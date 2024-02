NEW YORK--(BUSINESS WIRE)--Third Avenue Management LLC (“Third Avenue”), een investeringsadviseur en toonaangevend waardebeleggingsbedrijf gevestigd in New York, kondigt met genoegen de nakende lancering aan van de Third Avenue Global Value Fund (ISIN: IE000K2CIQ63)1. Dit fonds zal parallel lopen met het vlaggenschip voor globale waardestrategie van Third Avenue en gebruik maken van Third Avenue’s unieke, fundamentale bottom-up waardebeleggingsfilosofie in beursgenoteerde effecten wereldwijd.

De globale waardestrategie wordt al meer dan drie decennialang beheerd en sinds het begin in 1990 heeft dit voor de investeerders aantrekkelijk rendement op lange termijn opgeleverd. Het Fonds zal gestructureerd zijn als een sub-fonds van het in Ierland gedomicilieerde UCITS, Gemini Investment Funds (Ireland) Plc2, en is het tweede aanbod van een UCITS-fonds van Third Avenue samen met het zeer gewaardeerde Third Avenue Real Estate Value Fund (ISIN: IE00B6WFK718).

Deze bekendmaking is officieel geldend in de originele brontaal. Vertalingen zijn slechts als leeshulp bedoeld en moeten worden vergeleken met de tekst in de brontaal, die als enige rechtsgeldig is.