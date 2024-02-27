AWS 將在墨西哥啟動基礎設施區域

西雅圖--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- Amazon.com, Inc. (NASDAQ股票代碼:AMZN)旗下的Amazon Web Services (AWS)今天宣布計劃在2025年初在墨西哥推出AWS基礎設施區域。新的AWS墨西哥(中部)區域將為開發者、初創公司、企業家和企業，以及政府、教育和非營利組織提供更多選擇，以運行他們的應用程式，並從位於墨西哥的數據中心為最終用戶提供服務，確保希望在墨西哥儲存內容的客戶實現其願望。作為其對拉丁美洲長期承諾的一部分，AWS計劃在15年的時間內在墨西哥投資超50億美元(約合850億墨西哥比索)。即將推出的AWS墨西哥區域是AWS在墨西哥持續投資的最新舉措，旨在為客戶提供先進和安全的雲端技術。有關AWS全球基礎設施的更多資訊，請瀏覽aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure。

墨西哥經濟部長Raquel Buenrostro表示:「雲端服務是日常生活的重要組成部分，幫助我們在數位化和經濟上改造墨西哥。我們歡迎AWS在墨西哥的投資和擴張，因為這是信任的標誌，表明各種條件適合支持我們諸多經濟部門的近岸趨勢。我們也歡迎AWS在墨西哥大規模培訓學生、中小微公司和數字企業家方面的投資。」

AWS基礎設施服務副總裁Prasad Kalyanaraman表示:「AWS很高興看到墨西哥幾乎每個行業的數千名客戶都在創新和發展。我們在墨西哥的投資反映了AWS對客戶的長期承諾，這樣他們就可以利用人工智慧和機器學習等先進技術。我們期待幫助墨西哥的客戶滿足數據駐留偏好，並以低延遲提供基於雲端的應用程式，加速該國的數位化轉型，推動經濟增長。」

新的AWS區域在發布時將包括三個可用區，增加了AWS在全球33個地理區域的105個可用區。隨著今天宣布的區域，AWS計劃在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、泰國和AWS歐洲主權雲端上再推出15個可用區和5個AWS區域。AWS區域由可用性區域組成，可用性區域將基礎設施放置在不同的地理位置。可用區彼此之間的距離足夠遠，以支持客戶的業務連續性，但距離足夠近，可以為使用多個可用區的高可用性應用程式提供低延遲。每個可用分區具有獨立的電源、散熱和物理安全，並通過冗餘、超低延遲的網路連接。關注高可用性的AWS客戶可以將其應用程式設計為在多個可用區中運行，以實現更高的容錯性。

AWS墨西哥(中部)區域將使具有數據駐留偏好或要求的客戶能夠在墨西哥安全地儲存其內容，使客戶能夠實現更低的延遲，並滿足整個拉丁美洲的雲端服務需求。從初創公司到企業，再到政府組織和非營利組織的客戶，都將能夠使用來自世界領先雲端的先進技術來推動創新。AWS提供最廣泛、最深入的服務組合，包括分析、人工智慧、計算、資料庫、物聯網(IoT)、機器學習、移動服務、儲存和其他雲端技術。作為為數字技能發展做出貢獻的持續承諾的一部分，AWS將雇用和培養更多的當地人員來運營和支持墨西哥的新AWS區域。

墨西哥政府國家數字戰略負責人Emiliano Calderón表示:「Amazon對我們的國家表現出了信心，這項投資是他們與墨西哥政府密切合作的結果。本屆政府推動了對所有科技公司的開放政策，作為數字和金融包容性的基礎工具，其最終目標是讓技術和創新更接近人民。祝賀AWS即將推出的基礎設施區域，這將成為墨西哥數位化轉型的關鍵驅動力。」

克雷塔羅州州長Mauricio Kuri表示:「AWS在克雷塔羅州的基礎設施擴張證明了我們州對先進技術和創新的承諾，也證明了我們為創造科技公司蓬勃發展的環境所做的工作。這項投資鞏固了我們作為墨西哥數位化轉型領導者的地位，並幫助我們推動經濟增長。與AWS攜手，我們期待增加就業機會，創造新業務，為克雷塔羅和全國人民擴大機會。」

