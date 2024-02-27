Bytedance與Tecnotree Moments合作，旨在實現下一代人工智慧與5G電信企業貨幣化

芬蘭埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- 面向人工智慧、5G和雲端原生技術的全球性數位平台與服務翹楚 Tecnotree 欣然宣布與Bytedance（字節跳動）的企業部門 BytePlus 建立開創性的合作伙伴關係。此舉旨在透過Tecnotree 面向通訊服務提供商(CSP)的Moments行銷活動管理來徹底變革批發企業的貨幣化。此次合作堪稱B2B2X數位生態系統管理的一個重要里程碑，彰顯全球CSP在增強人工智慧和API貨幣化策略上邁出勇敢的一步。

Tecnotree Moments 利用其在電信合作伙伴生態系統貨幣化方面的專業知識，與Byteplus在數位媒體和分銷方面建立合作關係，推出旨在推動CSP價值和增長的尖端解決方案。此次合作凸顯Tecnotree Moments致力在統一的電信主導的客戶數據平台上提供通路個性化和互動體驗等人工智慧解決方案，使CSP能夠透過AIML和Multi-AIML模型管理，進而釋放新的企業營收流，實現以目標為基礎的學習，並為三維 5G 世界實現影片、音樂和ARVR廣告的超級個性化。

經銷商API整合將使Tecnotree Moments透過CSP將Byteplus的先進媒體技術借助Moments的活動和市場而轉售給數位服務合作伙伴生態系統。Tecnotree將整合批發廣告、內容個人化和AIML推薦模型，以幫助CSP在電信、社交媒體和數位通路上實現B2B2X企業盈利。全面的貨幣化套件，在增強客戶體驗的同時，將為電信運營商開啟資料捆綁之外的新收入來源，使CSP能夠透過每點擊成本(CPC)、每英里成本(CPM)模式和其他以雲端為基礎的廣告訂閱模式，最大限度地提高營收機會。

Tecnotree公司行銷長兼全球合作主管Prianca Ravichander在評論此次合作時表示:「5G人工智慧的未來是三維的，隨著數位領域的快速發展，有機會幫助CSP在Tecnotree Moments 通信即服務平台上為企業實現超個人化。我們對此次合作及其透過電信公司重塑頻道個人化的潛力感到興奮。透過將Tecnotree Moments面向CSP的頻道個性化平台與BytePlus先進的創作者工具和內容推薦技術相結合，我們的目標是讓創作者、企業和電信公司在新的數位經濟大潮中實現茁壯成長。」

ByteDance 和 BytePlus全球合作與生態系統主管Charlie Sung表示:「我們與Tecnotree Moments的合作是我們實現數位貨幣化革命的重要一步，也是我們對該地區的承諾。我們期待透過共同努力，為CSP提供創新的解決方案，充分利用日益增長的個人化需求，並在當今的數位經濟浪潮中取得成功。」

關於 Tecnotree

Tecnotree是一家支援5G的數位化業務支援系統(BSS)供應商，具有人工智慧/機器學習功能以及多雲端可擴充性。Tecnotree在TM Forum Open API一致性榜單中位列第一，擁有59個開放API，這是我們追求卓越並持續為CSP和DSP提供差異化體驗和服務的結果。我們敏捷和開放原始碼的數位化BSS堆疊涵蓋電信和其他數位服務行業的完整業務流程（從訂單到現金）和訂閱管理，創造超越連接的機會。Tecnotree還透過Tecnotree Moments平台向其訂閱者提供金融技术和B2B2X多體驗數位市集，以賦能遊戲、健康、教育、OTT和其他垂直生態系統中的數位化連接社群。Tecnotree已在那斯達克赫爾辛基證券交易所上市(TEM1V)。

關於 BytePlus

Byteplus 透過服務全球數十億用戶積累了豐富的知識和專業知識，旨在為企業提供尖端的技術解決方案，幫助企業發展和提高效率。該平台提供一連串服務，包括個人化推薦算法、人工智慧技術、機器學習、影片和圖像識別、雲端資料倉庫和內容交付。運用這些工具，企業可以改善其客戶體驗，增強他們的產品和服務，並在市場上獲得競爭優勢。

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