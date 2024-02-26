TEAC與PXCom就IFE系統展開業務合作

東京--(BUSINESS WIRE)--(美國商業資訊)-- TEAC Corporation (TOKYO: 6803)(ISIN: JP3539200000)（總部位於東京都多摩市，總裁：Yuji Hanabusa：以下簡稱「TEAC」）宣布與PXCom（總部位於法國，執行長：Cyril Jean）開展業務合作，成為用於機上娛樂的PS-V50 GEN2伺服器的海外銷售合作夥伴。

PXCom對PS-V50 GEN2進行了廣泛的測試以評估和確認其效能，在功能和品質方面滿足了航空公司客戶的要求，從而促成了全面的業務合作。

關於PS-V50 GEN2

PS-V50 GEN2是一款由電池供電、小巧輕便的可擕式串流媒體伺服器，適用於飛機，內建Wi-Fi接取點。只需將PS-V50 GEN2安裝在頭頂行李箱或機艙內的其他位置，它就能透過Wi-Fi向乘客的智慧型手機和其他可擕式裝置發送視訊、音樂、電子書、飛行地圖和機上銷售目錄等數位內容。此外，PS-V50 GEN2還可以由飛機供電。

2024年新加坡亞洲航空節

TEAC將在2024年2月28日和29日於新加坡舉行的2024年亞洲航空節上展出PS-V50 GEN2，該產品同時配備了TEAC的標準系統和PXCom的系統。我們期待您蒞臨位於新加坡新達城會展中心的E17號攤位。

PXCom

PXCom總部位於法國，是一家機上娛樂和連接(IFEC)平台供應商，擁有逾25家航空公司客戶。該公司的系統已經在300多架飛機上安裝，提供機上數位解決方案，包括娛樂、機上銷售和支付系統，以及這些平台的管理系統。PXCom是IFEC產業中的整合方案提供者並以此著稱，在選擇符合客戶期望和約束條件的合適硬體方面擁有豐富經驗。

PXCom將TEAC的PS-V50 GEN2納入其值得信賴且可靠的硬體選擇名單，做為其機上數位平台的新型可擕式硬體。

TEAC在海外市場的努力

在海外市場，我們計畫與各地區作為本公司合作夥伴的系統集成商(SIer)一起擴大銷售，將PS-V50 GEN2做為一個開放式平台提供給他們，每個系統集成商都可以在這個平台上建構自己的應用，並將其做為自家的產品來銷售。這些合作夥伴隨後可以根據各自地區的特色和專業需求，進一步擴大他們的服務範圍。

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