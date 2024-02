AWS s'apprête à lancer une région d’infrastructure au Mexique

SEATTLE--(BUSINESS WIRE)--Amazon Web Services (AWS), une société Amazon.com, Inc. (NASDAQ:AMZN), annonce aujourd’hui son intention de lancer une région d’infrastructure AWS au Mexique d’ici début 2025. La nouvelle AWS Mexico (Central) Region offrira aux développeurs, aux startups, aux entrepreneurs et aux entreprises, ainsi qu’aux organisations gouvernementales, éducatives et à but non lucratif, un plus grand choix pour gérer leurs applications et servir les utilisateurs finaux à partir de centres de données situés au Mexique, en veillant à ce que les clients qui souhaitent stocker leur contenu au Mexique puissent le faire. Dans le cadre de son engagement à long terme en Amérique latine, AWS prévoit d’investir plus de cinq milliards de dollars (environ 85 milliards MXN) au Mexique sur 15 ans. Cette AWS Mexico Region est le dernier des investissements en cours d’AWS au Mexique pour fournir aux clients des technologies cloud avancées et sécurisées. Pour plus d’informations sur AWS Global Infrastructure, visitez aws.amazon.com/about-aws/global-infrastructure.

« Les services cloud sont un élément essentiel de la vie quotidienne, nous aidant à transformer numériquement et économiquement le Mexique », déclare Raquel Buenrostro, secrétaire à l’économie du Mexique. « Nous nous félicitons de l’investissement et de l’expansion d’AWS au Mexique. Il s’agit d’un signe de confiance et démontre que les conditions sont bonnes pour soutenir la tendance au nearshoring dans de nombreux secteurs de notre économie. Nous saluons également l’investissement d’AWS dans la formation à grande échelle d’étudiants, de micro, petites et moyennes entreprises et d’entrepreneurs numériques au Mexique. »

« AWS est ravi de voir des milliers de clients dans presque tous les secteurs du Mexique innover et se développer », déclare Prasad Kalyanaraman, vice-président des services d’infrastructure, AWS. « Notre investissement au Mexique reflète l’engagement à long terme d’AWS envers les clients afin qu’ils puissent tirer parti de technologies de pointe telles que l’intelligence artificielle et l’apprentissage automatique. Nous nous réjouissons à la perspective d’aider les clients au Mexique à répondre aux préférences de résidence de données et à fournir des applications basées sur le cloud avec une faible latence, d’accélérer la transformation numérique du pays et de stimuler la croissance économique. »

La nouvelle région AWS se composera de trois zones de disponibilité au lancement, s'ajoutant aux 105 zones de disponibilité existantes d’AWS dans 33 régions géographiques à travers le monde. Avec l’annonce d’aujourd’hui, AWS prévoit de lancer 15 zones de disponibilité supplémentaires et cinq autres régions AWS en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande, en Thaïlande et dans l'AWS European Sovereign Cloud. Les régions AWS se composent de zones de disponibilité qui placent l’infrastructure dans des emplacements géographiques distincts. Les zones de disponibilité sont suffisamment éloignées les unes des autres pour assurer la continuité des activités des clients, mais suffisamment proches pour fournir une faible latence pour les applications à haute disponibilité qui utilisent plusieurs zones de disponibilité. Chaque zone de disponibilité dispose d’une alimentation indépendante, d’un refroidissement et d’une sécurité physique et est connectée par des réseaux redondants à très faible latence. Les clients AWS axés sur la haute disponibilité peuvent concevoir leurs applications pour s’exécuter dans plusieurs zones de disponibilité afin d’obtenir une tolérance encore plus grande aux pannes.

L'AWS Mexico (Central) Region permettra aux clients ayant des préférences ou des exigences de résidence de données de stocker leur contenu en toute sécurité au Mexique, de permettre aux clients d’atteindre une latence encore plus faible et de répondre à la demande de services cloud en Amérique latine. Les clients, depuis les startups jusqu'aux entreprises, en passant par les organisations gouvernementales et les organisations à but non lucratif, seront en mesure d’utiliser les technologies avancées du principal cloud mondial pour stimuler l’innovation. AWS offre le portefeuille de services le plus complet, y compris l’analyse, l’intelligence artificielle, le calcul, la base de données, l’Internet des objets (IoT), l’apprentissage automatique, les services mobiles, le stockage et d’autres technologies cloud. Dans le cadre d’un engagement continu à contribuer au développement des compétences numériques, AWS embauchera et développera du personnel local supplémentaire pour exploiter et soutenir la nouvelle région AWS au Mexique.

