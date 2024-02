Bytedance faz parceria com Tecnotree Moments para IA de próxima geração e monetização empresarial de telecomunicações 5G

ESPOO, Finlândia--(BUSINESS WIRE)--A Tecnotree, uma plataforma digital global e líder de serviços para IA, 5G e tecnologias nativas da nuvem, tem o prazer de anunciar uma parceria inovadora com a BytePlus, o braço empresarial da Bytedance, para revolucionar a monetização empresarial no atacado por meio do gerenciamento de campanhas Tecnotree Moments para CSPs. Essa colaboração representa um marco significativo na gestão do ecossistema digital B2B2X, apresentando um passo ousado em direção a estratégias aprimoradas de monetização de IA e API para CSPs em todo o mundo.

A Tecnotree Moments, aproveitando a sua experiência na monetização de ecossistemas de parceiros de telecomunicações, fez parceria com a Byteplus em mídia digital e distribuição, introduzindo soluções de ponta que geram valor e crescimento para CSPs. A parceria ressalta o compromisso da Tecnotree Moments em fornecer soluções de IA, como personalização de canais e experiências interativas em uma plataforma unificada de dados de clientes voltada para telecomunicações, permitindo que os CSPs desbloqueiem novos fluxos de receita empresarial por meio do gerenciamento de modelos AIML e Multi-AIML para aprendizagem baseada em metas, proporcionando hiperpersonalização em vídeo, música e publicidade ARVR para o mundo 5G tridimensional.

A integração da API do revendedor fará com que a Tecnotree Moments revenda a tecnologia de mídia avançada da Byteplus na campanha e no marketplace da Moments para um ecossistema de parceiros de serviços digitais por meio de CSPs. A Tecnotree integrará publicidade no atacado, personalização de conteúdo e modelos de recomendação AIML para ajudar os CSPs na monetização empresarial B2B2X em telecomunicações, mídias sociais e canais digitais. O conjunto abrangente de monetização, ao mesmo tempo em que aprimora a experiência do cliente, desbloqueará novos fluxos de receita para empresas de telecomunicações além do agrupamento de dados, capacitando os CSPs a maximizar oportunidades de receita por meio de modelos de custo por clique (CPC), custo por milhar (CPM) e outros modelos de assinatura baseados em nuvem para publicidade.

Comentando sobre a parceria, Prianca Ravichander, CMO e diretora global de parcerias da Tecnotree Corporation, disse: “O futuro da IA 5G é tridimensional com o cenário digital em rápida evolução. Portanto, há uma oportunidade de ajudar os CSPs a monetizar a hiperpersonalização para empresas de comunicação com o Tecnotree Moments como plataforma de serviço. Estamos entusiasmados com a colaboração e seu potencial para reformular a personalização de canais por meio de empresas de telecomunicações. Ao combinar a plataforma de personalização de canais da Tecnotree Moments para CSPs com as ferramentas avançadas de criação e tecnologia de recomendação de conteúdo da Byteplus para melhorias garantidas, nosso objetivo é capacitar criadores, empresas e empresas de telecomunicações para prosperar na nova economia digital.”

Charlie Sung, diretor global de parcerias e ecossistemas da ByteDance e da BytePlus disse: "Nossa colaboração com a Tecnotree Moments representa um passo significativo em nossa missão de revolucionar a monetização digital e nosso compromisso com a região. Juntos, esperamos capacitar os CSPs com soluções inovadoras, capitalizar a crescente demanda por personalização e nos posicionar para o sucesso na economia digital atual”

A Tecnotree é um ator digital Business Support System (BSS) pronto para 5G, com recursos de IA/ML e extensibilidade em várias nuvens. A Tecnotree lidera o TM Forum Open API Conformance com 59 APIs abertas certificadas, incluindo 9 APIs abertas do mundo real, uma prova do compromisso da empresa com a excelência e do empenho contínuo em proporcionar experiências e serviços diferenciados para CSPs e DSPs. Nosso BSS Stack digital ágil e de código aberto abrange toda a gama (do pedido ao pagamento) de processos de negócios e gestão de assinaturas para telecomunicações e outros setores de serviços digitais, que criam oportunidades além da conectividade. A Tecnotree também provê um mercado digital de múltiplas experiências Fintech e B2B2X à sua base de assinantes mediante a plataforma Tecnotree Moments para capacitar comunidades conectadas digitalmente em jogos eletrônicos, saúde, educação, OTT e outros ecossistemas verticais. A Tecnotree está cotada na Nasdaq de Helsinque (TEM1V).

A Byteplus tem como objetivo ajudar as empresas a crescer e melhorar a eficiência, fornecendo-lhes soluções tecnológicas de ponta que são alimentadas pelo vasto conhecimento e experiência acumulados pela ByteDance ao atender bilhões de usuários em todo o mundo. A plataforma oferece uma ampla gama de serviços, incluindo algoritmos de recomendação personalizados, tecnologias de IA, aprendizado de máquina, reconhecimento de vídeo e imagem, armazenamento de dados em nuvem e entrega de conteúdo. Com essas ferramentas, as empresas podem melhorar a experiência do cliente, aprimorar seus produtos e serviços e obter vantagem competitiva no mercado.