客戶對墨西哥的AWS區域翹首以盼

墨西哥的各家組織是全球190多個國家使用AWS的數百萬活躍客戶之一。墨西哥的企業選擇AWS來進行創新、提高成本效率並加快產品上市時間。使用AWS的客戶包括Aeroméxico, Banco Santander Mexico, BBVA, Cinépolis, Kavak, Palace Resorts以及 Vector Casa de Bolsa。墨西哥公共部門的客戶也使用AWS來幫助節省成本，並更好地為當地公民服務。這些客戶包括Michoacán州政府、Nacional Monte de Piedad以及Tec de Monterrey。包括Kueski、Rappi和SkyAlert在內的初創企業和小型企業正在AWS上建立業務，以便在全國和全球範圍內快速擴展。

Aeroméxico 是墨西哥的旗艦航空公司，也是拉丁美洲航空業的領導者，2024年1月運送乘客超過190萬人次。Aeroméxico 首席資訊官 Fernando Rocha表示：「作為一家全球性航空公司，我們的目標是在每個旅行目的地為我們的客戶提供非凡的體驗。我們能夠透過AWS作為我們的主要雲端提供商來實現這一目標，這有助於我們優先考慮技術現代化並提高我們的運營效率。通過投資當地基礎設施，AWS在墨西哥的新區域展示了對墨西哥客戶的承諾。對於本公司來說，這是一個寶貴的機會，可以利用我們關鍵任務應用程式的更高性能和更高效的電信服務，這意味著我們可以更快地創新，並提供更好的客戶體驗。」

Banco Santander Mexico是墨西哥領先的金融集團之一，專注於零售和商業銀行業務以及其他金融服務，為超過2050萬客戶提供服務。Banco Santander北美IT基礎設施主管Juan Pablo Chiappari表示：「AWS在我們的數位化轉型中發揮了戰略作用。得益於他們廣泛的服務，我們能夠更快地創新，改善客戶體驗並降低運營成本。」

就銀幕數量而言，Cinépolis 是全球第三大院線，擁有超過6700塊全面運營的銀幕。該院線目前在19個國家開展業務，是拉丁美洲最大的院線。Cinépolis開發和架構總監Juan Velez Ballesteros表示：「在Cinépolis，我們的目標是創造觸動人們生活的鼓舞人心的體驗。AWS基礎設施幫助我們在拉丁美洲和美國為越來越多的客戶提供最新的娛樂內容。在墨西哥開發新的AWS基礎設施區域將使我們能夠繼續創新，滿足快速增長的業務所需的可擴展性、彈性和安全性，並為我們的客戶提供更難忘的體驗。」

Vector Casa de Bolsa 是墨西哥最大的獨立證券經紀交易商，業務遍及10個國家。它為個人投資者、公司、機構基金、政府和外國投資者提供全方位服務的經紀交易商和財富管理公司。Vector Casa de Bolsa首席人工智慧和創新官Mónica Martínez表示:「創新是我們的核心價值觀之一，我們一直在尋求更好地為客戶服務的新方法。我們與AWS合作的強烈願望得到了加強，以繼續訪問最新的技術和資源，包括世界級的本地基礎設施，這將使我們能夠構建由生成式人工智慧驅動的下一代服務和產品，並為我們的客戶帶來創新的解決方案。」

墨西哥AWS合作伙伴也歡迎新的AWS區域

AWS合作伙伴網路(APN)是一個利用AWS技術、程序、專業知識和工具為客戶構建解決方案和服務的全球社區。合作伙伴和AWS共同提供創新的解決方案，解決技術挑戰，贏得交易，並創造更大的客戶價值。AWS在墨西哥的合作伙伴包括Escala 24x7、Nyx Technologies以及 XalDigital。有關AWS合作伙伴的完整列表，請瀏覽aws.amazon.com/partners。

XalDigital 是AWS合作伙伴之一，致力於開發創新的技術解決方案，以推動企業的數位化轉型。XalDigital聯合創始人兼執行長Denis Génova表示：「AWS在墨西哥的基礎設施投資將在加速該國數位化轉型方面發揮重要作用，同時為我們的客戶帶來多重利益。即將推出的AWS區域將使企業能夠在雲端中安全可靠地儲存和處理數據，提高業務效率並加強對數字運營的信任。金融服務、電信、媒體和娛樂、醫療保健等行業的組織也將擁有透過採用生成式人工智慧等新興技術來推動行業領先創新的工具。」

