Perficient anuncia ampliação da parceria com St. Louis Cardinals por vários anos

SAINT LOUIS--(BUSINESS WIRE)--A Perficient, Inc. (Nasdaq: PRFT) ("Perficient"), a principal consultora digital global que está transformando as maiores marcas e maiores empresas do mundo, anunciou hoje uma ampliação da sua longa parceria com o St. Louis Cardinals por vários anos.

"Estamos entusiasmados por anunciar esta ampliação do nosso relacionamento com o Cardinals", afirmou Bill Davis, vice-presidente sênior de marketing da Perficient. "Desde 2016, a franquia é uma parte importante do nosso investimento em St. Louis, nossos colegas e nossos clientes. Do Perficient Perch ao Perficient Red Jacket Club e à placa externa no campo, estamos orgulhosos por sermos as marcas mais proeminentes no icônico Busch Stadium no nosso mercado de sedes globais".

Além da sua presença no estádio, a Perficient aparecerá na principal estação de rádio do Cardinals, KMOX, bem como em toda a rede de rádios do Cardinals, constituída de mais de 140 estações em nove estados.

"Estamos entusiasmados com a ampliação da nossa parceria com a Perficient, líder global sediada em St. Louis, que é tão comprometida com a comunidade quanto o Cardinals", afirmou Bill DeWitt III, presidente do Cardinals. "Estamos na expectativa de um futuro empolgante de sucesso com a Perficient como nossa parceira".

Desde 2000, o Cardinals chegou à pós-temporada em 16 temporadas e apareceu na Série Mundial quatro vezes, vencendo duas vezes. No mesmo período, a Perficient cresceu, passando de startup à líder global em consultoria com mais de 7.000 funcionários e $900 milhões em receita.

Sobre a Perficient

A Perficient é a principal consultoria digital global. Nós imaginamos, criamos, projetamos e executamos soluções de transformação digital que ajudam nossos clientes a superar as expectativas dos clientes, superar a concorrência e expandir seus negócios. Com capacidades incomparáveis de estratégia, criatividade e tecnologia, trazemos ideias grandiosas e inovadoras, juntamente com uma abordagem prática para ajudar as maiores empresas do mundo e as maiores marcas a terem sucesso. Negociada na Nasdaq Global Select Market, a Perficient é membro do índice Russell 2000 e do índice S&P SmallCap 600. Para obter mais informações, acesse www.perficient.com.

