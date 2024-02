Telefónica e Lynk demonstram com êxito tecnologia Sat2Phone pela primeira vez na Argentina

FALLS CHURCH, Virgínia--(BUSINESS WIRE)--Um novo avanço na corrida em direção à conectividade global. A Lynk Global, Inc. (Lynk), a prestadora de serviços líder mundial de telefonia direto para celular (Sat2Phone), anunciou hoje que testou com êxito, pela primeira vez na Argentina, sua tecnologia Sat2Phone patenteada e comprovada com a Telefónica por meio de suas unidades de negócios Telefónica Argentina e Telefónica Global Solutions (TGS).

A demonstração representa um novo marco no caminho para a cobertura global. A Argentina é o segundo maior país da América do Sul e o oitavo maior do mundo em área territorial, com uma geografia diversificada que inclui a cordilheira dos Andes no oeste. A tecnologia Sat2Phone da Lynk permitirá à Telefónica oferecer aos seus assinantes uma cobertura geográfica melhor, incluindo a extensão das áreas rurais, como selvas ou áreas montanhosas, onde é quase praticamente impossível implantar uma infraestrutura de telecomunicações terrestres. Além disso, a tecnologia Sat2Phone poderá ser usada como um apoio para garantir a resiliência do serviço e fornecer conectividade sempre ativa às redes IoT.

Daniel Dooley, diretor comercial da Lynk, disse: " Estamos muito entusiasmados em poder demonstrar os recursos do Sat2Phone com a Telefónica na Patagônia, uma das regiões mais remotas do mundo. Este território recebe milhares de visitantes todos os anos e graças a esta colaboração, vamos poder ajudá-los a permanecer conectados por meio da constelação de satélites da Lynk utilizando a sua assinatura Movistar existente”.

Gustavo Arditti, diretor de negócios de satélite da TGS, explicou: “ Esta demonstração reforça a missão da Telefónica Global Solutions de possibilitar que as pessoas se comuniquem em todo o mundo. Continuamos a priorizar a conectividade onipresente para os nossos assinantes, não importa onde estejam. Dada a vasta extensão da Argentina, o uso do Sat2Phone garantirá que as pessoas possam permanecer conectadas utilizando qualquer telefone não modificado, que é um pilar de nosso roteiro estratégico”.

Sobre a Lynk

A Lynk é o único sistema patenteado, comprovado e comercialmente licenciado via satélite direto para telefone celular padrão. Hoje, a Lynk possibilita que assinantes comerciais enviem e recebam mensagens de texto de e para o espaço, por meio de dispositivos móveis padrão não modificados. O serviço da Lynk foi testado e comprovado em todos os sete continentes, possui todas as aprovações regulatórias em pelo menos 30 países e atualmente vem sendo implantado comercialmente com base em mais de 35 contratos de serviço comercial MNO que abrangem aproximadamente 50 países. A Lynk fornece atualmente alertas de transmissão por celular (emergência) e mensagens SMS bidirecionais, e pretende lançar serviços de voz e banda larga móvel no futuro. Ao fazer parceria com a Lynk mediante um simples contrato de roaming, uma operadora de rede móvel abre as portas para novas receitas em mercados inexplorados, proporciona tranquilidade aos assinantes com conectividade onipresente e oferece um caminho para a prosperidade econômica para bilhões. Para mais informações, acesse www.lynk.world .

Sobre a Telefónica

A Telefónica é uma das maiores prestadoras de serviços de telecomunicações do mundo. A empresa oferece conectividade fixa e móvel, assim como inúmeros serviços digitais para clientes residenciais e empresariais. Com 383 milhões de clientes, a empresa atua na Europa e América Latina. A Telefónica é uma sociedade 100% de capital aberto e suas ações são negociadas no mercado de ações espanhol e de Nova York e Lima. www.telefonica.com

