Les résultats réels peuvent différer matériellement de ceux décrits ou suggérés par les déclarations prévisionnelles. Un certain nombre de facteurs pourraient entraîner des résultats et des développements sensiblement différents de ceux exprimés ou sous-entendus dans les déclarations prévisionnelles du présent document, y compris, mais sans s'y limiter, les risques et incertitudes inclus dans le rapport annuel de la société pour l'exercice clos le 31 décembre 2022, qui doit être lu conjointement avec les informations publiques de la société (disponibles sur le site web de la société (www.mainstaymedical.com)). The forward-looking statements herein speak only as of the date of this announcement.

