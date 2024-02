NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Third Avenue Management LLC ("Third Avenue"), un consulente di investimento con sede a New York e società leader nel settore del value investing, è lieta di annunciare il lancio imminente del fondo Third Avenue Global Value Fund (ISIN: IE000K2CIQ63)1. Il fondo opererà in parallelo con la strategia globale di valore di Third Avenue e adotterà l'esclusiva filosofia di investimento fondamentale, bottom-up e di valore di Third Avenue in titoli quotati in borsa a livello globale.

La strategia di valore globale è stata gestita per oltre trent'anni, e dal suo esordio nel 1990 ha offerto agli investitori interessanti rendimenti a lungo termine. Il fondo sarà strutturato come un comparto di UCITS, Gemini Investment Funds (Ireland) Plc2, con sede in Irlanda, ed è il secondo fondo UCITS in offerta da Third Avenue assieme al prestigioso fondo Third Avenue Real Estate Value Fund (ISIN: IE00B6WFK718).

Il testo originale del presente annuncio, redatto nella lingua di partenza, è la versione ufficiale che fa fede. Le traduzioni sono offerte unicamente per comodità del lettore e devono rinviare al testo in lingua originale, che è l'unico giuridicamente valido.