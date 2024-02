Lynk e Turkcell siglano un accordo per portare servizi Sat2Phone in Turchia

FALLS CHURCH, Virginia--(BUSINESS WIRE)--Lynk Global, Inc. (Lynk), il principale fornitore al mondo di servizi satellitari diretti a telefoni mobili (Sat2Phone) e Turkcell (NYSE: TKC), il più grande operatore di rete mobile in Turchia, hanno annunciato congiuntamente la sigla di un contratto per l’erogazione iniziale di servizi utilizzando la tecnologia delle “torri cellulari nello spazio” di Lynk. Si prevede che questa collaborazione completerà la resilienza della rete e la copertura mobile nell’intera Turchia, a vantaggio della popolazione locale, delle imprese e dei visitatori.

Turkcell, un player di servizi tecnologici e di comunicazione integrati in Turchia, offre una vasta gamma di prodotti e servizi creativi attraverso una piattaforma di rete fissa e mobile unificata. Turkcell crede nell’importanza di offrire servizi di dati, fissi e mobili completi per rispondere alle aspettative dei singoli utenti e di clienti aziendali. È quotata alla Borsa di New York (NYSE) e a quella di Istanbul (BIST) fin da luglio del 2000 ed è la sola azienda turca quotata in due borse. Turkcell figura anche nell’Indice di sostenibilità della borsa di Istanbul.

Ali Taha Koc, Ceo Turkcell, ha così espresso la sua fiducia in questo servizio imminente: “ Oggi siamo molto lieti di annunciare la nostra partnership con Lynk, il principale fornitore al mondo di servizi di telecomunicazioni Sat2Phone. Noi di Turkcell siamo orgogliosi di essere pionieri in numerosi campi concernenti i servizi di comunicazione attuali e di nuova generazione e questo accordo rafforza la nostra posizione di una delle più importanti società tecnologiche turche, aiutandoci a fornire innovativi servizi di comunicazione”.

Daniel Dooley, Direttore commerciale presso Lynk, ha così sottolineato l’impegno di Lynk a espandere i servizi offerti agli abbonati Turkcell: “ Turkcell condivide il nostro impegno a connettere chiunque, dappertutto. Offrendo il servizio commerciale iniziale al vasto numero di abbonati Turkcell, sta dando priorità ad approcci innovativi per riunire una varietà di regioni geografiche e comunità”.

Inizialmente il servizio Sat2Phone offrirà sms con piani di espansione volti a includere dati e voce, offrendo un’esperienza mobile analoga a una urbana dappertutto, indipendentemente da quanto remota sia l’area. Questa connettività potenziata promette di offrire la capacità di diffusione di avvisi di emergenza che salvano vite e avvertenze sms in aree che possono essere colpite da disastri naturali.

Informazioni su Turkcell

Turkcell è un operatore digitale con sede in Turchia che serve i clienti con un portafoglio unico di servizi digitali insieme a servizi voce, di messaggistica, dati e IPTV sulle sue reti mobili e fisse. Il gruppo di imprese Turkcell opera in quattro Paesi – Turchia, Ucraina, Bielorussia e Cipro del Nord. Turkcell ha lanciato servizi LTE in Turchia il 1­º aprile 2016, impiegando la tecnologia LTE avanzata e tecnologie di aggregazione di tre società di telefonia mobile in 81 città. Turkcell offre velocità Internet su fibra fino a 10 Gbps con i suoi servizi FTTH. Il gruppo Turkcell ha dichiarato ricavi per 26,0 miliardi di TRY nel terzo trimestre 2023 con un valore delle attività totali pari a 149,2 miliardi di TRY al 30 settembre 2023. È quotata alla Borsa di New York (NYSE) e a quella di Istanbul (BIST) fin da luglio del 2000 ed è la sola azienda turca quotata in due borse. Leggere di più sul sito www.turkcell.com.tr.

Informazioni su Lynk

Lynk è una società che sviluppa l’omonimo sistema brevettato, comprovato e usufruibile con licenza commerciale di comunicazioni satellitari dirette a telefoni mobili standard. Attualmente Lynk consente ad abbonati commerciali di inviare e ricevere sms attraverso l’etere impiegando normali dispositivi mobili non modificati. Il servizio Lynk è stato verificato e comprovato su tutti e sette i continenti, ha ricevuto approvazioni normative in almeno 30 Paesi e attualmente viene implementato commercialmente in base a oltre 35 contratti di servizio commerciale con operatori di reti mobili che coprono circa 50 Paesi. Attualmente Lynk fornisce servizi di trasmissione di sms bidirezionali e di diffusione di avvisi di emergenza attraverso reti cellulari, e intende lanciare servizi a banda larga di comunicazioni mobili e vocali. Collaborando con Lynk un operatore di rete mobile apre la strada a nuovi ricavi in mercati non ancora sfruttati, dà agli abbonati tranquillità grazie a una connettività disponibile dappertutto e offre a miliardi di persone un possibile percorso verso la prosperità economica. Per maggiori informazioni visitare www.lynk.world.

