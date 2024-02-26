DOCOMO與NEC將成立合資企業OREX SAI，為Open RAN的全球部署提供OREX Packages解決方案

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- NTT DOCOMO, INC.和NEC Corporation今天宣布，雙方計畫於4月1日成立合資公司OREX SAI, INC.，旨在為Open RAN服務的大規模全球部署提供OREX Packages解決方案。

OREX SAI將從各個市場的OREX PARTNERS成員處採購當地產品和服務，隨後執行系統驗證，以交付滿足各家海外電信營運商需求的客製化行動網路。該合資企業將憑藉NEC在50多個國家和地區建立的業務基礎設施和全球網路，加速Open RAN業務在全球的擴張。

此外，DOCOMO和NEC還計畫透過OREX SAI強化與OREX PARTNERS的合作，促進高品質Open RAN解決方案的商業化和實際部署，實現不同供應商設備和系統之間的相互操作性。

合資公司將從OREX PARTNERS採購所有必要的Open RAN網路設備和軟體，隨後進行系統驗證，從而為每家電信營運商規劃和建設訂製型最佳行動網路。其全棧服務將包括OREX Packages架構下的規劃、建設、維護和營運。

DOCOMO於2018年2月與多家全球首屈一指的電信營運商聯合成立了O-RAN聯盟，並於2020年3月在日本推出了全球第一個全國性Open RAN 5G服務。自2023年2月推出OREX®品牌以來，DOCOMO一直支援針對全球電信營運商的Open RAN驗證，協助在全球實現更開放的行動網路。

NEC已向日本和其他國家的電信營運商交付了Open RAN解決方案，並獲選成為DOCOMO的虛擬無線接取網路(vRAN)供應商之一，vRAN是DOCOMO在日本的一項5G商用服務。NEC擁有在全球各地建設通訊基礎設施的豐富經驗，可提供強大的系統集成(SI)能力。

在與OREX PARTNERS合作實作Open RAN的過程中，DOCOMO和NEC均意識到本地產品和服務交付最佳化的重要性。有鑑於此，雙方現將成立一家合資公司，以打造一個能夠加快Open RAN部署的全球系統。

OREX SAI總裁兼執行長Hiroshi Kobayashi表示：「OREX SAI結合了DOCOMO的Open RAN實作專長、OREX的創新解決方案和NEC的全球系統整合能力，我們很高興能夠透過這家合資企業為全球電信營運商帶來真正的Open RAN解決方案。我們致力於為全人類推動創新和互聯，打造開放、順暢和包容的全球電信服務。」

展望未來，OREX SAI將與OREX PARTNERS合作提供卓越的產品和服務，加速優質、節能、高成本效益的Open RAN解決方案的全球普及。此外，雙方還將強化與全球夥伴的合作，建構充滿活力的開放生態系統。

新公司還將探索如何應用NTT的IOWN全光子網路進行傳輸、採用配備光電子元件的低功耗伺服器，以及與Cognitive Foundation®展開合作。

合資企業概覽 正式名稱 OREX SAI, INC. 總部 59-16 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Japan 210-0024 總裁兼執行長 Hiroshi Kobayashi 業務 Open RAN設備和服務的銷售

Open RAN的建設、維護和營運

SMO、vRAN和其他計畫的規劃 總資產 160億日圓（含資本儲備） 成立時間 2024年4月1日（暫定） 股東 DOCOMO (66%)和NEC (34%)

OREX是NTT DOCOMO, INC.的商標。

如欲瞭解更多詳細資訊，請參閱新聞稿全文，網址為www.docomo.ne.jp/english/info/media_center/pr/

關於NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本首屈一指的行動營運商，擁有超過8900萬用戶，是全球3G、4G和5G行動網路科技的主要貢獻者之一。除了核心通訊服務外，DOCOMO正與越來越多的實體（「+d」合作夥伴）合作，挑戰新的領域，創造令人振奮的便捷加值服務，改變人們的生活和工作方式。根據2020年及以後的中期計畫，DOCOMO正在開創尖端的5G網路，以促進令人驚歎和富於啟發的創新型服務的發展，超越客戶的期望。

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關於NEC Corporation

NEC Corporation以「建構更光明的世界」為品牌宣言，成為了IT和網路科技整合方面的領導者。NEC提供安全、保障、公平和效率的社會價值，促進世界更永續地發展，使每個人都有機會充分發揮其潛力，讓企業和社群能夠適應快速變化的社會和市場。如欲瞭解更多資訊，請造訪NEC網站：https://www.nec.com。

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