« Amazon démontre avoir confiance dans notre pays et cet investissement est le résultat de l’étroite collaboration bâtie avec le gouvernement du Mexique », déclare Emiliano Calderón, responsable de la stratégie numérique nationale pour le gouvernement mexicain. « Cette administration a promu une politique ouverte pour toutes les entreprises technologiques en tant qu’outil fondamental pour l’inclusion numérique et financière, avec pour objectif ultime de démocratiser la technologie et l’innovation. Félicitations à AWS pour sa prochaine région d’infrastructure, qui sera l’un des principaux moteurs de la transformation numérique du Mexique. »

« L’expansion des infrastructures d’AWS à Queretaro témoigne de l’engagement de notre État envers la technologie de pointe et l’innovation, et du travail que nous avons accompli pour créer un environnement dans lequel les entreprises technologiques peuvent prospérer », déclare Mauricio Kuri, gouverneur de l’État de Queretaro. « Cet investissement renforce notre rôle de leader dans la transformation numérique du Mexique et nous aide à stimuler la croissance économique. Avec AWS, nous nous réjouissons à l'idée de créer des emplois, de générer de nouvelles entreprises et d’élargir les opportunités pour les habitants de Queretaro et de tout le pays. »

Les clients accueillent la région AWS au Mexique

Les organisations mexicaines font partie des millions de clients actifs utilisant AWS dans plus de 190 pays à travers le monde. Les entreprises mexicaines choisissent AWS pour innover, générer des économies de coûts et accélérer les délais de mise sur le marché. Parmi les clients utilisant AWS figurent Aeroméxico, Banco Santander Mexico, BBVA, Cinépolis, Kavak, Palace Resorts, et Vector Casa de Bolsa. Les clients du secteur public mexicain utilisent également AWS pour contribuer à réaliser des économies et à mieux servir les citoyens locaux. Parmi ces clients figurent le gouvernement de l’État de Michoacán, Nacional Monte de Piedad et Tec de Monterrey. Les startups et les petites entreprises, dont Kueski, Rappi, et SkyAlert, construisent leurs activités sur AWS pour s’étendre rapidement à l’échelle nationale et mondiale.

Aeroméxico est la compagnie aérienne phare du Mexique et un leader de l’aviation latino-américaine, transportant plus de 1,9 million de passagers en janvier 2024. « Notre objectif en tant que compagnie aérienne mondiale est d’offrir une expérience extraordinaire à nos clients dans chaque destination de voyage. Nous sommes en mesure d’atteindre cet objectif avec AWS en tant que principal fournisseur de cloud, ce qui nous aide à prioriser la modernisation technologique et à améliorer l’efficacité de nos opérations », déclare Fernando Rocha, CIO, Aeroméxico. « Une nouvelle région AWS au Mexique montre un véritable engagement envers les clients mexicains grâce à des investissements dans les infrastructures locales. Pour Aeroméxico, il s’agit d’une occasion précieuse de tirer parti des performances supérieures de nos applications critiques et de nos services de télécommunications optimisés, ce qui nous permet d’innover plus rapidement et d’offrir une meilleure expérience client. »

Banco Santander Mexico est l’un des principaux groupes financiers du pays, axé sur la banque de détail et commerciale, et des services financiers connexes, desservant plus de 20,5 millions de clients. « AWS a joué un rôle stratégique dans notre transformation numérique », déclare Juan Pablo Chiappari, responsable de l’infrastructure informatique pour l’Amérique du Nord, Banco Santander. « Grâce à sa vaste gamme de services, nous avons été en mesure d’innover plus rapidement, d’améliorer notre expérience client et de réduire nos coûts d’exploitation. »

