字节跳动携手Tecnotree Moments推动下一代人工智能和5G电信企业的变现

芬兰埃斯波--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- Tecnotree是全球领先的人工智能、5G和云原生技术数字化平台和服务提供商，欣然宣布与字节跳动下属的BytePlus建立奠基性的合作，通过Tecnotree Moments面向CSP的广告管理解决方案推动批发企业变现的变革。本次合作是B2B2X数字生态系统管理领域的一个重要里程碑，标志着在为全世界CSP提供更好的人工智能和API变现策略方面迈出的坚实一步。

Tecnotree Moments利用其在电信合作伙伴生态系统变现领域的专长，与Byteplus在数字媒体和分销领域开展合作，推出了可为CSP提高价值并促进增长的先进解决方案。本次合作落实了Tecnotree Moments提供人工智能解决方案（例如在统一的电信引入客户数据平台上的渠道个性化和互动式体验），让CSP能够在三维的5G世界通过AIML（人工智与能机器学习）和多AIML模型管理来解锁新的企业收入来源，在视频、音乐以及ARVR（增强现实和虚拟现实）广告等领域通过基于目标的学习实现超级个性化。

借助经销商API集成功能，将可让Tecnotree Moments在其广告商城中，通过CSP向数字服务合作伙伴生态系统转售Byteplus先进的媒体技术。Tecnotree将集成批发广告、内容个性化和AIML推荐模型，以帮助CSP进行B2B2X企业变现，涵盖电信、社交媒体和数字渠道。这种全面的变现方法不仅可以增强客户体验，同时也将为电信公司带来除数据套餐之外的新收入来源，让CSP能够通过按点击付费(CPC)、按千次展示付费(CPM)模式，以及其他基于云的广告订阅模式实现收入机会的最大化。

对于本次合作，Tecnotree Corporation首席营销官兼全球合作主管Prianca Ravichander指出：“5G人工智能的未来是三维的，随着数字格局的快速变化，让我们有机会通过Tecnotree Moments的服务式传播平台，帮助CSP将面向企业的超级个性化变现。我们对于本次合作以及它通过电信公司重新塑造渠道个性化的潜力感到振奋。通过将Tecnotree Moments面向CSP的渠道个性化平台与Byteplus先进的创作工具和内容推荐技术结合，确保能够实现更大的提升，我们的目的是助力创作者、企业和电信公司在新的数字经济中繁荣发展。”

字节跳动和BytePlus全球合作与生态系统主管Charlie Sung表示：“我们与Tecnotree Moments的合作，是我们为了实现数字化变现革命这一使命以及落实对本地区的承诺而迈出的重要一步。两家公司携手合作，旨在以创新的解决方案为CSP助力，把握不断增长的个性化需求，并让我们能够在当今的数字经济中取得成功。”

关于Tecnotree

Tecnotree是一家支持5G的数字化业务支持系统(BSS)提供商，具有人工智能/机器学习功能以及多云端可扩展性。Tecnotree在TM论坛开放API一致性方面处于领先地位，拥有59个经过认证的开放API，包括9个真实世界的开放API，这也印证了我们对卓越的不懈追求，以及持续致力于同时为CSP和DSP提供差异化的体验和服务。我们敏捷的开源数字BSS堆栈包括电信和其他数字服务行业的全方位（订单到现金）业务流程和订阅管理，为其带来超越连接的各种发展机会。Tecnotree还通过Tecnotree Moments平台向其订阅者提供金融科技和B2B2X多体验数字市场，以赋予数字化连接的社区在游戏、健康、教育、OTT和其他垂直生态系统中的影响力。Tecnotree在赫尔辛基纳斯达克(TEM1V)上市。

关于BytePlus

Byteplus旨在借鉴字节跳动通过服务全球数十亿用户积累的丰富知识和专长，为企业提供先进的技术解决方案，帮助企业实现增长并提高效率。该平台提供十分广泛的服务，包括个性化的推荐算法、人工智能技术、机器学习、视频和图像识别、云数据仓库和内容分发等。借助这些工具，企业可以提升客户体验，增强自己的产品和服务，并赢得市场竞争优势。

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