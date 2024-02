Telefónica en Lynk demonstreren Sat2Phone technologie voor het eerst in Argentinië

FALLS CHURCH, Va.--(BUSINESS WIRE)--Een nieuwe sprong voorwaarts in de race naar wereldwijde connectiviteit. Lynk Global, Inc. (Lynk), 's werelds grootste aanbieder van satelliet direct-to-mobile telefoondiensten (Sat2Phone), maakt vandaag bekend dat het zijn gepatenteerde en beproefde Sat2Phone-technologie voor het eerst met succes heeft getest in Argentinië, samen met Telefónica via zijn business units Telefónica Argentina en Telefónica Global Solutions (TGS).

De demonstratie markeert een nieuwe mijlpaal op weg naar wereldwijde dekking. Argentinië is het op één na grootste land in Zuid-Amerika en het op acht na grootste land ter wereld, met een gevarieerde geografie waaronder het Andesgebergte in het westen. De Sat2Phone-technologie van Lynk zou Telefónica in staat kunnen stellen haar abonnees een betere geografische dekking te bieden, inclusief uitbreiding van de service op het platteland in gebieden waar het bijna onmogelijk is om terrestrische telecommunicatie-infrastructuur te installeren, zoals jungles of bergachtige gebieden. Daarnaast kan de Sat2Phone-technologie worden gebruikt als back-up om netwerkbetrouwbaarheid te garanderen en om altijd verbonden te zijn met IoT-netwerken.

Daniel Dooley, Chief Commercial Officer van Lynk, zei: " We zijn erg enthousiast dat we samen met Telefónica de mogelijkheden van Sat2Phone kunnen demonstreren in Patagonië, een van de meest afgelegen gebieden ter wereld. Dit gebied verwelkomt elk jaar duizenden bezoekers en dankzij deze samenwerking kunnen we hen helpen om verbonden te blijven via de satellietconstellatie van Lynk met behulp van hun bestaande Movistar-abonnement."

Gustavo Arditti, Satellite Business Director van TGS, legt uit: " Deze demonstratie versterkt de missie van Telefónica Global Solutions om de communicatie tussen mensen overal ter wereld te bevorderen. We blijven prioriteit geven aan alomtegenwoordige connectiviteit voor onze abonnees, waar ze zich ook bevinden. Gezien de enorme uitgestrektheid van Argentinië, zal het gebruik van Sat2Phone ervoor zorgen dat mensen verbonden kunnen blijven met elke ongewijzigde telefoon, en dit is een belangrijke doelstelling in onze strategische routekaart."

Over Lynk

Lynk is een gepatenteerd, bewezen en commercieel gelicentieerd satelliet-direct-naar-standaard-mobiel-telefoonsysteem. Abonnees kunnen nu met Lynk tekstberichten naar en vanuit de ruimte versturen en ontvangen via standaard mobiele apparaten die niet zijn aangepast. Lynk's service is getest en bewezen op alle zeven continenten, heeft wettelijke goedkeuringen in ten minste 30 landen en wordt momenteel commercieel ingezet op basis van meer dan 35 commerciële servicecontracten met mobiele-netwerkexploitanten in ongeveer 50 landen. Lynk biedt momenteel Cell-broadcastberichten (voor alarmering) en sms-berichten in twee richtingen en is van plan om in de toekomst spraak- en mobiele breedbanddiensten te lanceren. Door met Lynk samen te werken via een eenvoudige roamingovereenkomst opent een mobiele netwerkoperator de deur naar nieuwe inkomsten in onontgonnen markten, geeft hij abonnees gemoedsrust dankzij alomtegenwoordige connectiviteit en biedt hij een potentiële weg naar economische welvaart voor miljarden. Ga voor meer informatie naar www.lynk.world.

Over Telefónica

Telefónica is een van de grootste aanbieders van telecommunicatiediensten ter wereld. Het bedrijf biedt vaste en mobiele connectiviteit en een breed scala aan digitale diensten voor particuliere en zakelijke klanten. Met 383 miljoen klanten is het bedrijf actief in Europa en Latijns-Amerika. Telefónica is voor 100% beursgenoteerd en de aandelen worden verhandeld op de Spaanse beurs en op de beurzen van New York en Lima. www.telefonica.com.