Cinépolis est la troisième plus grande chaîne de cinéma au monde en termes de nombre d’écrans, avec plus de 6 700 écrans pleinement opérationnels. La chaîne de cinéma est présente dans 19 pays et est la plus grande chaîne de cinéma d’Amérique latine. « Chez Cinépolis, nous visons à créer des expériences inspirantes qui ont un impact sur la vie des gens. L’infrastructure AWS nous aide à proposer à un nombre croissant de clients les derniers contenus de divertissement en Amérique latine et aux États-Unis », déclare Juan Velez Ballesteros, directeur du développement et de l’architecture chez Cinépolis. « Le développement d’une nouvelle région d’infrastructure AWS au Mexique nous permettra de continuer à innover avec l’évolutivité, la résilience et la sécurité qu'une activité en croissance rapide nécessite et de fournir des expériences encore plus inoubliables à nos clients. »

Vector Casa de Bolsa est le plus grand courtier en valeurs mobilières indépendant au Mexique et est présent dans dix pays. La société offre un courtage en services complets et une gestion patrimoniale avec des produits et services spécialisés conçus pour les investisseurs individuels, les entreprises, les fonds institutionnels, le gouvernement et les investisseurs étrangers. « L’innovation est l’une de nos valeurs fondamentales et nous cherchons sans relâche de nouvelles façons de mieux servir nos clients », déclare Mónica Martínez, chief AI and innovation officer, Vector Casa de Bolsa. « Notre volonté de travailler avec AWS est renforcée pour continuer à accéder aux dernières technologies et ressources, y compris une infrastructure de classe mondiale au niveau local qui nous permettra de construire la prochaine génération de nos services et produits optimisés par l’IA générative, et d’apporter des solutions innovantes à nos clients. »

Les partenaires AWS mexicains se félicitent également de la nouvelle région AWS

AWS Partner Network (APN) est une communauté mondiale qui exploite les technologies, les programmes, l’expertise et les outils AWS pour créer des solutions et des services pour les clients. Ensemble, les partenaires et AWS fournissent des solutions innovantes, relèvent les défis techniques, remportent des contrats et offrent une valeur client supérieure. Parmi les partenaires AWS au Mexique figurent Escala 24x7, Nyx Technologies, et XalDigital. Pour la liste complète des partenaires AWS, visitez aws.amazon.com/partners.

XalDigital est un partenaire AWS qui développe des solutions technologiques innovantes pour stimuler la transformation numérique pour les entreprises. « L’investissement d’AWS dans les infrastructures au Mexique jouera un rôle important dans l’accélération de la transformation numérique du pays, tout en apportant de multiples avantages à nos clients », déclare Denis Génova, cofondateur et CEO de XalDigital. « La prochaine région AWS permettra aux entreprises de stocker et de traiter les données de manière sécurisée et fiable dans le cloud, améliorant ainsi l’efficience commerciale et renforçant la confiance dans les opérations numériques. Les entreprises des secteurs des services financiers, des télécommunications, des médias et du divertissement, des soins de santé, et autre, disposeront également des outils nécessaires pour stimuler l’innovation de pointe par l’adoption de technologies émergentes comme l’IA générative. »

Investissement d'AWS au Mexique

Depuis 2020, AWS a lancé sept emplacements périphériques Amazon CloudFront au Mexique. Amazon CloudFront est un réseau de diffusion de contenu hautement sécurisé et programmable qui accélère la fourniture de données, de vidéos, d’applications et d’API aux utilisateurs du monde entier avec une faible latence et des vitesses de transfert élevées. En 2020, AWS a également lancé AWS Outposts au Mexique. AWS Outposts est une famille de solutions entièrement gérées fournissant une infrastructure et des services AWS à la quasi-totalité des emplacements locaux ou périphériques pour une expérience hybride vraiment cohérente. AWS a de nouveau étendu sa présence d’infrastructure au Mexique en 2023 avec le lancement des AWS Local Zones à Queretaro. Les AWS Local Zones sont un type de déploiement d’infrastructure AWS qui rapproche le calcul, le stockage, la base de données et d’autres services du grand public, des acteurs sectoriels et des centres informatiques, permettant ainsi aux clients de fournir des applications nécessitant une latence à un chiffre en milliseconde pour les utilisateurs finaux. En 2023, AWS a également établi un emplacement AWS Direct Connect à Queretaro, permettant aux clients d’établir une connectivité privée entre AWS et leur centre de données, leur bureau ou leur environnement de colocalisation.