AWS 在墨西哥大舉投資

自2020年以來，AWS在墨西哥推出了7個Amazon CloudFront邊緣站點。Amazon CloudFront是一個高度安全和可編程的內容交付網路，可以以低延遲和高傳輸速度向全球用戶加速數據、影片、應用程式和api的交付。2020年，AWS還在墨西哥推出了AWS Outposts。這是一系列完全託管的解決方案，可為幾乎任何內部部署或邊緣位置提供AWS基礎設施和服務，從而實現真正一致的混合體驗。AWS於2023年再次擴大了其在墨西哥的基礎設施足跡，在克雷塔羅推出了AWS Local Zones。AWS本地區域是一種AWS基礎設施部署，它將計算、儲存、資料庫和其他選擇服務放置在離大量人口、行業和IT中心更近的地方，使客戶能夠向最終用戶交付需要數毫秒延遲的應用程式。2023年，AWS還在克雷塔羅建立了AWS Direct Connect站點，便於客戶在AWS與其數據中心、辦公室或託管環境之間建立私有連接。

為了支持墨西哥各地雲端應用的增長，AWS通過AWS re/Start , AWS Academy , AWS Educate以及 AWS Skill Builder等產品，繼續投資於提高墨西哥學生、當地開發人員和技術專業人員、非技術專業人員以及下一代IT領導者的技能。這些項目和學習中心幫助各種背景和經驗的學習者為雲端計算職業生涯做好準備。從大學課程到全日製培訓計劃，再到互動式、基於遊戲的學習內容，AWS培訓和認證為個人提供他們喜歡的學習方式的培訓。作為對拉丁美洲長期承諾的一部分，自2017年以來，AWS已在該地區培訓了超過200萬人的雲端技能，其中包括墨西哥的40萬人。

致力於永續發展

作為氣候承諾的一部分，Amazon致力於成為一家更具可持續性的企業，到2040年在其所有運營中實現淨零碳排放，比《巴黎協定》提前10年。Amazon是「氣候承諾」的聯合創始人之一，並於2019年成為該組織的第一個簽署國。作為其氣候承諾的一部分，Amazon正在努力在2025年之前實現100%使用可再生能源，比最初的2030年目標提前了五年。請參閱Amazon的公共方法論，了解其方法的更多資訊。根據彭博新能源財經(Bloomberg New energy Finance)的數據，Amazon自2020年以來連續四年被評為可再生能源的最大企業買家。Amazon目前在27個國家擁有500多個可再生能源項目。此外，AWS還致力於到2030年實現節水，向社區返還比其直接運營中使用的更多的水量。

關於 Amazon Web Services

自2006年以來，Amazon Web Services一直是世界上最全面和最廣泛採用的雲端。AWS一直在不斷擴展其服務，以支持幾乎任何工作負載，現在它在33個地理區域的105個可用區中擁有240多項功能齊全的服務，用於計算、儲存、資料庫、網路、分析、機器學習和人工智慧(AI)、物聯網(IoT)、移動、安全、混合、媒體和應用程式開發、部署和管理。該公司已經宣布計劃在馬來西亞、墨西哥、紐西蘭、泰國和AWS歐洲主權雲端增加15個可用區和5個AWS區域。數以百萬計的客戶，包括發展最快的初創公司、最大的企業和領先的政府機構都信任AWS為其基礎設施提供動力，使其變得更加敏捷，並降低成本。要了解更多關於AWS的資訊，請瀏覽aws.amazon.com。

關於 Amazon

Amazon 遵循四大原則:以客戶為中心而非以競爭對手為中心、對發明的熱情、對卓越運營的承諾以及長期思考。Amazon 努力成為全球最以客戶為中心的公司、全球最好的雇主、全球最安全的工作場所。客戶評論、一鍵購物、個性化推薦、Prime、Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, Fire tablets, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, Just Walk Out technology, Amazon Studios, and The Climate Pledge 都由Amazon開創。欲了解更多資訊，請瀏覽amazon.com/about，亦可關注 @AmazonNews。

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