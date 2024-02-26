DOCOMO与NEC将成立合资企业“OREX SAI”，为Open RAN的全球部署提供OREX Packages解决方案

东京--(BUSINESS WIRE)--(美国商业资讯)-- NTT DOCOMO, INC.和NEC Corporation今天宣布，双方计划于4月1日成立一家合资公司“OREX SAI, INC.”，旨在为Open RAN服务的大规模全球部署提供OREX Packages解决方案。

OREX SAI将从各个市场的OREX PARTNERS成员处采购本地产品和服务，随后执行系统验证，以交付满足各家海外电信运营商需求的定制化移动网络。该合资企业将依托NEC在50多个国家和地区建立的业务基础设施和全球网络，加速Open RAN业务在全球范围内的扩张。

此外，DOCOMO和NEC还计划通过OREX SAI加强与OREX PARTNERS的合作，促进高质量Open RAN解决方案的商业化和实际部署，实现不同供应商设备和系统之间的互操作性。

合资公司将从OREX PARTNERS采购所有必要的Open RAN网络设备和软件，随后进行系统验证，从而为每家电信运营商规划和建设量身定制的最佳移动网络。其全栈服务将包括OREX Packages框架下的规划、建设、维护和运营。

DOCOMO于2018年2月与多家全球领先的电信运营商联合成立了O-RAN联盟，并于2020年3月在日本推出了全球首个全国性Open RAN 5G服务。自2023年2月推出OREX®品牌以来，DOCOMO一直支持针对全球电信运营商的Open RAN验证，助力在全球范围内实现更开放的移动网络。

NEC已向日本和其他国家的电信运营商交付了Open RAN解决方案，并获选成为DOCOMO的虚拟无线接入网络(vRAN)供应商之一，vRAN是DOCOMO在日本的一项5G商用服务。NEC拥有在全球各地建设通信基础设施的丰富经验，可提供强大的系统集成(SI)能力。

在与OREX PARTNERS合作实施Open RAN的过程中，DOCOMO和NEC均意识到优化本地产品和服务交付的重要性。有鉴于此，双方现将成立一家合资公司，以打造一个能够加快Open RAN部署的全球系统。

OREX SAI总裁兼首席执行官Hiroshi Kobayashi表示：“OREX SAI结合了DOCOMO的Open RAN实施专长、OREX的创新解决方案和NEC的全球系统集成能力，我们很高兴能够通过这家合资企业为全球电信运营商带来真正的Open RAN解决方案。我们致力于为全人类推动创新和互联，打造开放、无缝和包容的全球电信服务。”

展望未来，OREX SAI将与OREX PARTNERS合作提供卓越的产品和服务，加速优质、节能、高成本效益的Open RAN解决方案的全球普及。此外，双方还将加强与全球伙伴的合作，构建充满活力的开放生态系统。

新公司还将探索如何应用NTT的IOWN全光子网络进行传输、采用配备光电子器件的低功耗服务器，以及与Cognitive Foundation®开展合作。

合资企业概览 正式名称 OREX SAI, INC. 总部 59-16 Nisshin-cho, Kawasaki-ku, Kawasaki City, Kanagawa, Japan 210-0024 总裁兼首席执行官 Hiroshi Kobayashi 业务 Open RAN设备和服务的销售

Open RAN的建设、维护和运营

SMO、vRAN和其他计划的规划 总资产 160亿日元（含资本储备） 成立时间 2024年4月1日（暂定） 股东 DOCOMO (66%)和NEC (34%)

OREX是NTT DOCOMO, INC.的商标。

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关于NTT DOCOMO

NTT DOCOMO是日本领先的移动运营商，拥有超过8900万用户，是全球3G、4G和5G移动网络技术的主要贡献者之一。除了核心通信服务外，DOCOMO正与越来越多的实体（“+d”合作伙伴）合作，挑战新的领域，创造令人振奋的便捷增值服务，改变人们的生活和工作方式。根据2020年及以后的中期计划，DOCOMO正在开创领先的5G网络，以促进令人惊叹和富于启发的创新型服务的发展，超越客户的期望。

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关于NEC Corporation

NEC Corporation以“构建更光明的世界”为品牌宣言，成为了IT和网络技术整合方面的领导者。NEC提供安全、保障、公平和效率的社会价值，促进世界更可持续地发展，使每个人都有机会充分发挥其潜力，让企业和社区能够适应快速变化的社会和市场。如需了解更多信息，请访问NEC网站：https://www.nec.com。

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