Pour soutenir la croissance de l’adoption du cloud au Mexique, AWS continue d’investir dans le renforcement des compétences des étudiants, des développeurs locaux et du personnel technique, du personnel non technique et de la prochaine génération de responsables IT au Mexique grâce à des offres telles AWS re/Start, AWS Academy, AWS Educate, et AWS Skill Builder. Ces programmes et centres d’apprentissage aident les apprenants de tous horizons et expériences à se préparer à une carrière dans le secteur du cloud. Depuis des cours collégiaux jusqu'aux programmes de formation à temps plein en passant par le contenu interactif d’apprentissage basé sur le jeu, AWS Training and Certification offre aux individus une formation répondant à leurs attentes d'apprentissage. Dans le cadre de l’engagement à long terme envers l’Amérique latine, AWS a formé depuis 2017 plus de deux millions de personnes dans la région sur les compétences cloud, dont 400 000 au Mexique.

Engagement en faveur de la durabilité

Amazon s’est engagé à devenir une entreprise plus durable et à atteindre le zéro émission nette dans l’ensemble de ses activités d’ici 2040, dix ans avant l’Accord de Paris, dans le cadre du Climate Pledge. Amazon a cofondé le Climate Pledge et est devenu son premier signataire en 2019. Dans le cadre de son engagement Climate Pledge, Amazon est en bonne voie pour alimenter ses opérations avec 100 % d’énergie renouvelable d’ici 2025, soit avec cinq ans d’avance sur l’objectif initial de 2030. Voir la méthodologie publique d’Amazon pour en savoir plus sur son approche. Amazon a été nommé le plus grand acheteur d’énergie renouvelable au cours des quatre dernières années, une position que la société occupe depuis 2020, selon Bloomberg New Energy Finance. Amazon compte aujourd’hui plus de 500 projets d’énergie renouvelable dans 27 pays. AWS s’engage en outre à présenter un bilan hydrique positif d’ici 2030, en restituant plus d’eau aux communautés qu’elle n’en utilise dans ses opérations directes.

À propos d’Amazon Web Services

Depuis 2006, Amazon Web Services est le cloud le plus complet et le plus largement adopté au monde. AWS n’a cessé d’étendre ses services pour prendre en charge pratiquement toutes les charges de travail de cloud et propose désormais plus de 240 services complets de calcul, stockage, bases de données, mise en réseau, analyse, apprentissage automatique et intelligence artificielle (IA), Internet des objets (IoT), mobile, sécurité, hybride, médias, développement, déploiement et gestion d’applications à partir de 105 zones de disponibilité dans 33 régions géographiques, avec des plans annoncés pour 15 zones de disponibilité supplémentaires et cinq régions AWS supplémentaires en Malaisie, au Mexique, en Nouvelle-Zélande et en Thaïlande. Des millions de clients, y compris les startups à la croissance la plus rapide, les plus grandes entreprises et les principales agences gouvernementales font confiance à AWS pour alimenter leur infrastructure, devenir plus agiles et réduire les coûts. Pour en savoir plus sur AWS, rendez-vous sur aws.amazon.com.

À propos d’Amazon

Amazon est guidé par quatre principes : la priorisation du client plutôt que la focalisation sur la concurrence, la passion de l’invention, l’engagement envers l’excellence opérationnelle et la réflexion à long terme. Amazon s’efforce d’être l’entreprise la plus centrée sur le client au monde, le meilleur employeur au monde et le lieu de travail le plus sûr au monde. Avis clients, achats en 1 clic, recommandations personnalisées, Prime, Fulfillment by Amazon, AWS, Kindle Direct Publishing, Kindle, Career Choice, tablettes Fire, Fire TV, Amazon Echo, Alexa, technologie Just Walk Out, Amazon Studios et The Climate Pledge font partie des solutions lancées par Amazon. Pour plus d’informations, rendez-vous sur amazon.com/about et suivez @AmazonNews.

Le texte du communiqué issu d’une traduction ne doit d’aucune manière être considéré comme officiel. La seule version du communiqué qui fasse foi est celle du communiqué dans sa langue d’origine. La traduction devra toujours être confrontée au texte source, qui fera jurisprudence.